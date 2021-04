Pediatra Glaucia Galvão busca na maternidade otimismo para o futuro

Glaucia Galvão fotagrafou um casal e seu bebê recém-nascido para a HIT (foto: Acervo pessoal)





GLAUCIA GALVÃO, 62 ANOS

Pediatra neonatologista e aluna de curso de fotografia





“A imagem de um bebê que acaba de nascer é uma fonte de grande lúmen para toda a rede formada por família e amigos. Nesse sentido, o ato fotográfico torna-se mais que um gesto de documentação da chegada de um novo ser à família: vira ação catalisadora do acolhimento e da construção de laços afetivos. Permite legitimar e eternizar este momento precioso, que poderia se perder na avalanche de angústia causada pela pandemia. Aqui, mesmo de máscara, o casal beija a filha recém-chegada e o braço que forma um coração envolvendo a pequena traz inscrição representativa: “Ubuntu”, palavra africana que representa a ideia de humanidade para com os outros, de que eu sou porque nós somos. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Camila e Breno, pela oportunidade de compartilhar este momento.”











ADOÇÃO

DE OLHO NOS PETS





O número chama a atenção: 30 milhões de animais vivem por aí, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para incentivar o movimento de adoção consciente, a Vivo, por meio de sua plataforma de relacionamento com clientes, conecta os interessados com ONGs brasileiras de acolhimento animal. Em Belo Horizonte e região metropolitana, pode-se acessar o Vivo Valoriza, que traz informações sobre ONGs cadastradas. Entre as entidades participantes do movimento estão Amigos de São Francisco, Adote um Amicão, Adote um Gatinho, Clube dos Vira-Latas, Catland, Abrigo João Rosa e Rockbicho.





SAMBA

30 ANOS DE MÚSICA





O cantor e compositor mineiro Ronaldo Leon marcou para sexta-feira (16/4) o lançamento de seu primeiro disco, “Meu terreiro”. Com 30 anos de carreira, Leon faz parte da geração dos músicos autodidatas. Ele foi destaque no extinto Cartola Bar, referência do samba de Belo Horizonte no início dos anos 2000.





ON-LINE

“MOSTRA 4 POR 1”





“Atemporal”, com Rafael Mourão (Circo do Sufoco), “A carne sua”, com João Filho (Plataforma Casca), “Delay”, com Renata Paz (Breve Cia), e “Incômodos: Tomates, morangos e drogas homeopáticas”, com Corpo Coletivo/OandarDeBaixo, fazem parte da programação da “Mostra 4 por 1”, do Espaço Aberto Pierrot Lunar. De 27 a 30 de abril, os espetáculos serão apresentados ao vivo e depois ficarão disponíveis no canal do espaço no YouTube.





PRÓ-CRIANÇA

DOAÇÃO VIA IMPOSTO DE RENDA





A Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG) iniciou campanha em apoio à Fundação CDL Pró-Criança. A ideia é simples: basta associados e colaboradores em ações de responsabilidade social doarem parte do Imposto de Renda à instituição, que atende crianças e adolescentes residentes em instituições de acolhimento. Informações podem ser obtidas em www.fundacaocdlbh.org.br/ component/k2/item/743-destinacao-imposto-de-renda-2021.