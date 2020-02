Damares, SPC, Bolsominion e Lagoinha inspiram compositores em BH

DE PIRES NA MÃO

LÁPIS E CADERNOS





A cena chamava a atenção de quem passou em frente a uma papelaria na Rua André Cavalcani, no Gutierrez. Uma mulher de meia-idade, malvestida, sentada no passeio, poderia ser mais uma pedinte como muitas por aí. Mas, ao dizer que não tinha dinheiro para dar como esmola, amiga da coluna foi surpreendida com a reação da mulher. “Não quero dinheiro. Quero lápis e caderno.” Pedido feito, pedido aceito. Também causou surpresa a reação da pedinte ao receber o material. “Ela ficou extremamente agradecida”, conta a doadora, que preferiu não se identificar.





NO FUNCIONÁRIOS

ENTRE AMIGOS





O aniversário do chefe Wagner Salomão será comemorado sábado, no Soriano Gastrobar e Parrila, no Funcionários.





DE OLHO NA FOLIA

NO RITMO DAS MARCHINHAS





Já estão definidas as concorrentes à nona edição do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas. Quinze composições vão participar da seletiva, marcada para sexta-feira, às 20h, no Mercado Distrital do Cruzeiro. Ironia e críticas à política se mantêm como essência das letras. Estão classificadas: Quem não deu Damares, de Alexandre Rezende; O que vale é a vida, de Da Macedônia; Chupe-chupe lambe-lambe, Marcos Frederico/Vitor Velloso; Me beija que eu tô no SPC, de Tiago Nonato; Parente Bolsominion, de Lulu Rimasserta, Fredim Santos e Guto da Lagoa; Mimosas borboletas, de Celinha Braga; A terra é redonda, de Matheus Brant; Eu avisei, de Bárbara Quadros, Lara Melo e Pedro Rangel; Chuva de culpa, de Gabriel Arruda e Filipe Gonçalves.





E ainda: Xô, preconceito, de Batista Coqueiral, Mestre Joãozinho BH, Régis da Vila e Maurílio Terra; Marchinha da droga do parlamentar, de Caio Martins da Costa e Fernando Boechat Paschoal; Lagoinha meu amor, composição de Zé Turkin e Romoaldo Riobaldo; Manja VI, de Léo Índio, Thomas Barrafunda e Kadu Kerále; Marcha da liberdade, de Makely Ka; e Folia Mineira, de Flávio Boca e Vitor Veloso.





Além delas, na categoria Música hit do carnaval, A dancinha da 3ª guerra mundial, de Vitor Velloso, Marcos Frederico e Matheus Brant; Hino do sai pra lá capeta, de Rodolfo Pinhón Bechtlufft e Luísa Filizzola; Me beija, Beth, de Matheus Brant e Lucas Fainblat; Rua do Bonfim, de Bruno Assunção; e Solta o espartilho, de Marcelo Veronez, Lira Ribas, Ethel Braga, Gregório Pimenta, Ana Reis e Cris Cunha.





COZINHA ITALIANA

ABERTa PARA ALMOÇO





Seis meses depois de sua inauguração, o Eva Cucina Originale, no Belvedere, está aberto também para almoço, de terça-feira a domingo, das 12h às 15h30, além de jantar