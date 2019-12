CCBB de Belo Horizonte encerra o ano festejando crescimento de público

(foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

VIVA 2019!

RECORDE NO CCBB-BH





O ano também deixa saudades para o Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. A temporada foi fechada com 1 milhão e meio de visitantes e representa crescimento de quase 70% em relação a 2018. O programa CCBB Educativo também foi destaque na programação do centro cultural, atendendo 19 mil alunos de 500 escolas, a maioria da rede pública de ensino. Entre as exposições, a Dreamworks animation – Uma jornada do esboço à tela, com mais de 600 mil visitantes. Para 2020, entre as atrações estão definidas Egito antigo, com obras do acervo do Museu Egípcio de Turim, na Itália, e Bjork digital, com conteúdo criado pela cantora em colaboração com artistas visuais de todo o mundo.