'Diário da quarentena', especial da Coluna Hit, tem mais um capítulo

“Eventos cancelados. Abraços adiados. Projetos suspensos. Ruas vazias vistas pela janela. E uma aflição que insiste em me fazer companhia.





O coronavírus chegou para pausar nossas vidas, ressignificar nossas relações e nos lembrar o que não podemos deixar de lado: a responsabilidade coletiva, a empatia e a solidariedade.





Chegou a hora do “nós” virar sujeito novamente e reger os nossos solitários (e descompassados) dias, em detrimento

do tão apressado “eu”. Momento de olhar para o mundo e para o outro com generosidade, ajudar os idosos e pessoas em situação de risco, e tentar, ao mesmo tempo, manter nossa própria sanidade e esperança.





Desafiador? Eu diria que sim.





Enquanto escrevo estas linhas, vejo os compromissos desmarcados na agenda, os textos que mudaram automaticamente de tema, a bagunça da casa sem diarista e o espaço livre que chega, atrevido, e me faz pensar além da conta...





A verdade é que não me incomodo em ficar sem sair de casa, muito pelo contrário: a reclusão é amiga da minha escrita (e do meu signo solar). O que dói é ficar longe de quem a gente gosta, não poder abraçar nossos pais, não cumprimentar com um beijo, não passar os dias sem se preocupar, não poder ajudar todo mundo que precisa – efetivamente – de ajuda. Dói ficar em alerta o tempo todo, porque essa apreensão nos lembra que a vida é breve.





E a brevidade da nossa existência, que nos inquieta em situações como esta, também nos faz mudar individualmente. Nos torna seres humanos mais empáticos e faz do planeta uma extensão da nossa própria evolução.”





• Fernanda Mello

Escritora