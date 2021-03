O fotógrafo Mauro Figa é o convidado de hoje da seção 'Cidade pandêmica'

MAURO FIGA, 36 anos





Fotógrafo e professor, é mestre em linguagens pelo Cefet-MG e graduado em história pela UFMG. Vive em Belo Horizonte, onde dá aulas de fotografia e atua como pesquisador de artes em palavras e imagens.

(foto: Acervo pessoal)







“Medidas extraordinárias – minha área de serviço, Santa Tereza, março de 2020.





Eu precisava lavar os lençóis e minha máquina subitamente parou de funcionar. Estava cheia, os tecidos encharcados, ensaboados. Havia sol e dor de cabeça: tanta bebida e tanta comida ruim que eu havia consumido para chegar aqui.





Enxaguar, torcer e pendurar as roupas de cama. Enxaguar, torcer e pendurar como quando choramos. A água que escorria pelo chão de cimento batido inundava a passagem do portão até a entrada dos vizinhos.





Os outros. Lembro-me da fala cômica e romântica de um filme, em tradução livre: 'Não esperava que chorasse tanto. Quando as pessoas choram, podem secar os olhos com lenços de papel. Mas quando um apartamento chora, é preciso muito tempo para enxugá-lo' (cena de “Amores expressos”, dirigido por Wong Kar-Wai).”





PAMPULHA

PIC SOLIDÁRIO





Pouco mais de 24 horas depois do lançamento da Campanha PIC Solidário, o clube arrecadou cerca de 400kg em doações de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, açúcar e óleo), itens de higiene pessoal e agasalhos. Tudo será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade penalizadas pelo agravamento da pandemia da COVID-19. A campanha começou na segunda-feira e não tem data para acabar. Quem quiser participar pode deixar sua doação no portão principal do PIC Pampulha (Rua Ilha Grande, 555, Pampulha), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





OOP

HOMENAGENS EM 2021





Apesar de não ter marcado datas de concertos por causa do aumento dos casos da COVID-19, a Orquestra Ouro Preto (OOP) já definiu o repertório que será apresentado em homenagens ao grupo norueguês A-Ha, ao músico mineiro Vander Lee, a Duke Ellington e à banda Nirvana. A cereja do bolo é o esperado lançamento do álbum inédito “Valencianas II”, com Alceu Valença, gravado em Portugal.





LIVE

MEMÓRIA DO SAMBA





O Coletivo de Sambistas Mestre Conga marcou para 5 de abril a live “O samba de Belo Horizonte: Memória, história e patrimônio”. O encontro virtual vai reunir o escritor e historiador Luiz Antônio Simas, a cantora e compositora Donelisa e o carnavalesco Léo de Jesus, entre outros. O bate-papo será transmitido a partir das 19h30 pelo canal Emergência Cultural, no YouTube.





LÁ E CÁ

COOPERAÇÃO





Apesar da pandemia, segue firme e forte o acordo de cooperação técnica firmado entre o AFS Intercultura Brasil, ONG sem fins lucrativos, e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Até 2025, o Cefet receberá estudantes estrangeiros vinculados ao AFS, bolsistas que cursarão o ensino médio por um ano. Países que não estão em lockdown enviaram alunos no final de fevereiro e os outros devem chegar no segundo semestre. Professores do Cefet poderão participar de intercâmbio em outros países por meio de bolsas concedidas pelo AFS. A parceria, que começou em dezembro de 2020, vai até 2025.