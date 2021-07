Vacinei. Será que estou imunizado?

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)

realmente sacudiu a cabeça de muita gente. Insegurança, medo, perdas, transtornos clínicos e psiquiátricos de todo o tipo. Como disse em outras semanas, com o avanço da, é natural surgirem novas dúvidas e outros problemas.Como se não bastasse os problemas que o víruscausa, inventaram um novo jeito de passar vergonha: aqueles que no meio do caos escolhem o tipo da. Agora temos também os auditores de resposta vacinal. Desculpem-me a ironia, mas precisamos vacinar e acalmar o coração.Vamos falar hoje um pouco sobre os. O corpo responde a agressões externas de diversas formas. Quando entramos em contato com alguns agentes, conseguimos desenvolver defesas contra os agressores e, como você pode se lembrar, as vacinas têm essa função, de simular uma "contaminação" e estimular o sistema imunológico, proporcionando várias vias de aprendizado para o corpo se defender. Em algumas situações, conseguimos mensurar a resposta que o ser humano desenvolveu, porém, na maioria das situações, não conseguimos medir a imunidade. Essa dificuldade, inclusive, gera um ambiente que abre espaço para os grandes enganadores e vendedores de imunidade por aí.Voltando ao caso da COVID-19 e das vacinas, estamos observando muitas dúvidas e tentativas de comprovar se as vacinas conseguiram cumprir sua função. Medir, identificar, demonstrar, comprovar, por mais simples que pareça, requer um alinhamento interessante de se pensar.Você já pensou em situações simples, como medir a altura e o peso de uma pessoa? Como conseguimos garantir a uniformidade das medidas? Através de convenções mundiais que vão validar para que sempre que fizermos a medida de um metro ou de um quilo sejam comparáveis, concorda?Existem testes que farão mais sentido quando realizados em um número maior da população, outros exames cumprirão sua tarefa de maneira individual. Ainda que sejam excelentes na prática, os testes têm suas limitações, tanto de execução do teste, como da coleta realizada. Além disso, devemos nos lembrar que nosso sistema imunológico é bem complexo e devemos encontrar qual a régua adequada para medir essa tão sonhada imunidade.Para que os exames laboratoriais sejam comparáveis e válidos, é necessário realizar muitos testes, muitas comprovações para certificar que os exames conseguem medir o que eles se propõem a medir. Voltando ao caso da COVID-19, ainda não há exames validados e de boa qualidade que conseguem medir a imunidade desenvolvida após contaminação, e nem após a vacinação. Não gaste seu dinheiro com isso no momento e, afinal, o que vai mudar na sua vida? Nada né? Gaste com mais felicidade!