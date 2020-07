UFMG e Instituto Butantan: Prevenir é melhor que remediar

Médico, membro do Núcleo de Geriatria e Gerontologia do HC-UFMG

UFMG vai escolher voluntários para testar vacina (foto: Douglas MAGNO / AFP)

A defesa contra uma doença é a vacina – e não há dúvidas quanto a isso. Sem misturas ou tratamentos misteriosos, ciência pura e comprovada. O mundo avança nas possibilidades de vacina contra o novo Coronavírus e o Instituto Butantan iniciará neste mês, em diversas cidades, a etapa de testes em humanos da vacina que irá nos proteger da COVID-19.









Longe do estéril turbilhão da rua,





Beneditino escreve! No aconchego





Do claustro, na paciência e no sossego,





Trabalha e teima, e lima , e sofre, e sua!





Olavo Bilac (1965-1918)





Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac patrono do serviço militar brasileiro não ia gostar nada do distanciamento da ciência que estamos vivendo, o único distanciamento bem-vindo é o social para reduzir a dispersão do Coronavírus.

Um dos motivos de tentar o famoso achatamento da curva da doença é ganhar tempo até que a ciência caminhe e faça um corte transversal na projeção epidemiológica da doença. O tratamento eficaz ou a vacina podem ser os protagonistas desta mudança de perspectiva.





A vacina produzida pela Sinovac iniciará neste mês a etapa do Ensaio Clínico Fase III Duplo-cego, randomizado e controlado com placebo para avaliação de eficácia e segurança em profissionais de saúde. Belo Horizonte será privilegiada, através da parceria do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e do Instituto Butantan e será uma das pioneiras e das poucas cidades que irá participar desta fase da pesquisa





Como uma mina de tesouros todo o processo e a arte da pesquisa são confidenciais em um primeiro momento e serão auditados de maneira internacional para garantir que os resultados sejam fidedignos e, se exitoso, com certeza será referência para a saúde pública mundial. Há sim uma busca do "El Dorado" entre os pesquisadores, laboratórios e países. Quem irá resolver o problema da pandemia mundial? Para a população, essa jornada só é importante se o resultado for uma vacina realmente eficaz e segura. Será a resposta contra várias polêmicas e tratamentos inúteis, fúteis e muitas vezes prejudiciais; tão importante quanto saber a eficácia é saber se o remédio não terá gosto mais amargo que o veneno.





Faço parte da equipe do Dr. Mauro Teixeira, pesquisador da UFMG, no estudo de busca da vacina contra a Dengue, que está acontecendo em Belo Horizonte desde 2016 e com boas perspectivas. Agora, vamos iniciar este novo estudo para testar a vacina da Sinovac contra o novo Coronavírus.





Os voluntários para o teste devem preencher os seguintes critérios:





Médicos, Enfermeiros e paramédicos que atuam diretamente no cuidado de pacientes infectados pelo vírus devem responder este questionário on-line





• ter mais de 18 anos





• não ter sido contaminado pelo novo Coronavírus





• não participar de outros experimentos





• ausência de gravidez





• não ter intenção de engravidar nos próximos meses





• não apresentar doenças crônicas





• não fazer uso de medicamentos contínuos





• ter registro ativo no conselho profissional de seu ofício





Preenchidos os requisitos, o profissional deverá enviar o formulário para profiscovbh@gmail.com.





Se você se enquadra nos critérios acima, participe. É uma excelente oportunidade para contribuir com o avanço da ciência e melhoria da saúde pública.





