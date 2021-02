Visita on-line a exposições é opção para atrair visitantes às galerias

(foto: Leo Lara/Studio Cerri)

Dez pinturas em óleo sobre tela e madeira e duas esculturas em terra e ferro formam a mostra Sagoma, de Henrique Detomi, que pode ser apreciada na Casa Fiat de Cultura. Para quem não puder sair de casa, a dica é a visita virtual às quintas-feiras. A participação é gratuita, mas é preciso se inscrever no site Sympla. Em 25 de fevereiro, haverá mediação em libras. A exposição, que fica em cartaz até 14 de março, apresenta paisagens naturais e artificiais ressignificadas pelo olhar de Detomi.





O Conselho Jovem da Associação Comercial de Minas promove, na quinta-feira (11/2), seu primeiro workshop virtual deste ano. O tema é trabalho remoto. Marília Cordeiro, fundadora da Sincera, empresa que orienta trabalhadores em relação à organização, desenvolvimento pessoal e produtividade, vai comandar o bate-papo.





“A conversa com Marília será voltada para os principais pilares da transição do trabalho presencial para o trabalho remoto, além de dicas e orientações para que gestores e colaboradores possam se adaptar melhor a essa modalidade”, destaca Marco Túlio Campolina, presidente da ACMinas Jovem.





Por voto popular, via redes sociais, Leonardo Lopes venceu a primeira edição da Batalha de danças urbanas. Os vídeos da semifinal e da final, gravados no Teatro Marília respeitando protocolos de combate ao coronavírus, estão disponíveis no canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube. O time de semifinalistas reúne Breno William Paiva, Dayane Gabriela Martins dos Anjos, Fabiana Christina dos Santos Martins, Jéssica de Fátima Dutra Cruz, Jéssica Fernandes Silva de Paula, Joel Martins Anselmo, Leonardo Pereira Lopes e Lúcio Dário da Rocha Ferreira.





Moisés Navarro venceu, por votação on-line, o 2º Festival Viver com Música, realizado em Belo Horizonte. A canção Repousar, composta por ele, foi indicada nas categorias melhor single e melhor clipe. Ela faz parte do EP Viver a vida, que Moisés já mandou para todas as plataformas digitais. O festival, via Instagram, reuniu 10 intérpretes de vários estados.





Fumantes são o alvo principal de um tipo de câncer que acomete o revestimento interno do rim, ureter ou bexiga. O tratamento consiste em retirar o rim, mas isso pode mudar em breve. O urologista mineiro Lucas Nogueira é um dos responsáveis pela pesquisa inovadora realizada no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, em Nova York, que trata a doença com terapia fotodinâmica com alvo vascular. Os primeiros resultados serão apresentados no ASCO GU, o maior congresso mundial de oncologia geniturinária, que começa depois de amanhã.





O tratamento é baseado na reação química ativada por luz para destruição seletiva de um tecido-alvo por meio da injeção de uma substância fotossensível na corrente sanguínea e da aplicação de fonte de luz diretamente no tumor.