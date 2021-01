Então, Brilha! entra no ritmo da 'live' e prepara a primeira folia on-line

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 25/2/17)

O Então, Brilha!, um dos blocos mais tradicionais da folia de Belo Horizonte, marcou sua live para domingo (31/1). Com transmissão diretamente da Amadoria para o canal do grupo no YouTube, a festa virtual de Momo, que substitui o pré-carnaval presencial, vai começar às 15h, com as canções que marcaram o cortejo. Por causa da pandemia, o número de integrantes caiu de 11 para sete. Exibição de vídeos e sorteios também estão previstos. No sábado de carnaval, o Então Brilha! fará outra live para não deixar os fãs com saudades da folia.









DE CAMINHÃO

RUMO AO ALTAR

A noiva Jéssica Ferreira Raitz no caminhão que a levou para a igreja (foto: Quin Drummond/Divulgação)



A coluna, que já perdeu a conta de quantos casamentos cobriu nesta vida, ficou surpresa com a forma escolhida pela noiva Jéssica Ferreira Raitz para chegar à igreja: um caminhão Volvo 24250 Constelation, do qual ela desembarcou na Matriz de Santo Antônio, em Caetanópolis, a 103 quilômetros de Belo Horizonte. “O sonho do meu marido, Pedrito Moreira Losano, era que eu fosse no caminhão dele”, conta ela.



***





Para subir e descer do Volvo, Jéssica precisou do apoio de seis pessoas. Para entrar no veículo, além do motorista, que também segurava a sombrinha para protegê-la da chuva, duas ajudantes do salão ajudaram. “Bastou um empurrãozinho”, conta, bem-humorada, lembrando que o vestido tinha tudo o que uma noiva merece: cauda, véu e muito branco. Na hora de descer, a dificuldade foi maior e exigiu a força extra do pai dela, Vanildo Ferreira da Silva, e do avô materno, Emir Raitz.



***





O casamento foi realizado no início do mês. “Depois de adiarmos várias vezes, decidimos nos casar em 9 de janeiro, aproveitando as missas. Tivemos sorte, porque depois a igreja fechou e assim permanece por causa da pandemia”, comenta Jéssica Raitz.





ON-LINE 1

CLÁSSICOS NO VERÃO





Obras de Mozart, Dvorák, Brahms e Tchaikovsky estão no programa da série Serenatas de verão que a Filarmônica de Minas Gerais apresenta em 28 de janeiro, e 4, 11 e 25 de fevereiro, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O concerto poderá ser acompanhado pelo canal da Orquestra no YouTube (fil.mg/youtube). A regência será do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico do grupo.





ON-LINE 2

VIVER COM MÚSICA





O cantor e compositor Moisés Navarro participa do 2º Festival Viver com Música de Belo Horizonte, marcado para 1º a 5 de fevereiro no Instagram do projeto (@vivercommusica). Natural de Pitangui, Moisés concorre na categoria melhor single e melhor videoclipe, com Repousar. Composta pelo cantor e compositor Pélico, a canção faz parte do EP Viver a vida. Estão na disputa 11 artistas com videoclipes inéditos. A votação estará aberta ao público a partir das 20h.