Vacina para Todos, campanha da Hit, apresenta trabalho do Estúdio Bogotá

Renata Polastri é sócia-fundadora do Estúdio Bogotá (foto: Acervo pessoal)

VACINA PARA TODOS

A GRANDEZA DA CIÊNCIA





De acordo com a designer Renata Polastri, do Estúdio Bogotá, a imagem ao lado, criada por ela, vai direto ao ponto: a vacina é a base para qualquer expectativa positiva. “Ela representa a leveza que tanto buscamos para poder pensar em um futuro de vida e não mais na contabilização diária de mortes. O projeto também faz referência à grandeza da ciência, utilizando como parte da colagem a obra de Ernst Haeckel, importante naturalista que ajudou a divulgar o trabalho do biólogo

Charles Darwin”, diz ela.





O Estúdio Bogotá desenvolve seu trabalho em Minas. Tem como sócia-fundadora a designer gráfica Renata Polastri, mestre pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e especialista em tipografia pela Universidade de Buenos Aires.

MULHERES

FAZEM A DIFERENÇA





Professora e pesquisadora do Centro de Tecnologia em Vacinas e Diagnósticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ana Paula Salles Moura Fernandes está entre as sete brasileiras reconhecidas pelo prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença de 2021. A premiação foi concedida pela embaixada e consulados dos Estados Unidos. Antes de a COVID-19 ser detectada no Brasil, Ana Paula já trabalhava para que o país aumentasse sua capacidade de resposta a pandemias. Ela também se dedica à pesquisa das chamadas doenças negligenciadas, como a leishmaniose, que afetam populações vulneráveis.









PATO FU

DE VOLTA AO FUTURO





“Antes que seja tarde”, faixa do álbum “Televisão de cachorro” (1998), que rendeu o primeiro disco de ouro ao Pato Fu, ganha clipe inédito e versão acústica. Ambos poderão ser conferidos em 13 de abril, no YouTube. O lançamento faz parte de projeto da banda de revisitar sua discografia, com novas versões para 12 canções.









AUDIÊNCIA

RAÍ SAIA RODADA





Com a velocidade dos lançamentos musicais, fica difícil acompanhar tudo. Volta e meia aparece um estrondo como “Tapão na raba”, de Raí Saia Rodada. Quarenta dias depois de ser lançado, o clipe já ultrapassa 100 milhões de visualizações no YouTube. No Spotify, a faixa está entre as três primeiras posições do TOP 50. Resta saber: em dois anos, vamos nos lembrar dessa música?.