50 intelectuais negras e negros para refletir sobre as relações raciais

O apagamento do conhecimento de determinados grupos sociais foi e ainda é uma constante nos espaços de poder, sejam eles na política institucional, na academia ou até mesmo na cultura. Essa hierarquização de saberes que dita que o conhecimento produzido pelo homem europeu ou por seus descendentes possuem mais legitimidade do que a de outros grupos tem provocado um epistemicídio que culmina na desqualificação do conhecimento produzido por qualquer outro indivíduo que não seja homem e branco.





Se a sociedade é tão diversa, por que mesmo que os cânones acadêmicos eleitos são tão parecidos? Esse corporativismo para se manterem como protagonistas do saber enterra vivo o conhecimento rico e plural de uma grande parcela da população. Um conhecimento que impacta diretamente nas relações sociais de quem é oprimido de múltiplas formas a ponto de conseguirem convencer, por exemplo, a população negra, que é a maioria numérica, de que ela é minoria. Pior do que isso, fazem com que a população negra se comporte e pense como minoria. Fazendo com que as reflexões sobre as desigualdades e falta de acessos se restrinjam a uma conversa rasa e sem um aprofundamento teórico necessário.





10:00 - 22/06/2023 Cargo: porteiro de Wakanda Em um país como o Brasil, que possui pouco mais de 500 anos – dos quais em quase 400 a população negra foi escravizada e a população branca escravizou – é cruel dizer que as relações raciais são um assunto novo e que há pouca reflexão e produção teórica sobre o assunto. Algumas pessoas se deixam convencer que é um assunto em voga, na moda e tal, mas vou adiantando que é um assunto inerente à formação da população do país, e acreditar nisso é cair na armadilha do racismo. Como diria Jurema Werneck: nossos passos vêm de longe.





Para ampliar horizontes e possibilitar reflexões fundamentadas que fujam do racismo, vou listar aqui só 50 intelectuais negras e negros que possuem obras publicadas para você pesquisar e conhecer. Faltou gente? Faltou, mas felizmente não cabe todo mundo em um único artigo.