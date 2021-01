Curralinho está colaborando para contar a história da gastronomia de Minas

(foto: Samir Haddad/Divulgação )

Apesar de a pandemia ter paralisado muitas atividades, alguns projetos seguiram em frente, cumprindo os protocolos de saúde. É o caso do resgate da história da cozinha mineira, parceria do Senac com a Prefeitura Municipal de Diamantina. A partir da coleta de relatos dos moradores dos distritos diamantinenses Extração (Curralinho), Inhaí, Medanha, São João da Chapada e Senador Mourão, foi feito o levantamento das tradições culturais e alimentares da região, com forte influência dos índios e dos negros. Tão logo a pandemia termine, os pratos farão parte do Festival de Gastronomia de Diamantina e Distritos: Garimpando Sabores e do Programa Primórdios da Cozinha Mineira. Apesar de a pandemia ter paralisado muitas atividades, alguns projetos seguiram em frente, cumprindo os protocolos de saúde. É o caso do resgate da história da cozinha mineira, parceria do Senac com a Prefeitura Municipal de Diamantina. A partir da coleta de relatos dos moradores dos distritos diamantinenses Extração (Curralinho), Inhaí, Medanha, São João da Chapada e Senador Mourão, foi feito o levantamento das tradições culturais e alimentares da região, com forte influência dos índios e dos negros. Tão logo a pandemia termine, os pratos farão parte do Festival de Gastronomia de Diamantina e Distritos: Garimpando Sabores e do Programa Primórdios da Cozinha Mineira.





PANDEMIA

EM CRÔNICA





Membro da Academia Marianense de Letras, a escritora Andreia Donadon Leal foi contemplada pelo Edital de Publicações Literárias do Estado de Minas Gerais para a edição de seu livro Impressões sobre a pandemia. A data de lançamento ainda não foi definida, mas ela já recebeu convite da Academia Carioca de Letras. Quando a pandemia passar, a agenda inclui também bibliotecas de Mariana.





MMW

TUDO VIRTUAL





O Minas Music Week (MMW) está confirmado para domingo a quinta-feira, com transmissão de lives nas redes sociais e no YouTube do festival. Os convidados ainda não foram anunciados. Mas há temas interessantes, como a retomada dos Djs e o painel com mulheres produtoras, artistas e designers. Parece bem divertido, se for bem conduzido, o bate-papo com figuras da noite que estão morrendo de saudades de aglomerar.





CLARICE

APCA ON-LINE





A peça literária Na sala com Clarice, do ator mineiro Odilon Esteves, foi indicada ao Prêmio APCA de Teatro na recém-criada categoria Espetáculo Virtual. Foi o único projeto de Minas contemplado pela Associação Paulista de Críticos Teatrais. “Fiquei feliz e muito surpreso com essa indicação e também com a decisão da entidade de criar uma categoria para espetáculos virtuais”, comemora Odilon. “No início da pandemia, diante dos teatros fechados, nós, artistas, nos vimos sem perspectivas. Nesse contexto, o virtual foi surgindo como possibilidade, as fronteiras do presencial foram suspensas e eis que entre os cinco indicados estão trabalhos de quatro estados: São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estou festejando por dentro!”, afirma o ator.





• • •





Além de Na Sala com Clarice, há duas peças de São Paulo, uma do Rio de Janeiro e outra do Recife. “O primeiro trabalho on-line que vi na pandemia foi Tudo o que coube numa VHS, do Grupo Magiluth, de Pernambuco, também indicada. Ela me trouxe um sopro de esperança”, revela Odilon. O mineiro diz que era como se os colegas pernambucanos dissessem: “Continuemos, enquanto estivermos vivos há movimento. Não é primeira nem será a última vez que teremos de recriar o mundo.” Otimista, Odilon agradece “ao grande estímulo de sentir esse movimento vindo deles”. Na sala com Clarice pode ser vista até 31 de janeiro. Basta retirar ingressos, gratuitamente, no site Sympla.



(foto: Acervo pessoal)



EU USO MÁSCARA

Henrique Gualtieri

Fotógrafo





“Uso máscara N-95 em todos os meus trabalhos e atividades do dia a dia. Também não fico sem spray de álcool líquido no bolso, usado para limpar superfícies e minhas mãos. Só tiro a máscara após lavar as mãos e sem ninguém por perto. Também evito a proximidade com outras pessoas. Esta receita tem me mantido, com segurança, nas atividades profissionais. Não é fácil seguir o protocolo seguro e ficar 12 horas por dia com uma máscara de verdade, mas se todos fizessem esse sacrifício, estaríamos em uma situação muito melhor.”