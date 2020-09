Monalisa Eleno: 'A loucura da humanidade coube dentro de mim'

Diário da quarentena





Diálogos internos





Monalisa Eleno

Atriz e apresentadora





Respira. Está viva? Agradece. Confesso que estava orgulhosa de mim antes dessa quarentena. Meditava diariamente, alternando entre os vários os tipos de meditação que há tempos vinha experimentando, me via completamente adaptada a essa rotina de autoamor, sentindo na alma as transformações do meu emocional melhorando progressivamente.





O isolamento chegou. Respira... Não! Você está respirando errado, Monalisa. Solta em oito tempos. Agora sim! Agradece. Tentei isolar meus sentimentos inicialmente como se pudesse me proteger da avalanche viral e emocional que se espalhava. Nessa tentativa de não me esvair nos acontecimentos, assistia às notícias, descrente. Assiste. Não, isso não pode ser verdade, não está acontecendo... Assiste! Você tem o dever de se informar, zelar por você e pelo outro. Vai ficar tudo bem! No máximo três meses de isolamento e tudo vai melhorar. Agradece.





Mais de dois meses de isolamento. Claro, eu já acreditava desesperadamente em tudo o que estava acontecendo. A maioria? Nem tanto. Será que estou sentindo tudo do avesso e por isso enxergando pelo lado errado? Que lado? Qual lado? Estamos juntos nessa, não? A humanidade inteira nunca esteve tão unida. Carnaval 2021, se tiver, torço pela Escola Unidos pela Pandemia.





Chegou junho. Respira. Aulas on-line, você educou e recebeu educação pelo ambiente digital. Respire tranquila! Você conseguiu! Todos conseguiram. Estão se reinventando, inclusive você... Quem diria?! Agradece. Cadê o frio? O inverno não veio ainda, mas as contas vieram em pencas, atrasadas também. As aulas vão continuar? Não sei. Se continuar, você vai receber pela metade, mas os alunos amaram suas aulas. Agradece. Pensa, Monalisa! Reinvente-se! Respira. Você acabou de se formar em uma pós, usa isso! Mas eu amo fazer arte! Arranja outra maneira de levar arte para a vida das pessoas. Será que elas querem arte ou querem só se entreter? Pensa de maneira mais prática, pragmática... Como assim?





Check list: live corporativa, e-mails enviados; curso de comunicação efetiva, em finalização; trabalho remoto... Olha, entraram em contato! Só preciso fazer um curso rápido on-line de produção de conteúdo para web. Será que faço bolo para vender? O meu de pão de mel ficou incrível. Cadê meu certificado Cambridge avançado em inglês? Oi? Hoje em dia só dura por dois anos? Capitalismo presente: indústria da certificação; educação e cultura inexistentes. Agradece? Não! Respira. Não quero! Dois anos para erradicar o vírus, diz a OMS. É muito tempo para voltar para um novo normal que nem sei qual vai ser. Respira. Olha para dentro. Fica no casulo, é mais seguro.





Mas e a tal estimada liberdade? Desapareceu. Política, polaridade, fanatismo, ignorância, ânimos alterados, preconceito, comunicação truncada ou cerceada. Preciso falar sobre comunicação, divulgar meu curso. Vou para as mídias! Tem certeza? Medita: o que a liberdade diria dessa exposição exacerbada? Estupro da autoimagem em um relacionamento abusivo com a internet. Respira azul, solta lilás. E essa força visceral feminina que te consome? Ela tem propósito, Monalisa, acolhe a menina e segue mãe de si!





Julho é férias. Você está presa. Presa de si. Respira. Presa nesse corpo, nas suas dores. Fake news. Nada muda. Mantenha a meditação em dia. Mas eu quero dormir! Respira. A vida é movimento. Tudo se transforma. Aula de pilates me faz tão bem!





Alguns conhecidos doentes, parentes morreram. Liga! Não esquece de ninguém que você ama, mesmo que tenha que brigar. Ele pensa diferente. Respeita. Respira raiva. Raiva, respira. Só pede para ele se cuidar. Ele ouve. Ele está vivo. Ele respira. Agradece. Droga! Perdi pela segunda semana a aula de pilates. Não se cobra. Só respira. Presença. Saco! Esqueci de estender a roupa. Preciso limpar esse banheiro, vou fazer comida primeiro. Ai que vontade de comer a comida de alguém. Enjoei do meu sabor. Quando você se experimenta em excesso dá nisso. Experimenta o outro! Agradece.





Agosto. O inverno chegou atrasado. Intenso, como eu. Faço e penso mil coisas ao mesmo tempo. Blecaute na memória. Queria que minha mãe estivesse viva, mesmo que fosse para morrer agora. Eu achava que me conhecia na crise, mas quando ela é mundial, a loucura da humanidade coube confortável dentro de mim. Meu mantra deste mês: Respira. Dívida. Respira. Dúvida.





Respira. Distância. Respira. Dádiva. Você está viva? Dádiva! Agradece. O que sobrou aí dentro agora? Só amor. É isso. Respira vida. Exala amor. Respira amor. Solta a vida. E agradece.