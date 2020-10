A pandemia sob o olhar do menosprezo. O vírus ignorado pela soberba

Diário da quarentena





A vida não espera





Odette Castro

Bióloga





A pandemia me pegou num processo de luto. Fazia pouco tempo da partida da minha filha e nenhuma quarentena seria capaz de ser mais cinza do que meu dia a dia.





Então, menosprezei-a. Olhei para ela com aquele olhar esnobe, soberbo. Que prepotência é essa de uma pandemia ter sobre mim um efeito maior do que a minha dor?





Nem o medo real do vírus me metia medo.





E assim, de uma forma blasé, começamos nossa quarentena. Eu, a pandemia e minha indiferença.





O lavar as mãos, o álcool em gel, a TV ligada dia e noite, o desinfetar as comidas eram só detalhes.





Acontece que gosto de gente e por gente nutro grande interesse. Então, comecei a ver gente através das redes sociais, ouvir gente cantar com gente através das lives e desembrulhar gente como se desembrulha um presente. Muitas tinham muitos papéis duros, amassados, e até chegar no colorido era um verdadeiro descascar cebolas. Outras já carregavam somente um leve papel de seda, e algumas já chegavam com laço de fita.





Meu olhar parou naqueles embrulhos mais frágeis, que trincaram com os solavancos da vida, e percebi que era chegada a hora de sair do meu ego pandêmico e enxergar o outro. E foi aí que vi a importância da vida e da nossa responsabilidade sobre vidas, porque vidas importam.





Eu me vi viva e que já era urgente levar vida ao próximo, porque está escrito que todos merecem vida e a tenham com abundância.





E foi aí que ouvi a Ave Maria pela janela do meu prédio.





E foi aí que vi o papa sozinho no meio do nada, rezando por nós.





E foi aí que vi padre Julio Lancelotti dando pão a quem tem fome e água a quem tem sede.





E foi aí que vi que a despedida de uma pessoa querida, sem abraços dos amigos queridos, dói mais.





E foi aí que ouvi um desastrado: "E daí?".





E foi assim que se passaram sete meses.





E foi assim, com passos trôpegos de uma criança que começa a andar, que saí de casa pela primeira vez, que vi a rua.





Eu tive medo da vida que vi pelas ruas.





Eu tive medo dos desmascarados e de quem chegava mais perto de mim.





Eu tive medo da palavra "aluga-se" que se juntou à decoração das lojas e restaurantes.





Eu tive medo do "passa-se o ponto" em frente a escolas tradicionais.





Eu tive medo de a morte ser só uma morte, mesmo que sejam 140 mil.





E foi então que me lembrei de que tenho o crochê e com ele faço flores coloridas e coloco nas árvores para enfeitar a cidade.





E foi aí que me lembrei de que posso contar para as pessoas tudo que aprendi com minha filha, que tanto soube de exclusão e nunca se abateu.





E foi aí que me lembrei de que solidariedade nutre nossa vida e não só alimenta o outro.





E me lembrei de que continuo viva e não vou levando a vida por levar. Eu vou vivendo a vida, sem tempo para o desamor, porque amanhã posso virar estatística.





Ainda estou viva, tentando viver a vida com mais significado pela filha que se foi, pela filha que está comigo, pela neta que me floriu, por todos nós, pelo Brasil despedaçado.





E todos os dias eu acordo com medo e com fé. Tomo meu café e me cochicho: Avante, Odette! A vida não espera.