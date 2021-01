A produtora Nely Rosa envia carta emocionada para a atriz Wilma Henriques

(foto: Ramon Lisboa/EM %u2013 28/10/16)





COM AMOR

DE NELY PARA WILMA





No ritmo da celebração dos 90 anos de Wilma Henriques, a coluna prestará homenagem à grande atriz, até fevereiro. Hoje, o espaço fica reservado à carta escrita por Nely Rosa para a amiga.









“Você sempre foi da maior geração com a qual convivi, vivi e que acompanhei. Amamos até igual.





Sempre presente nas lutas da classe artística. Nossa relação profissional sempre foi ligada ao Teatro Senac, Zé e Verinha, Grassi, Alcione, Eid, Arildo, Falabella, Zora, Tinin, Jorge e muitos outros. No Teatro Senac, cuidava da parte infantil. Minha filha quase ali nasceu, mas foi alimentada e criada nos dois camarins,

não foi fácil.





Você vinha de uma geração da TV Itacolomi. Você chegou próxima com os trabalhos... D'Angelo, Mamélia, Paulo Matilde, Orlando e ainda nos bares, no Lucas. Depois frequentou os meus, Seu Olympio, Casa dos Contos e Bar e Café São Jorge. Foi nossa Prostituta, Dona Beja, passou pelo Interrogatório. Como você sempre disse, ‘o teatro me ensinou a vida, a ser feliz, a sofrer, rir, lutar, escutar e calar. O teatro, meus amigos, me ensinou a sermos companheiros...’





Uma geração nova chega à sua vida. Jair Raso no comando. Até meu apê, aqui na Savassi, ele e Madalena vieram ver pra você morar. Vida gira, temos que girar com ela... Admiro sua sabedoria de viver, onde quer que esteja.





Nosso último encontro antes da COVID-19 foi lindo. Carluty dirigindo sua cadeira, subindo a Bahia com Goiás. Paramos, nos abraçamos, beijamos, ainda podia. Você, linda, indo ensaiar. Parei... olhei... A cadeira subindo Bahia em velocidade... Meditei... É muito forte levar esta vida com muito amor. Você é maravilhosa. Amada por várias gerações, amo você.





Viva Wilma! Viva a vida!





Parabéns,

Nely Rosa”











EU USO MÁSCARA





RODRIGO PEDERNEIRAS



(foto: Bianca Victal/divulgação)

Coreógrafo do Grupo Corpo





“Usar máscara é muito chato, mas, por enquanto, é nosso melhor meio de evitar a transmissão e o contágio da COVID-19. Para quem trabalha com esforço físico, como um bailarino, é ainda pior, mas continua sendo a opção mais segura.”





LIBERDADE

LUTA SEM FIM





O historiador e cientista político Marcelo Douglas acaba de concluir o livro Histórias de opressão e liberdade (editora Ramalhete). O romance histórico é contextualizado em cinco épocas distintas da humanidade. O pano de fundo é a luta pela liberdade. O livro está disponível para compra no site da editora (www.editoraramalhete.com.br) ou na Amazon (amazon.com.br).





SEXUALIDADE

MÃES MENINAS





O diretor científico da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Agnaldo Soares Lim, será o mediador da primeira edição do estúdio AMMG, que será transmitido pelo canal da instituição no YouTube, em 4 de fevereiro, às 20h. Especialistas vão discutir a gravidez na adolescência. Os números chamam a atenção, pois a taxa de gestação no Brasil é de 400 mil casos/ano. Em 2014, nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 de mães com idade de 15 a 19 anos. Um em cada sete bebês brasileiros tem mãe adolescente, informa a Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (Sogia).