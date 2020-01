(foto: Leo Lara/Divulgação)





Homenageados do festival de cinema, Antônio Pitanga e a filha Camila souberam dividir bem o fim de semana entre os compromissos profissionais e a família. Acompanhado da mulher, Benedita da Silva, Antônio Pitanga e Camila, acompanhada da namorada, Beatriz, da filha e de uma sobrinha, curtiram a tarde de sábado passeando pela cidade histórica. Anteontem pela manhã, Camila voltou ao Rio de Janeiro. O pai só deixou Tiradentes no fim do dia.

















Com as mudanças no cenário econômico e político, empresas estatais que contribuíam na garantia de projetos culturais saem de cena e, no lugar delas, empresas privadas surgem ocupando um papel essencial na cultura. A Mostra de Cinema de Tiradentes contou pela primeira vez com o patrocínio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), que produz nióbio em Araxá. Vale ressaltar que mais de 93% dos projetos apoiados pela companhia por meio de leis de incentivo estão situados em Minas Gerais, como o Instituto Inhotim, Museu das Minas e do Metal, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Mostra de Cinema de Tiradentes e o Fliaraxá. Apenas em 2019, foi investido um total de R$ 20,7 milhões em projetos incentivados em todo o Brasil, sendo R$ 19,3 milhões destinados a

Minas Gerais.









A naSala faz sua estreia na folia com a primeira edição de sua Casa de Carnaval, com a intenção de reunir, nos quatro dias, 1.300 convidados para curtirem bandas e DJs, das 14h às 22h. O QG da folia estará repleto de intervenções, com espaço beauty, cabine de fotos, lojinha de fantasias, cenários para produção de fotos em redes sociais, open glitter, cama elástica e piscina, além de cardápio de drinques assinado pelo mixologista Filipe Brasil.

A garotada tem entre as opções o pré-carnaval do Viabrasil Pampulha. Em sua quinta edição, o evento deve reunir 800 pequenos foliões embalados por Os Baianinhas, a bateria infantil do bloco Baianas Ozadas. A bateria mirim conta também com o apoio de Geovanne Sassá, figura já conhecida da garotada, por assinar trilhas de espetáculos infantis e discos dedicados aos pequenos, e Fabrícia Dolabela, que faz sua estreia com a turma este ano.





O Bloco do Silva, com os sucessos do axé dos anos 1990, está entre as atrações da festa Jângalove, sábado, na Serraria Souza Pinto. No line-up estão confirmados o DJ Luiz Valente (Geleia Geral) a DJ Sandri (Baixo Ventre), além do DJ Kingdom, Bass n Flass, DJs Vhoor, Nata e Stockler, Swing Safado, Pitaya e Quando Come se Lambuza.