Madrinha de Renegado, Elza Soares fará participação em show do rapper

Maurício Tizumba e Titane prometem uma das performances mais esperadas do Festival de Verão UFMG. A cantora e o multiartista, parceiros desde os anos 1980, farão apresentação especial na 15ª edição do evento, em 8 de março. No repertório estão canções registradas pela dupla, como "Sá Rainha" (de Tizumba, gravada por Titane), além de composições de Chico César, Sérgio Pererê e Vander Lee. O festival será aberto em 4 de março, com Elza Soares e Renegado. O evento poderá ser acompanhado pelo canal da Diretoria de Ação Cultural da UFMG no YouTube. A programação está disponível em www.ufmg.br/festivaldeverao.





Os 70 anos de carreira de Yara Tupynambá serão comemorados com exposição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH). Reunindo 74 obras da artista mineira, a mostra ficará em cartaz de 24 de fevereiro a 20 de maio, no espaço da Praça da Liberdade. O público poderá explorá-la em tour virtual (www.yaratupynamba.org) ou visitando o CCBB.





A experiência no cárcere registrada nas cartas de Frei Betto, que foi preso político de 1969 a 1973, serão o tema da palestra do professor Emerson Carvalho marcada para 25 de fevereiro, com transmissão no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube.





Nesta quinta-feira (18/2), Jade Marra abre a temporada de exposições na Celma Albuquerque, na Savassi. A mostra “Te anonimato” propõe o diálogo entre as obras e o espaço da galeria. Placas metálicas com frases retiradas do caderno de poesias de Jade estarão suspensas, enquanto as pinturas serão vistas refletidas pelas placas e sobrepostas às palavras.





Flávia Albuquerque diz que Jade Marra “cria um percurso relacional e uma experiência reflexiva para o visitante, inserindo-o em um contexto alusivo às questões de aproximação e distanciamento inerentes às relações interpessoais”.





“Te anonimato”, frase que dá título à mostra, surgiu durante a troca de mensagens entre Jade e a companheira. “Foi a alternativa dada pelo corretor automático a 'te amo muito' e, desde então, tem sido nosso código para expressar amor”, conta a artista plástica. “Essa expressão de cunho extremamente pessoal remete a temas provenientes das relações afetivas, como o reconhecimento da própria identidade, que, muitas vezes, se encontra ou se perde espelhada no outro.”