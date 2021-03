Elias Martins, o Mindigo, e Fernanda Mello cantam juntinhos no YouTube

Fernanda Mello e Mindigo lançam EP no dia 27 (foto: ACERVO PESSOAL)

Para marcar o lançamento de seu EP criado durante a pandemia, Elias Martins, o Mindigo, e Fernanda Mello confirmaram live para 27 de março, às 19h, no canal do músico no YouTube. Com influência do soul e blues, o trabalho reúne letras escritas pelo casal com críticas a comportamentos comuns em nossa sociedade. O single "Se acha" já pode ser ouvido no Spotify.





Em 26 de março, o CEO do Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design, Fábio Ordones, participará de painel sobre liderança, gestão 4.0 e transformação no mercado de arquitetura realizado pela Expo Revestir, a maior feira de revestimentos da América Latina, que será totalmente digital. O empreendedor prevê para este ano aumento de 40% do volume de negócios gerados nas 360 lojas e por 13.838 profissionais especializados que integram o Núcleo Metropolitano em todo o Brasil.





Em 2020, apesar da pandemia, foram registrados R$ 300 milhões em negócios gerados nas 19 cidades brasileiras onde o Núcleo Metropolitano atua. Em Belo Horizonte, ele reúne 24 lojistas e 3.550 profissionais cadastrados. “Tivemos crescimento de 32% no mercado de construção civil, principalmente no que se refere a acabamento e etapas finais, como instalação dos pisos, revestimentos, metais, louças, pinturas e decoração, serviços oferecidos por muitas de nossas empresas”, ressalta Fábio Ordones.





O advogado Arivaldo Resende de Castro Júnior foi nomeado pelo governo federal para o cargo de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A corte é composta por sete titulares e sete substitutos. Dois desembargadores e dois juízes são provenientes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), um juiz vem da Justiça Federal, e dois representantes da classe dos advogados são nomeados pelo presidente da República.





Rafael Martins Carvalho, aluno da Faculdade de Direito Milton Campos, conquistou medalha de bronze na 2ª Olimpíada Brasileira de Oratória. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Oratória (Ibro), a final da competição reuniu 10 concorrentes. Rafael tem 21 anos, mora em Nova Lima e cursa o quinto período de direito. Ele conta que sua participação no Laboratório de Oratória e Argumentação, organizado por sua faculdade no ano passado, foi determinante para a boa performance na olimpíada. Comandado pelo especialista em sustentação oral para advogados e fonoaudiólogo Rodrigo Moreira, fundador do Ibro, o encerramento do evento ocorreu no formato remoto, com a presença de competidores de várias partes do mundo.

(foto: ADONIS/REPRODUÇÃO)



O LIVRO DE JANETH





A mineira Janeth Vieira da Silva, arquiteta e professora universitária, marcou para quinta-feira (18/3) o lançamento do livro “A menina que viu a lua” (“The girl who saw the moon”). O encontro será a partir das 19h, no canal da editora Adonis no YouTube. Janeth também assina as ilustrações. O livro, que sai em português e inglês, narra as experiências de uma garota que sente o mundo de uma forma que os adultos não percebem.