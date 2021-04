Vinte e um músicos prometem levar alegria ao 4º Festival Viola de Feira

Fernando Sodré, de máscara, no estúdio Liquidificador (foto: Gilberto Goulart/divulgação)

Devido à impossibilidade de realizar a quarta edição do Festival Viola de Feira presencialmente, os organizadores decidiram manter a iniciativa no formato virtual. As transmissões serão às 11h dos domingos de abril, no canal da Picuá Produções no YouTube. Estarão presentes importantes nomes da cultura violeira, como Fernando Sodré, que já gravou sua participação solo no estúdio Liquidificador, tomando todos os cuidados recomendados pelo protocolo anticoronavírus. O festival vai reunir 21 instrumentistas, que apresentarão repertório próprio, valorizando a diversidade do instrumento musical.





O festival começa no domingo (4/4), com Sol Bueno, João Arruda, Evan Pestana, Rodrigo Delage e Pereira da Viola. O elenco contará também com Letícia Leal, Padre Paulo Morais, Zaak Porto, Paulo Freire, Chico Lobo, Jéssica Soares, Gustavo Guimarães, Felipe Dias, Josino Medina, Ivan Vilela, Nádia Campos, Fernando Sodré, Levi Ramiro, Wilson Dias, Jorge e Lívia Viola.





QUARENTENA

DESAFIO MUSICAL





Isolado em casa, Gabriel Gabriel, um dos fundadores do Bloco Amigos da Onça e integrante da Orquestra de Rua do Cordão do Boitatá, se propôs um desafio: compor 40 músicas em 40 dias. O resultado já pode ser ouvido nas redes sociais. A primeira canção, “Mar”, foi lançada na terça-feira. Dia 16, será a vez de “Cavaleiro do tempo”, com participação especial de Mestrinho. O projeto foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc.





JUIZ DE FORA

ACADEMIA FAZ 130 ANOS





O Colégio Academia, em Juiz de Fora, completa 130 anos. Em 1891, ele foi criado como Academia de Comércio de Juiz de Fora – o primeiro instituto superior de comércio do Brasil. Revitalizada pela Congregação Verbo Divino, a instituição se voltou para as áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O prédio é um cartão-postal juiz-forano.





VIRTUAL

VIVA MURILO!





Os 120 anos do nascimento do poeta Murilo Mendes serão lembrados na palestra virtual da pesquisadora e escritora Marisa Timponi, na quinta-feira (8/4), às 11h, que poderá ser acompanhada no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube.





VOVÓS

TORCIDA ESPECIAL





Dona Ana Cândida de Oliveira Marques (a Vovó do Galo), Maria Salomé da Silva (a eterna cruzeirense dona Salomé) e a americana Zuleine Epiphânio Garcia Leão (a dona Zuzu do Coelhão) ganharam uma homenagem e tanto. O Albanos criou o projeto “Torcida das vovós”, com uma linha especial de cervejas dedicada a elas. A pilsen terá rótulos personalizados com desenhos das ilustres torcedoras.





A centenária Ana Cândida de Oliveira Marques, talismã do Galo, entrou com o time em campo e recebeu a medalha de mérito do Atlético. Dona Salomé, que morreu há pouco mais de um ano, trabalhou por vários anos como auxiliar de serviços gerais do Parque Esportivo do Barro Preto, um dos campos do Cruzeiro. Ela ganhou painel especial nos muros da sede social, no Barro Preto. Dona Zuzu é a mais famosa torcedora do América, com a habitual peruca verde, escolhida a dedo entre as 60 de sua coleção.