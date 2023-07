Carta aberta aos amansados

735

Na última vez que se enfrentaram no Independência, o Atlético levou a melhor e venceu o Flamengo por 2 a 1. O colombiano Yimmi Chará marcou um dos gols (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Caros atletas, diretores, mecenas-credores, vendedores-compradores, rainha da Inglaterra, Felipão e comissão técnica: o Flamengo é diferente. Nós precisamos ganhar do Flamengo, e explico a vocês por que isso é importante para o atleticano em particular e para a humanidade em geral.

Sim, é necessário explicar, porque, salvo as raras exceções, o Galo é hoje um clube que parece desconhecer sua própria história. Só isso justifica que, diante de milhares de times espalhados pelo mundo, tenhamos negociado nosso melhor volante com o arquirrival. Antes, o jogador entrava funcionário e saía torcedor. Hoje entra funcionário e sai flamenguista.

Tenho buscado a palavra exata para qualificar o Galo que se vê em campo e fora dele. A palavra é desalmado – “que ou quem não se sensibiliza, não se comove com a tragédia do próximo, nem corresponde ao amor que recebe”, ensina o pai dos burros.

O Galo teve time sofríveis. Dessa cepa brotaram Mexericas e quetais, Zizas e tantos outros. Mas mesmo a Selegalo de 1994 tinha outro espírito que não é esse espectro a correr atrás da bola como uma gente amansada. Espírito de porco já houve em profusão, melhor assim. Espírito nenhum é a primeira vez.

Contudo, como eu ia dizendo, nós precisamos ganhar do Flamengo. Porque nunca vamos esquecer aquilo que vocês não se lembram: nós não fomos apenas roubados bisonhamente por eles em 80 e 81 – tivemos nossa história para sempre diminuída em razão desse assalto. Seríamos campeões do mundo, mas não resistimos ao Flamengo de todos os tempos, aquele que jogou com Zico, Nunes, Wright e Aragão.

Só fomos nos recuperar 42 anos depois, com o título da Libertadores que nos garfaram lá atrás. E também no ano seguinte, quando tiramos o “Flamengaço classificadaço” da Copa do Brasil, em um dos maiores jogos da nossa história. Não vi o clube celebrar como devia os 10 anos da libertação de 2013 e não celebrará 14. Celebram Maroon 5 mas não celebram o Kalil de jeito nenhum, que coisa mais ridícula de se testemunhar. “Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.” Bem, não há alma.

Meus caros, vencer o Flamengo é e sempre será um acerto de contas. Em 1987, pensei que tivesse chegado a nossa hora. Aos 15 anos, falsifiquei um documento de identidade e me mandei para o Maracanã lotado. Dirigidos por Telê e invictos até aquela semifinal, perdemos lá e no Mineirão, a prova da inexistência de Deus. Aos 51, a memória guardou apenas o grito da multidão no jogo da volta: “Vingança, vingança!!!”. Perdemos. Mas havia alma, amigos, e como havia.

Vencer o Flamengo é questão de educação moral e cívica. Não aquela dos militares, que viam na conquista de 80 o necessário respiro que precisava a “ditadura acabada” – o repeteco mal ajambrado da seleção de 70 e seu uso político pelos golpistas de então. Melhor ainda que do outro lado estivesse Reinaldo com o punho cerrado, o baixinho gigante em sua luta pela retomada da democracia.

Sempre que o Atlético ganhar do Flamengo, a desforra será do escrúpulo contra a falta dele. Do certo contra o errado. Da esperança contra o medo. Da justiça contra a manipulação. Por isso, meus caros, pelo bem da humanidade, nós precisamos ganhar do Flamengo.

Nós precisamos ganhar do Flamengo porque isso tem uma força simbólica tão grande que, embora vocês não façam a menor ideia disso, é a chavinha pronta pra mudar a nossa história nesse certame dos infernos. Se ganhar do Flamengo, vai ganhar do Palmeiras, vai ganhar do Cruzeiro. E quem sabe até não vamos acabar por reencontrar a nossa alma, subtraída em tenebrosas transações.

Bora desamansar-se, pessoal, ainda tá em tempo. Vingança, vingança!!!