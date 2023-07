A árdua tarefa de escrever sobre o atual futebol do Cruzeiro

737

Cruzeiro joga mal, perde para o Goiás por 1 a 0, domingo passado, no Horto, pelo Brasileirão, e frustra a "China Azul"







Ontem, 25 de julho, se comemorou o Dia Nacional do Escritor – e da Escritora. Justamente nessa data, cá estava eu a pensar sobre o que iria rabiscar nesta crônica. A ruindade do atual Cruzeiro e o silêncio dos diretores da SAF Cruzeiro quanto a isso são tão irritantes que senti desânimo. Raiva e falta de inspiração me levaram a uma reflexão: o que os grandes gênios das crônicas esportivas – os dribladores de vazios – escreveriam sobre esse Cruzeiro tão sem surpresas, lances desconcertantes e vibração?





Larguei a caneta e fui revisitar meus escritores prediletos. Reli trechos de livros emblemáticos. Relembrei frases icônicas cunhadas por eles. Entre uma página e outra, acabei por me recordar de uma prosa com o professor de cinema e santista Edwin Perez. Em 2020, quando eu escrevia o roteiro do filme oficial do centenário do Palestra/Cruzeiro (“Em Busca da história do Cruzeiro”), em meio ao desastre da Série B, ele me mandou essa: “Quando o nosso time está ruim, o melhor a fazer é nos apegarmos à poesia da nossa história. É a forma de manter vivo o amor por ele.”





Pimba! Como falar do apático Cruzeiro derrotado pelo Goiás, domingo passado, não traria nenhuma poesia ou boa história, resolvi usar a passagem do Dia do Escritor para trazer dicas de livros e gênios da crônica para quem também ama os dribles das letras no vazio do papel.





Começo pelo maioral, o Pelé na arte de escrever sobre futebol: o pernambucano-carioca Nelson Rodrigues. Duas de suas obras são obrigatórias. A primeira é “A pátria de chuteiras”, que traz crônicas sobre a Seleção Brasileira. Uma sequência que conta a história de superação da “síndrome de vira latas”, que, segundo o próprio Nelson, surge com o desastre da derrota para o Uruguai em pleno Maracanã em 1950, e vai até a conquista do tri em 1970, no México.





O segundo livro de Nelson Rodrigues é a “À sombra das chuteiras imortais”. Uma coletânea das suas crônicas mais geniais, produzidas após as rodadas de domingo. Essa é a indiscutivelmente a verdadeira obra-prima da literatura brasileira sobre futebol.





Se Nelson Rodrigues foi o Rei, o Príncipe das letras era cruzeirense: o magistral Plínio Barreto, maior pesquisador e escritor da história do Palestra/Cruzeiro. A ele devemos a nossa obra literária definitiva: “De Palestra a Cruzeiro”, da qual tive a honra de editar sua releitura, a Edição do Centenário, lançada em 2021.





Apesar de ter sido torcedor do Atlético de Lourdes, o brilhante escritor Roberto Drummond é outro que também merece ser lembrado. Entre suas genialidades, coube a ele criar a mais perfeita definição da grandiosidade da torcida do Cruzeiro. Foi Drummond que nos batizou de “China Azul”.





Por fim, indico o livro “Futebol ao sol e à sombra”, do uruguaio Eduardo Galeano, um dos maiores pensadores e escritores da América Latina. Em meio a dezenas de crônicas que são verdadeiros Garrinchas a entortarem adversários com dribles, uma delas é épica, a que conta a trágica história de “El Indio”, como era chamado o zagueiro Abdón Porte, do Nacional do Uruguai.





El Indio era completamente apaixonado pelo clube de Montevidéu. Em 1911, realizou o sonho de jogar e ser campeão pelo Nacional. Foi capitão até 1918, quando as lesões lhe colocaram frente a algo que o apavorava: a simples ideia de que poderia acabar na reserva ou ser obrigado a se transferir para outro clube.





No dia 5 de março de 1918, já sem qualquer condições técnicas e físicas, o pavor se transformou em realidade. Recebeu o comunicado de que iria para a reserva.





Na noite daquele dia, El Indio deixou uma carta para a família sobre a mesa de casa. Saiu com outra na mão. Entrou no estádio Parque Central vazio. Caminhou até o centro do gramado e suicidou-se.





Na carta, um poema escrito por ele: “Nacional / ainda que em pó convertido / e em pó sempre amante / Não esquecerei um instante / o quanto te amei / Adeus para sempre.”