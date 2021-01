'Contatos invisíveis' marca mais uma edição da série 'Cidade pandêmica''

FOTO DE SARAH BECKER, 28 ANOS

Graduada em artes plásticas pela Escola Guignard

“O tato, grandeza insubstituível, ver nas coisas afeto foi um processo da clausura e solitude causadas pela quarentena. Estar privada de tocar outros corpos, por cuidado, me fez buscar outras formas de tatear o mundo e pensar os sentidos em outros sentidos, ver nas habituais tarefas a própria companhia! A série Contatos invisíveis fala sobre as ações que fazemos em estado de solitude, das carícias com a casa, do lar ao qual nos vimos confinados durante este ano distante dos corpos e do calor humano, lembrando muito a infância e os amigos imaginários, as longas conversas com objetos inanimados, ou melhor, consigo mesmo, os afetos trocados nesses contatos gasosos, diluídos no ar, afetos que, sem perceber, direcionados a nós mesmos. O imaginário é uma extensão do eu, fazer contatos imaginários com tato, se afetar com seu próprio afeto, onde um carrinho de mão pode ser um companheiro.”

WEBSÉRIE

A websérie Parques de BH, que estreia sábado (30/1) mostrando histórias, hábitos e personagens do Parque Municipal Jacques Cousteau, vai contar com artistas convidados por Lilian Nunes, idealizadora do projeto e sócia da produtora Coreto Cultural. A DJ Black Josie será a mestre de cerimônias, Maurício Tizumba e Marcelo Dai cantarão as músicas Kianda, Bicho do mato, Criação, Grande Uganda Muquiche (de Tizumba), Desejo de flor (de Vander Lee) e Costura da vida (de Sérgio Pererê). “No parque, nossa música se mescla com o canto dos pássaros e é linda essa harmonia. Neste tempo de pandemia, convidamos todos para assistir de casa e em segurança a esse lindo material artístico e ambiental que vamos mostrar”, diz Tizumba. O projeto foi viabilizado por recursos do edital Quatro Estações, da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).

ON-LINE

Tatyana Rubim (Rubim Produções) e Andrea Alves (Sarau Agência, do Rio) realizam live sobre a produção de espetáculos on-line. A conversa integra o projeto #TeatroEmMovDigital, criado pelo Teatro em Movimento, idealizado por Tatyana para este período de pandemia. O acesso é gratuito pelo Instagram @teatroemmovimento. A conversa está marcada para hoje (27/1), às 20h.

DEGUSTAÇÃO

KIT EM CASA





Nestes tempos de pandemia, a abertura do Meet'N'Beer, amanhã, às 19h30, será on-line. O encontro organizado pela ACMinas Jovem, entidade que representa os jovens empresários de Belo Horizonte, contará com a participação da sommelière mestre cervejeira Fabiana Arreguy, que vai falar sobre diversas cervejas de Belo Horizonte.

Os participantes receberão um kit em casa com os rótulos apresentados por Fabiana, para degustá-las à medida que o encontro ocorre. “O objetivo do evento é promover a interação e o relacionamento entre os jovens empresários de uma forma leve e descontraída. A troca de experiências virtuais sobre variados assuntos e setores permite conhecer novos produtos e serviços. Além disso, possibilita identificar oportunidades que contribuem para a transformação dos negócios, o que será essencial neste ano que se inicia”, destaca Marco Túlio Campolina, presidente da ACMinas Jovem. Para participar, basta acessar o perfil da entidade no Instagram (@acminasjovem).