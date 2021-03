Para driblar monotonia da quarentena, fotógrafo cria série de olho no céu

(foto: Acervo pessoal)





Filho de fotógrafos, começou a trabalhar no setor aos 12 anos. Premiado em concursos de fotografia de casamento, hoje se divide entre o registro de eventos e fotografia fine art











“A ideia de registrar os céus da quarentena surgiu como uma válvula de escape para os dias de isolamento. Simbolicamente, as luzes dos raios de sol, ao fim do dia, servem para que possamos, diariamente, agradecer por mais um dia com saúde, lembrando que ainda existe beleza neste mundo e que amanhã um novo céu há de surgir, com esperanças de dias mais belos.”





ON-LINE

QUEM DÁ MAIS?





Um ano depois da chegada da COVID-19, a Galeria Firenze promove na terça-feira (30/3) seu primeiro leilão de 2021. A marchand Lucienne Amantéa acredita que a abertura da temporada será bem melhor do que as duas primeiras edições do ano passado. “Os primeiros resultados de 2020 não foram bons, talvez efeito do início da pandemia”, acredita a galerista, que descarta a rejeição ao formato virtual por parte dos colecionadores. Segundo ela, o sistema on-line sempre foi usado para atender pessoas de outras cidades e estados, citando também aqueles que preferem acompanhar os pregões

pelo telefone.





***





Para a galerista, o fim da pandemia não imporá formato on-line aos leilões. “Pode haver diminuição do público, mas muitos gostam do presencial, de ter a chance de ver a obra bem de perto”, afirma. O pregão na plataforma Iarremate.com vai começar às 20h30, com destaque para obras de Guignard, Amílcar de Castro, Lorenzato, Jorge Guinle, Eduardo Sued, João Câmara, Arcângelo Ianelli e Manabu Mabe.





120 ANOS

VIVA CECÍLIA!





Os 120 anos de nascimento de Cecília Meireles serão lembrados nesta quinta-feira (25/3) pela Academia Mineira de Letras, com palestra de Artur Laizo. A transmissão poderá ser acessada às 11h, no canal da instituição no YouTube.





MEMÓRIA

CIRCO EM FAMÍLIA





O documentário “Sob o céu e a lona: 110 anos de tradição no picadeiro” será exibido segunda-feira (29/3), nas redes sociais do Grupo Circo Aloma. O filme mostra a trajetória da família do paulista mestre Max Borges Monteiro, neto da “Reina de Los Aires” Mercedes Corominas, trapezista e pioneira da aviação espanhola. O vídeo marca os

110 anos do primeiro circo da família no Brasil. O lançamento faz parte da programação do Dia Nacional do Circo, comemorado em 27 de março.





***