Novembro (Azul) chegou!

Erickson Gontijo





(foto: Marijana/Pixabay)

A saúde caminha lado a lado com a informação segura e, nesse período que estamos sendo bombardeados por fake News, não podemos nos descuidar da saúde e nem da informação de qualidade.Os meses de alerta servem para lembrar e conscientizar sobre doenças específicas, porém abrem um leque de novas possibilidades de melhoria da saúde. Em novembro, dedicamos a conscientização e prevenção do câncer de próstata, segundo mais comum entre os homens.Os alertas são fundamentais, pois, além do motivo das campanhas, inicia-se o cuidado completo do paciente. Nesse momento, é excelente o "já que veio vamos olhar tudo".Você sabia que o câncer de próstata é um dos cânceres que tem possibilidade de cura? E como isso acontece? Diagnóstico precoce. Todos os exames necessários para o diagnóstico precoce estão disponíveis nos convênios e no nosso grandioso SUS.O novembro é mais que um alerta de prevenção de câncer. É um momento de alinhar o cuidado com a saúde masculina. O nosso sistema de saúde público e suplementar consegue fazer um bom diagnóstico precoce, porém não invente de fazer uma lista de exames, pois o exame de maior necessidade para o diagnóstico precoce é a consulta médica. Nesse momento, o profissional irá conduzir as queixas e correlacioná-las com um quadro clínico.O câncer de próstata só acomete idosos. A partir de 50 anos é indicado o rastreio anual para pacientes assintomáticos e sem histórico e, a partir de 45 anos, é recomendado para pacientes com histórico familiar.Os valores do exame de PSA são indicativos de câncer. Não os valores dos exames devem ser correlacionados e podem estar associados a outras questões. Atualmente solicitamos exame de PSA somente na vigência de sintomas.O exame de toque é necessário? Sim, o exame de toque é simples, indolor e é uma boa ferramenta para avaliação das alterações da próstata.Devo ficar atento se tenho alguém da família com diagnóstico de câncer de próstata? Sim, o histórico familiar aumenta e muito as chances de desenvolver a doença.Fazer vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata? Não.Câncer de próstata causa impotência sexual? Nem o câncer e nem seu tratamento. Não podemos fazer essa afirmação.Fato: A semente de abóbora reduz o risco de câncer de próstata? Sim. As sementes de abóbora e de tomate são substâncias com potente ação antioxidante capazes de prevenir vários tipos de câncer. A alimentação está diretamente ligada a uma saúde melhor. É aconselhado restringir a quantidade de carne vermelha na dieta, aumentar a ingestão de vegetais e limitar a quantidade de sal e bebidas alcoólicas ingeridas.Um conselho, grátis, que sempre deixo aqui: todo mundo precisa e merece ter um médico de confiança. Mantenha sua consulta anual sempre em dia, converse com seu médico, esclareça dúvidas. Não dê bobeira, aproveite a campanha e vá se cuidar. O projeto você S.A. precisa começar.