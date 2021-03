''Tudo no menu'', composição de Matheus Brant, ganha as plataformas

(foto: Mari Botelho/divulgação)

A partir de terça-feira (30/3), o clipe de “Tudo no menu”, de Matheus Brant, estará disponível nas plataformas. O vídeo, que mostra a relação amorosa de pessoas trans, tem direção da cineasta Juliana Antunes, que também assina o roteiro junto com uma mulher trans, Sarug Dagir. O elenco reúne pessoas não binárias. A partir de terça-feira (30/3), o clipe de “Tudo no menu”, de Matheus Brant, estará disponível nas plataformas. O vídeo, que mostra a relação amorosa de pessoas trans, tem direção da cineasta Juliana Antunes, que também assina o roteiro junto com uma mulher trans, Sarug Dagir. O elenco reúne pessoas não binárias.





• • •





“Tudo no menu” seria gravado na periferia de Belo Horizonte, mas, por causa da pandemia, a produção optou pela Gruta!, espaço de representatividade LGBTQIA+, que passa por dificuldades financeiras desde que foi proibido de abrir por conta do coronavírus. Toda a fase de pré-produção, que durou cerca de nove meses, foi feita on-line. Inclusive teste de elenco. Obedecendo aos protocolos de segurança da COVID-19, o clipe foi gravado em três dias, com equipe reduzida.





• • •





A canção, um bolero, foi composta por Matheus Brant com a parceria de Lucas Fainblat e Vinicius Ribeiro. “Tudo no menu” é uma das faixas do álbum “Cola comigo”, segundo da trilogia dedicada a gêneros populares lançado por Matheus Brant, fundador do bloco carnavalesco Me Beija que Eu Sou Pagodeiro.





ON-LINE

ATÉ O CAFÉ





Sábado em casa, em mais um fim de semana pandêmico, a solução para dar uma amenizada nos dias tensos é a aula gratuita “Introdução à prova de cafés especiais”, conduzida pelo instrutor especialista Ivan Totti. O encontro, promovido pela Academia do Café, começa às 10h30, e a participação só será efetivada com a inscrição no site www.academiadocafe.com.br.





FINANÇAS

GESTÃO É TUDO





Em tempos de pandemia, cuidar das finanças é sempre uma boa. Cursos on-line gratuitos se tornaram populares nos últimos 12 meses. Para quem gosta da ideia, há seis opções na plataforma educa.planejar.org.br/ofertas. Com duração de 10 horas e linguagem simples e didática, as pessoas poderão aprender sobre gestão financeira, gestão de ativos, gestão de riscos, planejamento para aposentadoria, planejamento tributário e planejamento sucessório.





TRE

SESSÃO VIRTUAL





O advogado Arivaldo Resende de Castro Júnior tomou posse como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) para o período de março de 2021 a março de 2023. A sessão solene virtual, segunda-feira, reuniu o ministro Maurício Godinho Delgado (TST), os desembargadores Alexandre Victor de Carvalho e Marcos Lincoln dos Santos, o procurador regional eleitoral, Ângelo Giardini de Oliveira, o juiz Itelmar Raydan Evangelista, o presidente da OAB/MG, Raimundo Cândido Neto, familiares e amigos.





DUETO

ADRIANA E RODRIGO





Releitura de “Corcovado”, canção do repertório de Tom Jobim, é o primeiro single do Due, de Adriana Buzelin e Rodrigo, que será lançado sexta-feira nas redes sociais. O arranjo e produção são de Fabinho Gonçalves. O vídeo, que será apresentado no mesmo dia, foi gravado no estúdio Minério de Ferro, da banda Jota Quest, e contou com participações especiais de Márcio Buzelin nos sintetizadores, Bruno Velozo no baixo acústico, Christiano Caldas nos Wurlitzer e Hammond, Léo Pires na bateria e Fabinho Gonçalves nos violões.