Uma das sisters do BBB também está na mostra de Tiradentes

Lumena Aleluia ganhou os holofotes com a estreia no BBB21. Mas até amanhã o nome dela estará circulando na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Lumena assina o roteiro do documentário Sementes: Mulheres pretas no poder, dirigido por Éthel Oliveira e Júlia Mariano. Ano passado, ela participou do festival com o curta Minha história é outra, da cineasta Marília Campos. A programação, integralmente on-line e gratuita, está disponível no site www.mostratiradentes.com.br.







#Quarentemas está chegando ao final. Quinta-feira (4/2), João Vitório, única criança que participou da websérie, vai mostrar os melhores momentos e distribuir prêmios como Melhor pijama. Esse foi o figurino de todos os atores, que gravaram em casa, exceto Débora Falabella, que registrou sua cena no hotel e no set onde trabalhava num filme, em Ushuaia, na Argentina. O projeto, ação do Teatro Em Movimento Digital, idealizado por Tatyana Rubim, estreou em setembro do ano passado e apresentou 20 episódios.





As histórias tiveram como ponto de partida os conflitos causados pelo confinamento social imposto pela pandemia. Os atores foram dirigidos por Inês Peixoto, com liberdade de improvisar. Filmagens feitas, cada um enviou material com pelo menos uma hora de gravação. Na mesa de edição, Éder Santos trabalhou em média seis, por episódio, para que cada história ganhasse o formato do projeto. O elenco da websérie foi formado pelos atores Kátia Lou, Rose Brant, Teuda Bara, Regina Souza, Adana Kambeba, Jai Batista, Zora Santos, Júlia Medeiros, Mariana Arruda, Debora Falabella, João Vitório, Renato Parara, Javier Galindo, Mauricio Tizumba, Amauri Reis, Ílvio Amaral e Maurício Cangussú, Adyr Assunção e Jefferson Schroeder. Todos os episódios estão disponíveis no IGTV do Instagram do @teatroemmovimento e no canal youtube.com/teatroemmovimento.





Ester Ferreira, que cursou o ensino médio na Escola Americana de Belo Horizonte, foi escolhida pela Associação para o Avanço da Educação Internacional (AAIE) para receber a Bolsa Margaret Sanders de 2021. O prêmio de US$ 2,5 mil será destinado às despesas com o curso universitário da estudante. Ester é uma das cinco no mundo e a primeira da Escola Americana de BH a receber a bolsa deste ano.