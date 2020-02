Tecnologia ajuda a aproximar o Baianeiros dos foliões

O cantor Danniel Maestri, do bloco Baianeiros (foto: Kiki Santoro/Divulgação )





Se vida de folião não é fácil, o que dizer de quem garante a animação do pessoal? O bloco Baianeiros, por exemplo, vai se desdobrar em nove shows durante os cinco dias de carnaval. Na agenda de ontem, constavam o desfile do Bloco da Massa, em frente ao Mineirão, e a festa Carnalove, à noite. Hoje, o Baianeiros toca no We Love, em BH, dividindo o palco com Thiaguinho, e faz show na cidade de Ervália. Amanhã, além de puxar o próprio desfile na capital, o Baianeiros vai animar a folia em Congonhas. Na segunda-feira, ele se apresenta em Coromandel. Para encerrar, na terça-feira gorda tem Baianeiros em BH e em Nova Lima, na festa Vila do Carnaval.





• • •





Durante os desfiles de domingo e terça-feira, o bloco vai usar a tecnologia para se aproximar ainda mais do público. Os foliões poderão se conectar ao trio elétrico e à internet por meio da tecnologia IoT (Internet of Things, ou Internet das Coisas). Com o celular, o público vai fazer a leitura dos QRCodes, que darão acesso a página recheada de informações sobre o Baianeiros. Em um só lugar estarão disponíveis links para interagir nas redes sociais, enviar mensagens para o trio e receber conteúdos exclusivos da banda.

Pedro Freire Machado de Oliveira (foto: Bruna Tassis/Divulgação)

PADECENDO NO PARAÍSO

PARA A GAROTADA



Primeiro bloco infantil cadastrado pela Belotur no carnaval de 2014, o Padecendo no Paraíso Folia continua fazendo a festa da garotada. Criado pela relações-públicas Ana Andrade e as arquitetas Bruna Christófaro e Bebel Soares, ele tem a Charanga das Padês como uma de suas atrações. Formada por mães do grupo Padecendo no Paraíso, a bateria tocará marchinhas, axé, músicas infantis e canções da Jovem Guarda – referência a Wanderléa, homenageada este ano pelo Padecendo no Paraíso.

• • •

Em clima família, o Carnavilinha, que chega à terceira edição, e o 4º Carnavila esperam três mil pessoas, amanhã, na Rua das Flores, no Bairro Vila da Serra. Das 10h às 14h, a meninada vai curtir a folia com blocos infantis e o DJ Cates. A partir das 14h, será a vez dos pais, que deixarão os filhos em casa para poder curtir o domingo ao som de Maraú Soundsystem, Trem dos 11, Meu Rei e DJ Cacá de Brito.





250 ANOS

HOMENAGEM AO MESTRE





O gênio alemão da música erudita será homenageado pelo projeto Beethoven – Fantasia do imortal, montagem que associa música, cartas e poesia. Dirigidos por Luciana Brandão, estarão em cena a atriz Ana Clara Vieira e os pianistas Bárbara Freitas e Ricardo Matosinho. A trajetória do autor da popular Sinfonia nº 5 será relembrada por meio de cartas de Bettina von Arnim, com quem ele trocou correspondência durante anos, de poemas de Goethe e de textos do próprio Beethoven, como o Testamento de Heiligenstadt, no qual ele reflete, desesperadamente, sobre a tragédia de perder a audição e cogita seriamente se suicidar. O espetáculo terá única apresentação em 7 de março, na Sala Juvenal Dias. Em dezembro, completam-se 250 anos de nascimento do compositor.