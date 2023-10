Posso melhorar o perfil lipídico?

1572

(foto: Pixabay)













A dúvida é se posso usar suplementos, placebo ou rosuvastatina em baixa dose para reduzir o perfil lipídico. Nos Estados Unidos, 77% da população usa suplementos dietéticos, sendo 18% para promover um coração saudável. São gastos cerca de 50 bilhões de dólares anualmente.





Em estudo prospectivo (o pesquisador está presente no momento da exposição de um ou mais fatores e acompanha por um período de tempo para observar um ou mais resultados do estudo), os autores avaliaram o impacto de seis suplementos dietéticos amplamente utilizados no perfil lipídico e em marcadores inflamatórios, comparando os efeitos com o uso de rosuvastatina em baixa dose (5 miligramas ao dia).









Foram incluídos 199 pacientes que não tinham antecedentes de doença cardiovascular, com média de idade de 64,5 anos. Sessenta por cento dos pacientes eram mulheres,





estavam sendo seguidos na Cleveland Clinic e, aleatoriamente, utilizaram a rosuvastatina na dose de 5mg, placebo, óleo de peixe 2.400mg , canela 2.400mg , alho 5.000mg alicina, cúrcuma 4.500mg, fitosteróis 1.600mg ou levedura de arroz vermelho 2.400mg.









COLESTEROL RUIM





A finalidade primária do estudo foi a mudança percentual nos níveis de LDL-C (o chamado "colesterol ruim"), com rosuvastatina 5mg comparada ao placebo e aos seis suplementos; depois, a segunda verificação era na mudança percentual de PCRas (marcador de risco chamada de proteína C reativa de alta sensibilidade), HDL-C (colesterol bom) CT (colesterol total) e TG (triglicérides), comparadas com rosuvastatina e com placebo.









Na análise, a rosuvastatina 5mg reduziu o LDL-C em -37,8% de forma significativa, enquanto o placebo reduziu em -2,6%. O melhor resultado entre os suplementos foi alcançado pela levedura de arroz vermelho, que alcançou -6,5%. Não se observou impacto sobre a PCRas, possivelmente pelo tamanho reduzido da amostra.









CONCLUSÃO





Os autores concluíram que a rosuvastatina 5mg reduziu o LDL-C significativamente, mais que o placebo e que os seis suplementos dietéticos; nenhum suplemento reduziu o LDL-C de forma significativa e mais que o placebo; a rosuvastatina reduziu significativamente os triglicérides e demonstrou uma taxa de eventos adversos muito baixa, similar ao placebo e aos suplementos.