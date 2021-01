Festival de Tiradentes confirma edição 2021, on-line, a partir de 22/1

(foto: Leo Lara/Divulgação)

Paula Gaitán será a grande homenageada com o Troféu Barroco da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento, marcado para o período de 22 a 30 deste mês, e em tempo de pandemia, será on-line. A noite de abertura terá encontro virtual com a cineasta.





***

Na programação, serão exibidos os longas Diário de Sintra, Exilados do vulcão, Noite, Luz nos trópicos, o videoclipe A mulher do fim do mundo (de Elza Soares) e três filmes inéditos – o curta Ópera dos cachorros, o média Se hace camino al andar e o longa que será a atração de abertura da Mostra, na noite de 22 de janeiro, em pré-estreia mundial. O filme está em fase de finalização.





HOMENAGEM





Mudança em nome de rua em Nova Lima. A Rua da Paisagem, no Vila da Serra, será renomeada como Rua Dr. Mário Vrandecic, que morreu em 2019. Médico, cientista, pesquisador, professor, o homenageado chegou na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte nos anos 1970, com a indústria de próteses (únicas fabricadas no Brasil, aprovadas pela agência federal de medicamentos norte-americana e aplicadas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia). Foi também fundador do Biocor Instituto.





NA ESTRADA

LIVE E VÍDEO

O vídeo de Deixa fluir, terceiro single do duo Babi Jaques e Lasserre, que será lançado na próxima quinta-feira (14/1), foi gravado na Serra da Canastra, onde os artistas estão passando uma temporada. A canção está no álbum Sóis, com previsão de lançamento para julho, pela Altafonte. Curioso que, na pandemia, o duo pernambucano morou em São Paulo, Serrana, e agora está em Delfinópolis. Os deslocamentos são feitos de van com carretinha, na qual transportam um estúdio móvel e o palco em que fazem suas lives.