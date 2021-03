Fotos destacam mulheres na linha de frente ao combate do coronavírus

(foto: ARQUIVO PESSOAL)

Mesmo com os shoppings fechados, alguns projetos dos centros de compras podem ser acessados pelas redes sociais. É o caso da mostra fotográfica "Elas – Ciência e saúde", que reúne mulheres na linha de frente do combate ao coronavírus. Nove são de Belo Horizonte, entre elas a médica intensivista Teresa Fritz. Mesmo com os shoppings fechados, alguns projetos dos centros de compras podem ser acessados pelas redes sociais. É o caso da mostra fotográfica "Elas – Ciência e saúde", que reúne mulheres na linha de frente do combate ao coronavírus. Nove são de Belo Horizonte, entre elas a médica intensivista Teresa Fritz.





No CTI dos hospitais Odilon Behrens e Unimed, lida diretamente com pacientes com COVID-19. Passou pelo medo da doença desconhecida, afastamento da família e partida de colegas. É porta-voz dos boletins aos familiares de pacientes, carrega a história de cada um. Para ela, o momento mais crítico foi após o fim do ano, com um grande aumento dos casos. Agora, está cheia de esperança com a chegada da vacina. “Amor e respeito são as armas para vencer juntos o que está acontecendo no mundo inteiro.”





LABORNE

UM EXEMPLO





O texto de Célia Laborne, de 96 anos, para a seção “Vivendo e aprendendo”, publicada aos sábados na coluna, repercutiu. O dramaturgo Mauro Alvim considerou, em e-mail, oportuno o conteúdo."Eu me lembro de que minha avó paterna, oriunda de família tradicional do interior, nunca teve vaidade e, desde os seus 70 anos, eu a via como uma velha. Quando ela fez 80 anos, foi uma festança para a família, parecia que ela tinha alcançado o Monte do Olimpo. Ao passo que minha avó materna sempre foi uma pessoa com vontade de viver e chegou aos 90 com uma vitalidade incrível."





Alvim, de 64 anos, disse que pretende chegar aos 100 e, para isso, faz visitas periódicas ao cardiologista, endocrinologista e urologista (“não deixo de fazer o exame do toque de seis em seis meses”) e, até lá, quer publicar mais quatro romances, encenar uma boa quantidade das suas peças e ainda fazer uns filmes, que serão, segundo ele, marca registrada nessa encarnação. "Nos meus 64, treino jiu-jítsu (apesar de apanhar um bocadinho), mas não me deixo acanhar por esses anos todos que carrego nas costas e tampouco me autocensurar. Continuo o mesmo moleque de sempre, a ponto de o pessoal me perguntar se eu não tive infância. Respondo:Tive, gostei tanto que não quero sair dela tão cedo. Um forte abraço e bom fim de semana na prisão domiciliar que deveremos cumprir."



WEBSITE

PAINÉIS DE SNAKE





O grafiteiro Snake (@leonardo_ snakeartes) começou por Justinópolis, em Ribeirão das Neves, projeto que prevê a criação de uma exposição de arte visual em website. Os painéis estão localizados nos bairros Botafogo e Cerejeiras, e tiveram como parte da equipe os grafiteiros Matheus Olds e Lucas Kesa, com a produção de Nayara Amorim. O resultado agradou ao público, que, além de apreciar as obras, faz questão de registros fotográficos para levar para casa. A expectativa é que a exposição seja lançada em abril. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc.





ON-LINE

NOSSO FUTURO





Para divulgar as iniciativas de ecologia integral realizadas pelo Colégio Santo Agostinho, a Sociedade Inteligência e Coração (SIC) lançou o site Ecologia Integral: o futuro do planeta em nossas mãos (https://ecologiaintegral.santoagostinho.com.br/). As ações estão em sintonia com a carta-encíclica Laudato Si´(Louvado Seja), do papa Francisco, que faz apelo à mudança de mentalidade e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.