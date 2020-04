O coronavírus iguala África, Ásia, Oceania, Europa e América. Será?

Sei que nada

será como antes,

amanhã

Rui Moreira

Coreógrafo e bailarino





Estamos vivendo um momento ímpar em tempos de quarentena globalizada.





Acometidos pela hipótese de muitos serem vitimados de forma letal pelo biopoder de uma virose pandêmica, estamos ordenados a proceder de maneira comum em todo o planeta. Essa condição iguala África, Ásia, Oceania, Europa e América. Será?





Tempos atrás, a companhia SeráQuê? encenou o espetáculo intitulado Urucubaca na roda do mundo, inspirado no livro A roda do mundo, com poemas de Ricardo Aleixo e Edimilson de Almeida Pereira. Um dos temas musicais que embalava a peça dizia: “Urucubaca quando é tempo dela, ela vem de uma vez/ Não olha sexo, classe, idade ou a raça do freguês/ dá no pé 'rapado'/ ataca o burguês...”.





Um quase prenúncio dos tempos atuais e – por que não? – de tempos ainda vindouros. Dando meia volta, a história da humanidade nos traz à memória outras muitas dizimações por pandemias. Da peste bubônica na Idade Média passando pela gripe espanhola e o ebola, sem desconsiderar outras já descritas nas antigas escrituras culturais como a Bíblia.





Essas pestes não escolheram a quem contaminar, mas, por certo, foram difundidas pelas ignorâncias sobre procedimentos de prevenção e de lida com as mesmas. Higienização, por exemplo, ainda nos dias de hoje se mostra como privilégio para poucos. As condições desiguais e precárias no mundo tornam atos simples, como lavar as mãos com água e sabão, situações exóticas interditadas para parte da população. Um momento como este deflagra degraus sociais ainda intransponíveis.





Fica explícito o interesse de algumas castas na materialidade que envolve a vida. Observamos alguns, que se tomam por poderosos, instaurando prioridades na escolha de quem deve ter a vida protegida.





Outro aspecto interessante é como este momento mexe com a estrutura econômica planetária. Na busca de caminhos, uma nova onda de inclusão digital está em curso. Pessoas de todas as idades são impelidas a utilizar dispositivos portáteis para trabalhar, estudar, vender produtos, trocar imagens e namorar, entre outras atividades, sem sair de suas casas.





Mas isso pode revestir a realidade de ilusão ao imaginar-se que todos, sem exceção, têm acesso à internet e que a distribuição da informação acontece de forma horizontal e democrática.





É cada vez mais difícil ser um homem do meu tempo. O dinamismo dos atos é imenso, mas ainda guardo como crítica o pensamento de que a diversidade dos meios disfarça os fins da homogeneização universal, do mesmo modo que aparências democráticas fortalecem o “globalitarismo” sistêmico.





Enfim, preocupações à parte, sou daqueles que seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde. Posso me manter em casa por 14, 30, 40 dias ou mais, produzindo imagens, dançando, organizando pensamentos e em processo constante de construção do hoje, revisitando o passado com vistas no futuro, mas com a total certeza de que nada será como antes, amanhã.