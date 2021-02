DJ mineiro é apontado como aposta do ano pelo Festival Tomorrowland

(foto: João Almeida/divulgação)

Mineiro de Bocaiúva, Normalio Francisco, que assina o projeto NUZB, está na lista do Tomorrowland Festival, um dos principais eventos musicais do mundo, entre os 20 artistas promissores em 2021. A carreira do rapaz começou há seis anos, em Montes Claros, quando aposentou as baquetas e decidiu produzir música eletrônica. Quando veio para Belo Horizonte, ele optou definitivamente pela house music. Normalio já tocou no BH Dance Festival, Planeta Brasil e Flowers, na capital, e no Universo Paralello, em Pratigi, na Bahia. O trabalho do mineiro caiu no gosto da STMPD Records, do DJ Martin Garrix.





EU USO MÁSCARA

(foto: Acervo pessoal)



EMÍLIA PARÍZIO

Sommelière de chás





“Eu uso máscara, primeiro, em respeito ao meu próximo, que amo como a mim mesma. Por se tratar de uma doença respiratória, acredito que seu uso seja indispensável. Não a tiro por nada, a não ser dentro de minha casa.”





DUELO DE MCS

AINDA SEM DATA





Prevista para o fim de janeiro, a grande final do 9º Duelo de MCs Nacional foi adiada, ainda sem nova data. Se tudo der certo, a expectativa

é de que a competição seja realizada em abril. Sem presença de público e transmitido ao vivo pela TwitchTV do coletivo Família de Rua, o Duelo será disputado por 32 MCs classificados em seletivas estaduais e na repescagem.





HOMENAGEM

NO FELUMA





Devido à pandemia, a carreata comemorativa aos 90 anos da atriz Wilma Henriques foi suspensa. Os organizadores da homenagem e os dirigentes da casa onde ela mora, no bairro Planalto, concordaram em não realizar o cortejo motorizado. Porém, a data não passará em branco. Jair Raso está escrevendo o roteiro do encontro virtual com Wilma Henriques, que será transmitido do palco do Teatro Feluma diretamente para o espaço onde ela reside. Vão participar atores, diretores e amigos – um grupo restrito, para evitar aglomerações no teatro.





MESTRE JONAS

NADA DEFINIDO





O concurso de marchinhas Mestre Jonas, que este ano comemoraria sua décima edição, ainda é incerto. A definição oficial deve ser anunciada até a próxima semana, com a possibilidade de o evento ser realizado no formato on-line, podendo ultrapassar o período do carnaval.