Já está em curso a virada de todas as viradas

No último jogo do turno, diante do Bahia, no Mineirão, Atlético venceu o Bahia por 1 a 0 e subiu para o 10º lugar na classificação (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)





Está em curso uma grande e extraordinária reviravolta, de ululante obviedade. Por enquanto, foi detectada apenas por este colunista, o Nostradamus da crônica esportiva nacional. Não diga que não compartilhei a informação privilegiada: seremos campeões. Pode vender carro e apartamento, rapar o tacho da velha poupança – e despejar tudo numa Betano da vida, porque vai dar Galo na cabeça. Confia, é a hora de comprar de volta aquele Rolex!





O pulo do gato será o pulo do Galo. Como se eu fosse o depósito de joias do estado brasileiro e a minha certeza fosse o Bolsonaro, fui assaltado por tal convicção. Há fartos indícios do golpe que sofrerá o Botafogo, essa Dilma do futebol brasileiro, sempre a sofrer os mais desmerecidos revezes. Segue a lista.





Primeiramente, “há coisas que só acontecem com o Botafogo”. Fosse qualquer outro a abrir meia dúzia de pontos para o segundo colocado, e já se estaria a falar em título. Com 200 pontos à frente, não se pode dizer o mesmo sobre o Botafogo. Ainda que a matemática possa cravá-lo campeão, recomenda-se toda a prudência, pois, em se tratando de Botafogo, há sempre a chance de que se descubra uma “partícula de Deus” e a própria matemática se torne obsoleta antes da completude do título.





Segundamente, se “há coisas que só acontecem com o Botafogo”, vamos convir que há muito, mas muito mais coisas que só acontecem ao Atlético – e nesse estado de coisas, ninguém compete com o único vice-campeão invicto do Brasileirão. Portanto é normal, e até esperado, que o Botafogo de um dia para o outro não ganhe mais único mísero pontinho, e o Galo abocanhe todos, de três em três, ao infinito e além. Impossível? Nem um tiquinho.





Terceiramente, já está em operação a coisa toda: o Galo não toma gol a dois jogos. Não tomará mais nenhum. O Terreirão do Galo, menos conhecido por Arena MRV, só será vazado em 2024, diz a profecia do Nostradamus. Desde que passemos a chamá-lo do que é, Terreirão do Galo, com a proteção de todos os orixás.





A mística do time que não leva gol fará a retranca de Felipão alcançar o estado de arte, ao mesmo tempo em que furá-la se tornará uma obsessão – o canto da sereia que deixará desguarnecida toda retaguarda. Paulinho e Hulk cuidarão de fazer o serviço. Ganharemos tudo de 1 a 0. O futebol-arte que se dane, aqui é Romero Britto, porra!





Quartamente, a SAF que foi o golpe perfeito não pode terminar com tão porco acabamento, como se fosse uma quitinete da MRV. Seu ato final apresentará a virada de todas as viradas, para que nunca mais se fale do Galo de Kalil contra o NOB, o Olímpia, o Corinthians e o Flamengaço Classificadaço. Como Moro e Dallagnol, já está tudo combinado. E aqui não haverá o hacker de Araraquara, esse delírio do roteirista de House of Caraglio.





Quinta e ultimamente, esta semana já foi lançada a cortina de fumaça que explicará a ascensão improvável, porém meteórica e imparável do Clube Atlético Mineiro no certamente de 23, aquele que entrará para os anais, especialmente o anal do Botafogo. Trata-se do “Desafio do Marshmaloow”, atividade levada a cabo pelo departamento de psicologia do Atlético.





Senão Freud, Fred explica: o empilhamento de espaguetes (!!!), com o auxílio adesivo do marshmallow, resultará em melhor trabalho coletivo. Ou seja, pelo que pude depreender, não haverá mais chutões e ligações diretas. Seremos salvos pelo espaguete! Baseado na minha experiência de solteiro morando sozinho, posso afirmar que sim, o espaguete salva. Se bem que no meu caso era mais o Miojo.





De qualquer jeito, a lição está aí para quem quiser ver: se você conseguiu empilhar espaguetes, o que te impedirá de tirar 20 pontos de diferença para o Botafogo? Nada nem ninguém. Seremos campeões.