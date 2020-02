Grife mineira bate ponto na noite de entrega do Oscar, em Los Angeles

(foto: Weber Padua/Divulgação)

Este ano, Minas estará no Oscar. Mesmo que por tabela. A Skazi criou vestido sob medida para a modelo Carol Ribeiro, que integra a equipe da TNT encarregada de cobrir a festa do cinema, em 9 de fevereiro, em Los Angeles. O vestido é mantido a sete chaves. Este ano, Minas estará no Oscar. Mesmo que por tabela. A Skazi criou vestido sob medida para a modelo Carol Ribeiro, que integra a equipe da TNT encarregada de cobrir a festa do cinema, em 9 de fevereiro, em Los Angeles. O vestido é mantido a sete chaves.





TEMPORAL

PREJUÍZO NO PALCO





As chuvas afetaram, em parte, a Campanha de Popularização Teatro & Dança. Com o fechamento do Parque Municipal, dois espetáculos deixaram de ser apresentados no Francisco Nunes. A produção de 10 maneiras incríveis de destruir seu casamento, de Sérgio Abritta, depois de muito procurar, conseguiu transferir as sessões para o teatro do Colégio Monte Calvário. Já a peça infantil A festa do pijama não teve sorte. Sem conseguir um palco, cancelou a temporada.





• • •





Em solidariedade às vítimas das chuvas, produtoras das peças e a organização da campanha de popularização mobilizam o público. O Sinparc e a Funarte vão recolher doações, que serão destinadas à Cruz Vermelha para famílias na Grande BH e cidades do interior. Até dia 16, das 9h às 22h, elas poderão ser entregues na sede da Funarte (Rua Januária, 68, Floresta). Quem for assistir ao espetáculo Órfãs de dinheiro, com Inês Peixoto, poderá deixar sua contribuição no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes





NA MODA

EXPEDIÇÃO ALPHA





Fernanda e Edna Thibau recebem convidadas e clientes no coquetel na loja da marca, na Cidade Jardim, para lançamento da Expedição Alpha, nova coleção da Alphorria. Haverá bate-papo com a editora de moda Bia Perotti, que vai traduzir as tendências para o guarda-roupa do dia a dia. O encontro está marcado para terça-feira.





DE OLHO NA FOLIA

ESPAÇO DE APRENDIZAGEM





Carnaval rima com educação. Pelo menos para a Casa Fundamental, escola no Bairro Castelo, a folia vai além de confetes e serpentinas. “Nosso bloco Sol na Mão não é um espaço de diversão pura e simples. Dentro da escola, ele ganha dimensão muito grande para os alunos e pais, pois é um elemento de construção do desenvolvimento pleno das crianças e de alfabetização cultural. Por isso a gente diz que é um espaço de aprendizagem”, explica a diretora Maria Carolina Mariano. A concentração será em 29 de fevereiro, às 7h30, na Rua Castelo de Lisboa, 392. De lá o cortejo segue para a Praça Manoel de Barros.





• • •





Para quem está com pique para a folia, o Bloco do Tampinha marcou seu pré-carnaval para 8 de fevereiro, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirinho. Baianas Ozadas, Baianeiros, Hott e Me Beija que Eu Sou Pagodeiro vão animar a festa.