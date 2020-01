Fotógrafo mineiro assina produção de grife do estado em Sevilha, na Espanha

A modelo russa Eliza Ababkova (foto: Fotos: Victor Galuppo/divulgação)





Um dos fotógrafos preferidos por quem trabalha com moda, Henrique Gualtieri fez um bate e volta à Espanha, onde foi fazer as fotos do catálogo de verão da Romaria. Em Sevilha, a rotina foi dureza. “Em dois dias, trabalhamos cerca de 30 horas, o que resultou em cerca de 3 mil cliques”, conta Gualtieri, que integrou a equipe formada por Rick Cavalcante (diretor de arte), Victor Galuppo (vídeo), a mineira Jane Lima, que mora em Paris (make up), e Daniel Aguiar (Romaria).





Henrique Gualtieri





A modelo, a russa Eliza Ababkova, foi fotografada na Plaza del Spana, considerada uma das mais bonitas do mundo, e pelas ruas de Sevilha. Gualtieri conta que todo o material produzido era enviado, depois de edição, direto para Belo Horizonte. Com toda a rapidez, o catálogo ficou pronto um dia depois do retorno da equipe. Gualtieri, que já morou em Los Angeles, fez trabalhos na França e na Argentina, elogia a tranquilidade da produção na Espanha. “Nunca vi tamanha receptividade”, conta o fotógrafo.





DE OLHO NA FOLIA

NA RUA E INDOOR





Neste sábado (25), o Baianas Ozadas faz festa para divulgar o tema do carnaval’2020. O encontro, das 10h às 13h, está marcado n'A fábrica, no Prado. Oportunidade para o folião participar do ensaio geral do bloco, que fará seu desfile na Avenida Afonso Pena na segunda-feira de carnaval. O Baianas foi criado há oito anos.





Para quem prefere curtir a folia entre quatro paredes, o Carnalove, de 21 a 25 de fevereiro, na Serraria Souza Pinto, vai reunir Lexa, Zaac, Keke, L da 20, Diego & Victor Hugo, Jeito Moleque, Buchecha, bandas dos blocos Baianas Ozadas, Funk You, Baianeiros, e Então Brilha!.





GASTRONOMIA





O diretor da Faculdade Arnaldo, João Guilherme Porto, a coordenadora Talita Viza e o chef Fagner Rodrigues recebem hoje, a partir das 10h, na sede da unidade de ensino para anúncio oficial de seu curso de gastronomia.