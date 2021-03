Designer Mariana Misk assina a arte de hoje da campanha Vacina para Todos

Mariana Misk, da Oeste, assina a arte de hoje da campanha Vacina para Todos, da coluna "Hit"





A Oeste (@a_oeste) é um escritório de design que une inovação, pesquisa e experiência ao desenvolvimento de conceitos e soluções de design gráfico. Há 20 anos no mercado, trabalha com empresas de variados segmentos.













Lorenza Junqueira marcou para sábado, Dia Mundial da Felicidade, o lançamento de seu terceiro EP, “Raiz”. Seguindo as exigências sanitárias para o combate ao coronavírus, a apresentação foi pré-gravada. Lorenza vai entrar ao vivo de sua casa explicando que, por questão de segurança, essa foi a melhor opção para a realização do pocket show, que será transmitido pelo canal dela no YouTube.





O Conselho Jovem da Associação Comercial e Empresarial de Minas realizou, no início da semana, a segunda edição 100% virtual do ACMinas Jovem Conecta. A rodada de negócios tem como principal objetivo gerar novos empreendimentos, trocar indicações e gerar conexão entre empresas, além de reforçar o networking entre jovens empresários. Na primeira edição, o evento contou com mais de 50 indicações. Na segunda-feira, convidados compartilharam 67 indicações entre os 35 inscritos.





Para o presidente da ACMinas Jovem, Marco Túlio Campolina, o evento é uma oportunidade para reforçar os negócios. “Além de valorizar serviços e produtos oferecidos, os jovens empresários que participam do Conecta contribuem com indicações de quem pode colaborar para diversas necessidades de outra empresa e, assim, fechar novos negócios".





A edição paulista da Mostra de Cinema de Tiradentes começa hoje, de graça, no site www.mostratiradentessp.com.br. Até 24 de março, serão apresentados 24 filmes de 11 estados, além de debates e encontros com realizadores. A versão paulistana, parceria entre a Universo Produção e o Sesc São Paulo, completa nove anos. No comando está a produtora Raquel Hallak, pioneira na execução de mostras de cinema com foco na produção nacional contemporânea, preservação e mercado.





Toninho Geraes é um dos convidados da websérie “Conto de areia”, que estreia domingo, às 21h, no canal do Coletivo Sindicato do Samba no YouTube. O sambista mineiro dará depoimento sobre Toninho Nascimento, compositor que tem mais de 400 canções gravadas, entre elas “Conto de areia”, parceria dele com Romildo, sucesso na voz de Clara Nunes; “Ilumina”, composta com Tranka e Noca da Portela, regravada por Maria Bethânia; e “Rio seco”, dele e de Elizeth Cardoso. Nascimento é autor de sambas vitoriosos da Portela e da São Clemente.





Contemplado por edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa fluminense, “Conto de areia: Websérie sobre a arte de Toninho Nascimento” foi idealizada pelos músicos Camilo Árabe e Fernando Mattoso. Participam o radialista e produtor Adelzon Alves, a cantora baiana Mariene de Castro, Noca da Portela e os compositores Toninho Geraes e Chico Alves. Natural de Belém, o paraense Nascimento se mudou para o Rio de Janeiro ainda garoto. Morou no bairro da Saúde, no Centro da cidade. O pai, Antônio Augusto, era entregador de pão. A mãe, Osmarina, dona de casa. O compositor era neto de índio, escravo, português e italiano.





Os designers Victor Galuppo, M Viana (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães e Luciano Ferreira criaram as artes publicadas às sextas-feiras nesta coluna