Por Luiz Ruffato

Escritor













Exilado entre as quatro paredes do meu quarto

Tendo por única companhia

O silêncio ancestral dos meus gatos

Acompanho imperturbável

O naufrágio lento do imenso barco

Que outrora eu chamava utopia





Sei que por detrás das cortinas da janela

Há rangidos, gritos, alvoroço

Mas meu corpo se recusa a ir até ela

Pois sondar o insondável

Não traria de volta o meu querê-la

E aguardo calmo a água me alcançar o pescoço





Eu idealizei futuros impossíveis, até quis

Abraçar as multidões, amar o estranho

Mas tudo que aqui finquei, toda raiz

Mostrou-se frágil, inviável

Percebo tarde demais que daquele país

Nada mais resta, nada ficou, nem mesmo o sonho









*O escritor Luiz Rufatto conta que, durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, só se animou a escrever esse poema, que foi lançado no exterior. O Estado de Minas publica-o pela primeira vez no Brasil.