Eda Costa: 'Quero ser bem melhor do que eu era antes'

Diário da quarentena





Mudança

dos ventos





Eda Costa

Cantora e atriz

"Estou pedindo perdão e praticando a gratidão%u201D



17 de maio de 2020, sexagésimo primeiro dia de isolamento social!2020, ano em que completo 60 anos!





Planejo há dois anos uma festa onde reunirei meus amigos da Fafich, meus amigos da música, meus amigos do teatro, meus amigos da militância.





Planejei tudo com amor!!





Daí vem um vírus, uma criatura microscópica, e vira tudo do avesso!





Mudança de planos!





Mudança dos ventos!





Quarentena! Momento de ferveção dentro de mim!





Já passei por várias fases nesses 60 dias de isolamento.





Comecei fazendo uma boneca Abayomi por dia – a boneca que veio com as crianças nos porões dos navios negreiros –, até que o material acabou!





Então resolvi fazer máscaras de tecido.





Procurei um tutorial, aprendi rapidinho e fiz algumas para uso próprio e outras tantas para dar de presente às meninas do sacolão, para a balconista da farmácia e para

as vizinhas.





Estou aprendendo a meditar!





Me conectando com o Universo!





Fazendo faxina na alma.





Estou pedindo perdão e praticando a gratidão.





Faço bolos, invento receitas, cuido da casa, cuido de mim.





Faço uma festa por dia!





O tempo, sem medidas, passou a ser pequeno para o grande que desejo.





Cuido mais do ninho queme acolhe.





Dedico horas aos bichos que moram comigo.





Troco cuidados mais profundos com meu companheiro, que também cuida de mim!





Me divirto com o novo jeito de encontrar, festejar e trocar com a família, amigos, alunos!





Acho mesmo que estamos todas e todos mais carinhosos, atenciosos uns com os outros!





As tais plataformas de encontro, reuniões!!





Sem trânsito, sem o desgaste de buscar uma vaga perto do Maletta...





Ninguém chega atrasado aos encontros! Adoro!





E as lives de cantores famosos?





Já fui a vários shows. Se estivesse solta por aí, jamais iria!!





Tenho gostado de estar em casa.





Estou curtindo meu quintal, meu jardim, caminhando no mato.





Tenho feito coisas que nunca tive tempo de fazer e nem de curtir em minha casa.





Quando tudo isso passar, se tudo isso passar, será que será tudocomo antes?





Eu carrego um desejo aqui dentro de mim:

Quando tudo isso passar, mesmo se não passar, quero ser bem melhor do que eu era antes.