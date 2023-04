O fim da prisão "especial": por que não para a Advocacia?

O abuso de poder é muitas vezes exercido pela ameaça de prisão (foto: Pixabay)

Por Hudson Cambraia

Todo mundo viu a notícia da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 334 que declarou ser incompatível com a Constituição da República de 1988 a previsão do Código de Processo Penal que estabelecia a prisão especial para “os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República”. O Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou que:

"A extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei."

Rapidamente a OAB emitiu nota informando que a prisão especial estabelecida para os Advogados não foi atingida pela decisão do STF, o que significa que o nosso quartinho (chamado de sala de Estado Maior), com instalações e comodidades condignas, ou a prisão domiciliar, estão garantidos.

Pois bem, a minha intenção aqui é te convencer que faz muito sentido manter esta ressalva para os Advogados e eu quero fazer isso sem tecnicalidades jurídicas. Para isso tem uma enxurrada de engravatados cumprindo o seu papel.

A minha intenção aqui é ir pelo lado contrário e mostrar, em uma perspectiva social e histórica, porque a gente precisa proteger a Advocacia e não o Advogado. Então aqui vão diversos parêntesis antes de a gente continuar....

Parêntesis 1: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é daqueles nomes que faz o professor de Direito Constitucional ter regozijos linguísticos e o aluno uma síncope. Adoro!

Parêntesis 2: É preciso deixar claro para as pessoas normais que para as pessoas com formação jurídica (que estão, obviamente, apartadas da primeira classe), norma inconstitucional é diferente de norma não recepcionada pela Constituição. E acredite, tem lógica! Mas eis aí um bom exemplo do porquê a gente não consegue se comunicar fora da bolha.

Parêntesis 3: Eu realmente acho curiosíssimo o conceito de “prisão especial”, como se tivesse alguma coisa de especial em uma prisão. Ademais, a necessidade de destacar que a prisão especial deve ser “condigna” é a confissão institucionalizada de que a prisão geral não é. Dorme com essa...

Parêntesis 4: A primeira vez que eu ouvi a expressão “sala de Estado Maior” fiquei tentando descobrir se tem uma “sala de Estado Menor”... Neurotípicos não entenderão...

Chega!

Voltemos: Quando a OAB soltou a nota, veio uma galera criticar e falar que era um absurdo! Falar que esse povinho do Direito já tinha dado um “jeitinho” de se proteger das picaretagens que pratica e mais um monte de groselha bem típica de quem estuda pelo grupo do zap.

Por causa disso, é importante situar as crianças sobre o ambiente em que vivemos e, para isso, precisam entender coisas que não viveram. Isso dá um trabalho do cão e se chama estudar História. É uma das coisas mais legais de se fazer na escola e, infelizmente, muitas vezes é relegada a um segundo plano.

Parêntesis 5 (foi mal, não resisti): Obviamente que fica muito mais difícil de mudar esse cenário desinteressante da História em um ambiente em que os professores de História (e não só eles) são reduzidos a comunistinhas incumbidos da catastrófica tarefa de destruir as nossas famílias. Como diz a minha queridíssima comadre Luciana, que é dessas desparafusadas que enfrenta um exército de crianças diariamente (acreditem, elas são perigosas!), esse povo atribui um poder meio surreal para os professores enquanto eles estão tentando (sem sucesso) só fazer com que a molecada cale a boca...

Voltando: Eu estou fazendo essa volta aparentemente sem sentido para te mostrar um negócio importante aqui e que talvez você ainda não tenha lido:

“Art. 10 - No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos.”

Sabe quem assinou esse negócio aí? Um tio do zap chamado General do Exército Arthur da Costa e Silva, no dia 09 de abril de 1964. Esse aí é o art. 10 do Ato Institucional n. 1 que “consolidou” o golpe de 1964.

Parêntesis 6 (eu juro que estou tentando, mas está difícil de segurar): pode me confessar que você só estudou o AI-5 como se não existisse um AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4 antes!

Voltamos: E podem vir os chiliquentos para discutir o que quiserem: foi golpe! Tem um mandatário eleito que é tirado do poder para assumir uma pessoa que não foi eleito é golpe meu povo! E se esse não eleito é das forças armadas, então é golpe militar.

Aí já vem o outro: mas e Cuba? Ora, é golpe! E a Venezuela? É golpe! E tantos quantos você quiser! Desrespeitou regras básicas de uma democracia (como alternância de poder e respeito ao resultado das urnas) é golpe e é ditadura. Qual a dificuldade de ser coerente meu senhor!

Mas bem, então repara que é meio linear esse negócio. E eu posso provar! Dá uma olhada em outro trecho do AI-1:

“O presente Ato institucional só poderia ser editado pela revolução vitoriosa, representada pelos Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. (...) Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação.”

Presta atenção neste trecho icônico! Pode me agradecer se você não lembra de ter lido isso na aula de História. E o que tem isso com prisão especial? Tem tudo. Volta lá e repara nesse trecho: “excluída a apreciação judicial desses atos.”

Em resumo: o que essa galera fazia não podia ser questionado na Justiça! Não é de hoje que esse povo tem uma certa resistência em dar explicações...

Pois é! E aí vem uma perguntinha inevitável: quem é mesmo que “leva” os questionamentos contra autoridades para a Justiça? Ah sim... É o maldito do Advogado. Não fosse essa praga, o juiz não ficava sabendo da ilicitude e do abuso da autoridade. E se esse miserável não abrisse a boca para falar essas baboseiras, não obrigava o juiz a decidir.

Sacou? O sistema jurídico é um verdadeiro entrave para quem exerce o poder. E para quem quer abusar do poder, o sistema jurídico é um inimigo. Um Advogado com as suas prerrogativas garantidas não tem medo de levar ilegalidades ao Judiciário.

Se juntar a isso um Ministério Público independente (e com prerrogativas garantidas) e a um Poder Judiciário independente e também com as prerrogativas garantidas, o resultado é miserável! Afinal, as ilegalidades das autoridades são debatidas, discutidas, tratadas e decididas publicamente! Pior! Diante destas ilegalidades, essa trupe independente pode levar à condenação da autoridade ou à invalidação da decisão da autoridade.

Você há de concordar comigo que para aqueles que não são muito afeitos a limites esse é um cenário realmente ameaçador.

E você acha que para por aí! Claro que não. Eu não ia deixar de te deleitar com o famoso AI-5, aquela norma jurídica que é quase igual à Bíblia: quase todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém leu! Pois é, então vai aí uma pitadinha:

"Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em:

I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;

III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;

IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança:

a) liberdade vigiada;

b) proibição de freqüentar determinados lugares;

c) domicílio determinado,

§ 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados."

Não é legal isso aí? O Estado Militar podia retirar a prerrogativa de foro de um agente político que resolvesse falar demais! Tem gente que é matraqueiro né? Aí nesses casos é melhor julgar com um juiz que o Estado Militar escolhesse. Pareceu justo e adequado?

Parêntesis 7 (eu juro que é o último): alguém me lembra, pelo amor de Deus, de escrever um texto explicando que a única hipótese legal em que aparece o termo “foro privilegiado” é no AI-5 e que a sua extinção é uma aberração democrática!

Voltando: Ah... eles podiam também te proibir de frequentar um sindicato e ser votado lá. Afinal, sindicato é lugar de gente indecente mesmo. Tudo criminoso. Melhor o Estado Militar decidir quem entra e quem sai.

Obviamente, para a garantia da paz social, é importante que o Estado Militar possa decidir também quem pode abrir a boca para falar de política e quem não pode. Afinal, o bom senso desse povo para este tipo de recorte é conhecido e ninguém melhor para nos conduzir neste plácido caminho à ordem e à segurança. Eu mesmo, se me vigiasse, me proibia de falar, mas não tem mais lei nesse país...

Por fim, podia também te deixar livre! É um Estado bom né? Como criticar... claro que com ressalvas porque, conforme o preâmbulo do AI-5, atos subversivos estavam conspirando contra os objetivos maiores da revolução vitoriosa. Então você é livre como passarinho, desde que fosse vigiado por um agente do Estado, sem poder frequentar os lugares que o Estado determinava e com domicílio obrigatório fixado pelo Estado.

Tudo em nome da segurança nacional, obviamente.

E aí eu te pergunto: e quem discordasse da decisão? E se você se julgasse um cidadão de bem, defensor do regime e do Estado Militar e, por isso, não tivesse feito nada para ser punido mas foi? E se você tivesse sido confundido com um comunistinha subversivo por causa de maldito homônimo desses pais desvairados que insistem em batizar a criançada como Vladmir?

Pois é, foi mal, mas mesmo assim não ia dar para fazer muita coisa. Sabe por que? Porque tinha um parágrafo segundo no meio do caminho. Dá uma olhada:

“§ 2º - As medidas de segurança de que trata o item IV deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário.”

Sabe o que significa a palavra “defesa” aí do texto meu consagrado? Significa “proibida” de uma forma polida e bonitinha. Em outras palavras: não adianta nem tentar porque o Judiciário não pode julgar o seu pedido.

Acabou? Claro que não! Sempre tem mais porque sempre tem um comunistinha para ameaçar a nossa existência. Então se você, cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres cívicos e defensor ardoroso do Estado Militar fosse preso injustamente porque estava no lugar errado e na hora errada, sabe o que ia acontecer? Nada. Você ia ficar lá.

E a história do telefonema e de chamar quem mesmo??? Ah... a história hollywoodiana e estúpida de chamar um Advogado para te defender... Então, não podia. Olha aí:

“Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.”

Mas e se você encontrasse um Advogado corajoso (ou maluco ou, mais provavelmente, também comunistinha) que resolvesse ignorar essa bela estrutura legal, talvez com essas ideias bizarras de que leis injustas precisam ser combatidas? E se esse maluco resolvesse procurar um juiz (também maluco) para contestar a legitimidade dessa coisa toda?

Não se engane, quando a gente vai com a farinha esse povo já está voltando com a farofa. Vamos tirar as prerrogativas do juiz também!!! É tão simples manter a ordem e progresso né! Olha aí:

“Art. 6º - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo.”

E aí, para arrematar, a gente tira esses enxeridos de tudo, porque fica mais simples:

“Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.”

Ficou bom para você? A galera de lá gostou e aplicou bastante. Até porque é um raciocínio simples: a gente faz o que quer e ninguém pode questionar. Se o retardado do subversivo encontrar um maluco de um Advogado para questionar, a gente prende o Advogado.

E se por um acaso o maluco (e agora criminoso) Advogado encontrar um maluco de um juiz que aceite o escutar, a gente despacha o juiz e coloca outro no lugar que atenda aos mais elevados interesses nacionais! Pronto! A ameaça comunista está gloriosamente combatida.

E eu espero profundamente que você tenha entendido que prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é garantia para que abusos não sejam cometidos. Me lembro que há poucos meses eu fiz uma petição ao Poder Judiciário e assinei com o meu nome (todinho lá, com todos os dados e tudo mais) afirmando que um Tenente-Coronel do Exército Brasileiro havia praticado um ato ilegal e, por isso, nulo de pleno direito.

Impossível não pensar em quanta gente não foi presa e calada para que eu, um simples Advogado, sem sobrenome e nem costas quentes, possa afirmar publicamente que uma autoridade desta patente viola a lei sem ter medo de voltar para casa. Prerrogativa é isso.

E se a autoridade abusar do seu poder (como a gente já viu aí o povo prendendo Advogado por desacato, sendo que desacato está fora do rol de crimes passíveis de prisão cautelar), a prisão especial é a prerrogativa para evitar que o mero ato prisional seja instrumento de pressão, penalidade e ameaça. É algo do tipo: quer prender? Toca adiante. Vai ser abuso de autoridade e ainda vai ter que me dar suquinho.

Não é à toa que a prisão especial prevalece para o Advogado, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, assim como outras prerrogativas. Não é luxo, é necessidade. E as crianças não viram, mas podem ter fácil acesso aos dados que mostram como é preciso dar cobertura para quem vive a vida mexendo em vespeiros.

Recentemente o Estado de Israel parou (literalmente) para defender a independência e as garantias do seu Poder Judiciário. Um projeto de lei autocrata absurdo pretende retirar a independência do Judiciário e blindar adivinha quem? Pode rir... porque o padrão não muda mesmo.

E o povo foi para a rua com metade (isso mesmo!!!) da população da capital na rua para barrar o projeto e garantir a independência do Judiciário e o valor das suas decisões. Só quem sentiu na pele o que é o perigo da ausência de limites de poder para entender que isso não é conversa de zap.

Brasília – O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria ontem para derrubar a previsão de prisão especial para as pessoas que têm diploma de ensino superior. O julgamento acontece até o fim do dia de hoje, no plenário virtual, onde os votos são depositados pelos ministros no sistema da corte.





O Supremo foi acionado em 2015, pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sobre o tema. Ele afirmava que o benefício, previsto no Código de Processo Penal, "viola a conformação constitucional e os objetivos fundamentais da República, o princípio da dignidade humana e o da isonomia".





O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que votou contra o privilégio. Segundo ele, "a ordem constitucional atualmente vigente não mais permite a perpetuação dessa lógica discriminatória e desigual". "Conceder benefício carcerário àqueles que dispõem de diploma de ensino superior não satisfaz nenhuma finalidade constitucional; tampouco implica maior proteção a bem jurídico que já não seja protegido por outras normas", afirmou, em seu voto. “(A prisão especial) não protege uma categoria de pessoas fragilizadas e merecedoras de tutela, pelo contrário, ela favorece aqueles que já são favorecidos por sua posição socioeconômica", acrescentou.





Ainda segundo Moraes, a prisão especial materializa a desigualdade social. "Embora a atual realidade brasileira já desautorize a associação entre bacharelado e prestígio político, fato é que a obtenção de título acadêmico ainda é algo inacessível para a maioria da população brasileira. A extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal."





Até o fim da tarde de ontem, seguiram o voto de Moraes seis dos 11 ministros: Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Não votaram, até então, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.





Fachin, ao votar, fez uma ressalva de que devem ser segregados os portadores de diploma de curso superior no caso de "proteção de sua integridade física, moral ou psicológica". Ele foi seguido por Dias Toffoli. A prisão especial foi instituída em 1937, no governo provisório de Getulio Vargas, segundo a PGR. Ela é válida para portadores de ensino superior que não foram condenados definitivamente.





Esse tipo de prisão, segundo o relatório do próprio Moraes no STF, consiste em manter os detidos com diploma "em recintos diferentes daqueles destinados aos presos em geral". "Não se trata de uma nova modalidade de prisão cautelar, mas apenas uma forma diferenciada de recolhimento da pessoa presa provisoriamente, em quartéis ou estabelecimentos prisionais destacados, até a superveniência do trânsito em julgado da condenação penal."

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou a interlocutores que a Força punirá oficiais que comemorarem o aniversário do golpe militar nesta sexta-feira (31/3) ou participarem de eventos organizados por militares da reserva.

Segundo relatos feitos à reportagem, a orientação foi repassada a oficiais-generais. A principal preocupação está com os movimentos previstos entre reservistas no Rio de Janeiro.

Para isso, oficiais da Força ficarão atentos à movimentação no Clube Militar - grupo de integrantes da reserva que promoverá um almoço, no Rio, para celebrar o golpe de 1964.

O evento é convocado sob a alcunha "Movimento Democrático de 1964", com ingresso a R$ 90 e restrito a sócios e convidados. Generais ouvidos pela reportagem afirmam que não é rara a presença de oficiais da ativa em eventos do Clube Militar, especialmente pelo fato de reservistas terem familiares na ativa.

A iniciativa de Tomás não decorre de orientação direta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas foi tomada após decisão da pasta de manter-se em silêncio diante do aniversário do golpe de 1964.

Somente o plano de ignorar a data foi acertado entre Múcio e os comandantes Tomás Paiva (Exército), Marcos Olsen (Marinha) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica), em conversas informais.

A pasta confirmou à reportagem que não emitirá notas sobre o dia. "O ministério não divulgará nenhum comunicado ou ordem do dia sobre a data", disse a assessoria.

Integrantes da cúpula do Ministério da Defesa afirmam, sob reserva, que a decisão de ignorar a data foi a forma encontrada de evitar crises na data tanto com os militares quanto com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Golpe era comemorado nos últimos anos

O silêncio ainda é o meio-termo entre as comemorações à data, feitas nos últimos quatros anos sob o governo Jair Bolsonaro (PL), e a divulgação de comunicado em repúdio ao golpe militar, que, na avaliação da Defesa, poderia desgastar a relação de Múcio especialmente com oficiais de baixa patente.

Leia TAMBÉM: Bolsonaro chama golpe militar de mentira





Outras áreas do governo também têm decidido ignorar a data. O Ministério de Direitos Humanos, por exemplo, não emitirá nenhum comunicado em repúdio ao golpe militar no dia de seu aniversário.

Por outro lado, a pasta organizou nos últimos dias a "Semana do Nunca Mais", programação com uma série de agendas voltadas à preservação da memória, da verdade e da justiça sobre o período da ditadura.

A semana teve como ápice a primeira sessão da Comissão de Anistia, nesta quinta, às vésperas do aniversário do golpe de 1964. No encontro, o colegiado reverteu pedidos de indenização negados pelo governo Bolsonaro, em julgamentos considerados injustos.

"Rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil-militar brasileira não significa, portanto, criticar as Forças Armadas, mas apontar para um período da história que todos, sem exceção, devem deixar para trás", afirmou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante o evento.

"E isso não se dará silenciando sobre este período, mas conhecendo-o profundamente para que não deixemos que se reproduza no presente, como hoje o faz por lamentáveis atos de violência e ameaças contra cidadãos e instituições democráticas."

Após o retorno da Comissão de Anistia, o ministério articula agora a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, extinta por Bolsonaro.

As manifestações contra a ditadura também têm sido feitas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que planejou programação especial nesta semana para exibir filmes e organizar debates sobre o "verdadeiro caráter ditatorial do golpe militar de 1964", segundo um de seus avisos.

"Entendemos que é importante que os que não viveram este período da história do Brasil conheçam os males causados pelos regimes autoritários e entendam os benefícios da democracia", disse a EBC em nota.

A decisão do Ministério da Defesa de ignorar o aniversário do golpe militar rompe um ciclo de quatro anos consecutivos em que, sob Bolsonaro, o governo comemorou a ditadura em comunicados oficiais.

Nos últimos quatro anos, o Ministério da Defesa publicou ordens do dia em celebração ao golpe militar de 1964. A comemoração foi uma ordem dada pelo ex-presidente.

"Nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação ao 31 de março de 1964 incluindo a ordem do dia, patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente", disse em 2019 o então porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

Depois disso, os então ministros Fernando Azevedo e Braga Netto divulgaram comunicados sobre o dia, que foram lidos nos quartéis e eventos militares marcados para 31 de março.

Em 2020, Azevedo escreveu que "o Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. Muito mais pelo que evitou". E completou: "A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se aliaram e reagiram. As Forças Armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada, com todos os desgastes previsíveis".

Braga Netto, em 2021, foi ainda mais incisivo em sua manifestação. Ele disse que a ditadura militar merece ser "celebrada". "O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março", finalizou o comunicado.

O Exército chegou a celebrar a ditadura de 1964 em comunicados oficiais, lidos em quartéis, antes do governo Bolsonaro. Nos primeiros mandatos de Lula, o comandante militar escreveu quatro manifestações em comemoração ao aniversário do golpe.

Em 2006, por exemplo, o comandante Francisco Albuquerque emitiu um comunicado para o Exército "orgulhar-se do passado".

"O 31 de Março insere-se, pois na história pátria e é sob o prisma dos valores imutáveis de nossa Força e da dinâmica conjuntural que o entendemos. É memória, significado à época pelo incontestável apoio popular, e une-se, vigorosamente, aos demais acontecimentos vividos, para alicerçar, em cada brasileiro, a convicção perene de que preservar a democracia é dever nacional."

À época, o ministro da Defesa Waldir Pires disse que respeitava a posição do comandante do Exército. "Não tenho nada a contestar à posição de quem interprete dessa forma [a exaltação ao golpe militar]. Tenho que respeitar a posição de cada um", afirmou.

O Exército deixou de divulgar comunicados oficiais em comemoração ao golpe militar em 2007. Nos últimos 16 anos, as únicas citações oficiais foram feitas pelo Ministério da Defesa.

Logo após assumir a Presidência, em 2011, Dilma Rousseff (PT) determinou que as Forças Armadas não citassem a ditadura militar nas ordens do dia. Naquele ano, o Exército chegou a vetar uma palestra do general Augusto Heleno que seria realizada em comemoração ao golpe.

Hoje é o dia da mulher. Então é bom você, mulher leitora, se preparar porque é dia de receber uma flor aleatória e postagens bonitinhas nas redes sociais, afinal é seu dia né... Pois é, como eu acho isso insuportável, vou te poupar dessa parte e compartilhar uns pensamentos recentes sobre isso e sobre o meu quadrado (que dizem ser o Direito).Sabe aqueles momentos de ócio (não criativo) em que você fica "passeando" de forma muito aleatória pelas milhares de publicações das redes sociais sem qualquer interesse específico? Bom, não sei se todo mundo funciona assim, mas há momentos em que eu faço isso até alguma coisa me chamar a atenção e aí eu paro.Para tornar isso um pouco mais interessante, eu tenho o hábito de, por pura diversão, tentar enganar o algoritmo das redes sociais, mexendo cada dia em um assunto diferente e, com isso, impedir que ele aprenda do que eu gosto.Daí, recebo os mais variados informativos, desde como comprar casas de luxo em Portugal, curso de phyton (o que é isso???), textos sobre cogumelos alucinógenos e curso de plantação de soja transgênica.E numa dessas "passeadas" aleatórias eu me deparo com uma publicação que me chamou a atenção. Era um vídeo de uma mulher defendendo que existe um "privilégio feminino" e que o discurso sobre a questão da necessidade de proteção da mulher é falso. Segundo a interlocutora, não existe no mundo ocidental (sem explicar o recorte, preferiu não se limitar ao Brasil) um direito que um homem tenha que a mulher não tem.Neste ponto, a interlocutora é interrompida pela entrevistadora, que diz: "Mas eu tenho medo de andar na rua." A interlocutora então pondera: "Mas isso é medo de violência e não tem nada a ver com o fato de ser mulher."Segundo ela, os homens também têm medo de andar na rua e não se pode usar isso como argumento, pois os homens são as maiores vítimas de violência no país. Daí ela emenda com a pérola que me fez querer expor isso aqui. Ela disse: "Inclusive os homens são as maiores vítimas de violência doméstica. Não posso dizer o dado porque eu não tenho de cabeça".Nesta hora a minha cabeça deu uma bugada. Confesso que acompanho esta temática há muito tempo (para terem uma ideia, crianças, meu TCC foi sobre a recém publicada Lei Maria da Penha, hoje já quase maior de idade) e eu não consegui imaginar de que cartola ela tinha extraído aquela informação.Talvez por causa disso, e naqueles momentos em que a mão é mais rápida que o cérebro, eu fiz o que não devia: comentei a publicação. Disse que o argumento era falacioso e que afirmar que homens são mais vítimas de homicídio não qualifica o argumento para afirmar que homens são mais vítimas de violência doméstica!Não surpreendentemente, recebi uma enxurrada de críticas e percebi que havia um problema muito sério a ser considerado ali, pois o questionamento quanto à lógica do raciocínio da interlocutora foi visto como uma "violação do espaço". Estava fora do "meu quadrado" (o que prova que, pelo menos desta vez, eu dei mais um tombo no algoritmo).As respostas mais surreais de todas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque eu não ia sofrer com isso sozinho:E aí, nesse contexto, a dileta Daniele Andrade (que além de ser uma das pessoas mais agradáveis que eu já conheci na vida é movida à café, o que faz com que ela já tenha entrada vip no céu) me presenteou com o que eu precisava para fechar essa conta: dados. Ela me deu a edição da pesquisa "Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil" , elaborada pelo Fórum de Segurança Pública e de autoria de Samira Bueno, Juliana Martins, Juliana Brandão, Isabela Sobral e Amanda Lagreca.Ela me deu também a pesquisa "Percepções sobre controle, assédio e violência doméstica: vivências e práticas" , do Instituto Patrícia Galvão/Ipec, de 2022.Nas duas pesquisas dá para ter uma ideia de que a realidade é um tanto diferente do mundo dos vídeos bem produzidos das redes sociais. Os números são assustadores e a expressão "epidemia de violência" não é usada de forma leviana.O universo que estamos lidando gira em torno de 21,5 milhões de mulheres. Só de ameaças ou tentativas de homicídio com arma de fogo estamos lidando com um número que alcança 3,3 milhões de mulheres (é maior do que a população de BH inteira, que é terceira maior capital do país).Mas de todos os dados que essas pesquisas me forneceram, o que mais me chamou a atenção foi o de que nas pesquisas (mesmo anônimas) os homens não admitem terem praticado qualquer tipo de violência. Ninguém admitiu importunação em locais públicos, como praças e transportes públicos, mas 45% das entrevistadas informaram que já foram tocadas sem o seu consentimento nestes locais. Sobre abusos de natureza sexual, 31% das entrevistadas informaram ter sido vítimas de abuso ou tentativa de abuso de natureza sexual enquanto não se encontrou um único entrevistado que reconheceu ser autor destes atos.Daí vem uma questão muito relevante para se pensar! Enquanto a gente discute normas, esquecemos que o Direito é muito mais antropológico do que gostariam os nossos acadêmicos. A gente continua a pensar o Direito desconsiderando que quem vive o Direito e pensa o Direito são as pessoas na rua e não os engomadinhos em seus gabinetes e salas de departamento das universidades. E é aí que mora o problema, pois simplesmente não adianta um canavial de normas jurídicas se a pessoa autora do processo de violência sequer se reconhece como tal!É isso mesmo! Dá uma pesquisada aí na internet e você verá (se é que já não viu) que há uma revoada de homens que acreditam (a palavra é essa, pois é um ato de fé) que são as verdadeiras vítimas da sociedade feminista. Se você tiver um tempinho para gastar com isso, perceberá a quantidade de vezes que a expressão "privilégio feminino" aparece, como se o mundo existisse e fosse modulado para o regozijo e repouso feminino contra homens oprimidos.E sabe os dados que foram lançados no tal vídeo? Eles foram encontrados sim! Sabe onde? Na Wikipedia! Com todo o respeito aos gestores da Wikipedia, mas definitivamente não é um local para se extrair informações a pautar o nosso conhecimento de mundo, pois um número indefinido de pessoas pode se habilitar como editor dos textos. E as fontes são curiosamente paradoxais, pois citam o atlas de violência e quando você acessa a fonte direta (ou seja, o Atlas da Violência!) a informação é inversa.Além disso, há todo um malabarismo com números para justificar o injustificável. E, acredite, não existe mecanismo mais eficaz para enganar alguém do que números. As pessoas são treinadas para acreditar que números são confiáveis, pois são matemáticos. Então se eu digo que acredito que homens são mais vulneráveis que mulheres em relação à violência, as pessoas tendem a questionar. Agora, se eu disser que, de acordo com o estudo da minha cartola, 92% dos homens são vítimas de violência residencial, a percepção é completamente diferente. Percebe?E aí o que o malabarista faz? Pega um dado aqui (como o dado que demonstra que homens são mais vítimas de crimes violentos, sem considerar o fator idade, por exemplo), pega outro acolá (como o fato de que crianças do sexo masculino vítimas de violência doméstica são encaixados na categoria homens vítimas de violência doméstica) e bate tudo no liquidificador! Pronto, temos um vídeo top para bombar nas redes sociais e alimentar esse sentimento bizarro de inflamação de uma "concorrência" que deveria ser combatida.Nesta toada, a gente vai perpetuando um monte de barbaridades no mundo da vida, como a normalização de atos de violência. Ou pior! A eliminação da percepção de que determinadas condutas atingem a autodeterminação do outro. Qualquer coisa precisa ser estudada e refletida seriamente.Eu não quero aqui afirmar que homens não são vítimas de violência, o que seria um falseamento ignorante da realidade de minha parte. Também não quero generalizar o mundo da vida, reduzindo a sua complexidade, pois é uma falácia comum e fácil de cair, como se fosse possível retratar a vida a partir de um único recorte.A questão é outra: é preciso começar a pensar o Direito a partir de uma premissa antropológica, o que é laconicamente ignorado pelos acadêmicos e pelos legisladores. É preciso começar a entender que a norma jurídica só tem sentido quando assimilada culturalmente no mundo da vida, sob pena de ser, como disse Lassale sobre uma Constituição que ignora a realidade, uma mera folha de papel. E por causa disso, a gente fica daqui discutindo de forma absolutamente estéril normas jurídicas enquanto tem uma galera de gente aí fora consolidando um raciocínio medieval no que se refere à convivência social.

Em resumo, a situação é muito mais dramática do que parece e ignorar este fato só piora as coisas. Talvez neste Dia da Mulher, em vez da insuportável prática de sair distribuindo flores aleatoriamente como se vivêssemos em Nárnia, seja um bom momento para discutirmos seriamente (e continuamente) como lidaremos com a construção do pensamento de um número indefinido de pessoas que estão por aí convivendo com a gente. Estou falando de homens e mulheres habituados e inflamados (por ferramentas de comunicação) a pensar com o fígado e não com cérebro sobre determinados assuntos e, com isso, reproduzindo práticas sociais execráveis e normalizando o que deveria causar horror de constrangimento.

Diante de demandas profissionais no sentido de orientar clientes sobre procedimentos extrajudiciais, parei para analisar as absurdas dificuldades enfrentadas pelas pessoas na regularização de bens e direitos pela via dos serviços de cartório.

Fiquei pensando: como é possível exigir regularização de bens e direitos quando o custo se torna um saco sem fundo?

Antes de entrar no tema específico, vale a pena relembrar parte do tema de um texto nosso publicado em junho de 2022 no blog que tínhamos no Portal UAI com o mesmo nome de nossa coluna.

Há uma série de atos que, por sua própria natureza, exige solenidade, certeza, formalidade, tudo com o objetivo de dar mais segurança aos atos individuais e coletivos. Os cartórios dotados de “fé pública” visam dar tais garantias.

O certo é que, desde o nascimento até a morte e ainda depois dela, os serviços cartorários estão presentes. E vale noticiar algumas funções e serviços prestados por cada um. De forma geral e de maneira bem simples ao entendimento, os cartórios mais usados pelas pessoas são os notariais e registrais. Comecemos então pelos registrais:

– Registro Civil das Pessoas Naturais: Aqui são registrados os nascimentos, casamentos, divórcios, interdições (tutelas e curatelas), óbitos. Nesse tipo de cartório temos o ciclo da vida, através desses registros são gerados os dados mais importantes da passagem existencial da pessoa.

– Registro Civil de Pessoas Jurídicas: Aqui também, nasce vive e morre uma empresa ou mesmo entidades jurídicas sem fins lucrativos (civis, religiosas, científicas, literárias, associações, fundações etc.).

– Registro Civil de Títulos e Documentos: Visa registrar contratos de negócios privados ou compromissos firmados entre pessoas físicas e ou jurídicas. Fazer notificações, cobranças

- Registro de Imóveis: Contam toda a história registral das transferências de titularidade dos imóveis ao longo do tempo.

– Protestos de Títulos: Tornam públicos os títulos que não foram efetivamente pagos por seus titulares.

– Notariais: São os cartórios de notas responsáveis pela maioria dos serviços do dia a dia. Lavratura de escrituras, procurações, autenticação de documentos, reconhecimento de firmas (assinaturas) etc.

Veja: CNJ barra nepotismo em sucessão de cartório no Paraná

As escrituras podem ser de compra e venda de imóveis, permutas, doações, pactos antenupciais para casamentos, divórcios, declarações ou dissoluções de união estável, inventários, compromisso de obrigação alimentar, declaração de paternidade e um outro tanto de situações. Esses cartórios também atestam autenticidade de documentos, reconhecem assinaturas etc.

Em que pese tudo o que foi dito acima, o que há de mais destacante no nosso recorte de hoje é exatamente o abuso sofrido pelos cidadãos já que não podem se dar ao luxo de prescindir tais serviços. Além do alto custo, tem a qualidade discutível de tratamento recebido em alguns.

Falando como exemplo da Comarca de Belo Horizonte, temos mais ou menos nove cartórios de notas, nove de registro de imóveis e quatro de registro civil de pessoas, entre os demais. Existem serviços que o consumidor não tem o direito de escolher em qual cartório fazer, é obrigatório que seja naquele X. E embora existam leis e resoluções, provimentos a serem seguidos, existem diferenças consideráveis no trato entre eles, que leva muito em conta o modo de pensar do Oficial do Cartório, que cria suas regras internas. Muitas vezes o fazem por medo do erro, mas de outro lado também não é raro o excesso de regras trazer desgaste e até prejuízo para o consumidor que paga pelos serviços caros.

Ainda em sede de exemplo, faremos pequeno recorte sobre um processo de inventário que pode ser feito pela via judicial ou administrativa (no cartório de notas) dependendo do caso.

Além de arcar com as custas judiciais ou taxas para lavratura da escritura; pesquisa sobre a existência de testamento na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC); o Imposto de Transmissão por Causa-mortis e Doações (ITCD ou ITCMD); dentre outras despesas como expedição de formal, liberação de alvará, honorários advocatícios, tem também taxas posteriores a tudo isso.

E é aqui o nosso foco, taxas de Cartório que parecem não ter fim. Pois ainda que exista uma Tabela de Emolumentos (que pode ser encontrada site do TJMG ), os valores ali apontados na realidade são sempre menores do que o consumidor terá que desembolsar, pois são inúmeros "penduricalhos com justificativa legal" a se acrescentar.

Para que se tenha ideia, em 2023, o reconhecimento de firma custa R$10,10 por assinatura em documentos, mas na tabela consta como valor final R$9,75, e se precisar abrir a firma, ou seja, deixar lá o cartão com assinatura para conferência futura, paga ainda R$20,20. Da mesma forma, se tiver que autenticar cópia de documento, paga R$10,10 cada um, mesmo que estejam na mesma folha.

No caso de se fazer qualquer escritura que o objeto tenha valor econômico, terá que pagar taxa que vai de R$191,86 a R$9.333,74, escalonadamente equivalente àquela faixa de valor, no cartório de notas.

Veja: Deputado falha em 4ª tentativa de aprovar emenda que permitiria a filho trocar cartório

Ultrapassada essa etapa, segue o indivíduo para registrar o formal de partilha nos Cartórios de Registro de Imóveis. E começa por ter que pagar o valor exorbitante, basicamente o mesmo que já pagou no outro cartório ou na justiça, levando mais uma vez em conta a tabela.

Como se não bastasse, o cartório começa a verificar pendências, exigindo documentos que não foram exigidos no inventário já julgado. Claro, cada um com cópia autenticada em cartório, aqueles R$10,10. Tem que preencher um requerimento de registro do formal devendo constar a assinatura de todos os herdeiros e meeiro que, se não estiverem presentes no Cartório, terão que reconhecer firma (sua assinatura). Mais uma vez os R$10,10 por assinatura. E não pense que para por aí, pois antes de registrar o formal tem que averbar a certidão de óbito (que já está no formal), mas tem que ser o documento original (que fica retido) ou, mais vez a cópia autenticada. Se for fazer pelo E-protocolo (eletrônico) via CRI/MG, tem mais exigências e taxas para pagar.

São exigidos documentos em excesso e se forem certidões, como de casamento ou nascimento. elas devem estar atualizadas em no máximo 90 dias, Certidão de ônus do imóvel com validade somente de 30 dias. Aqui nem vou comentar a possibilidade absurda de cobrarem certidão de óbito atualizada (como se o morto pudesse voltar a viver), pasmem!

Cansei de colocar todos os valores!

E o que dizer do atendimento? Falar por via telefônica é quase impossível. No atendimento presencial, filas e mais filas. E-mail, sites etc., em que pese haver certas diferenças de cartório para cartório, no geral é ainda tudo muito precário!

Reafirmando o que já foi dito, no caso dos cartórios de notas, o cidadão tem a liberdade de escolha, mesmo estando sujeito aos valores da tabela aumentados por uma série de penduricalhos justificados. Mas é obrigado a ir naquele cartório de registros imóveis no qual consta a matrícula do bem e de forma igual se dá registro civil de pessoas.

Leia: Trem da alegria dos cartórios beneficia filho de deputado da ALMG

Se não há escolha, propiciam-se os abusos no trato e exigências que, muitas vezes, ultrapassam em rigor as determinações legais, seja de lei, de provimentos etc. São exigências exageradas, burocráticas, que só servem para atrasar os procedimentos e engrossar a arrecadação dos cartórios, pois a segurança pode ser alcançada com menos burocracia.

Respeitando aqueles que pensam de forma diferente, a meu ver esse quadro precisa mudar. Precisamos tirar o grito do silêncio! Estamos vivendo a era da velocidade digital, tempo em que a cobrança excessiva de papel está ultrapassada. Os cidadãos e cidadãs do Brasil são obrigados a utilizar os serviços de cartório e precisam aprender a manifestar sua indiganação publicamente , para que haja mudança na forma legal visando o bem coletivo.

E você já teve alguma experiência questionável com serviços extrajudiciais de cartório? Conte pra nós!

Por Hudson Cambraia





Estamos relativamente próximos do dia internacional da visibilidade trans, comemorado no dia 31 de março. A data em questão foi idealizada em 2009 pela ativista Rachel Crandall-Crocker, atuante em Michigan, EUA.





A data tem finalidade informativa e educativa, no sentido de conscientizar para o fato de que as pessoas transgênero existem e que o respeito a elas faz parte do grande tema relativo ao respeito à dignidade humana. Parece simples, mas a necessidade de uma data é indicativa de que a questão é mais complexa do que parece.





Um parêntesis necessário: tudo que precisa de data é porque tem um problema. Repara bem e você vai perceber que todas as datas “dia de X” escondem uma montanha de complexidades e desrespeitos históricos e contínuos. Basta pensar no dia da mulher, dia do índio, dia da consciência negra, tudo que precisa de data é porque tem um problema. Repara bem e você vai perceber que todas as datas “dia de X” escondem uma montanha de complexidades e desrespeitos históricos e contínuos. Basta pensar no dia da mulher, dia do índio, dia da consciência negra, dia nacional das tradições das raízes de matrizes africanas e nações do Candomblé (que por sinal, foi ontem, dia 21/03) e etc. A lista vai longe... mas em todos os casos o padrão é o mesmo e vale a regra: se tem placa, tem história. E, no caso, a história nunca é boa.





Retomando: Neste cenário, é preciso observar que o Deputado Federal Nikolas Ferreira é um dos grandes expoentes da parcela da sociedade que, abertamente, combate toda e qualquer espaço de visibilidade, valorização e respeito à comunidade LGBTQIA+. Recentemente, houve grande polêmica no dia da mulher quando o parlamentar subiu ao parlatório da Câmara dos Deputados para discursar contra a comunidade transgênero sob o argumento de defesa das mulheres “de verdade”.









Mais um parêntesis necessário: essas expressões transfobia, homofobia, gordofobia e etc estão ridiculamente erradas e eu não entendo o porquê de ninguém nunca ter questionado isso. O sufixo “fobia” está vinculado a uma condição clínica relativa a um medo generalizado e paralisante relativo a alguma coisa. As crianças não vão lembrar, mas na década de 1990 fazia sucesso na sessão da tarde o filme “Aracnofobia”, que tratava de uma invasão maluca de aranhas mortais e que dava um baita medo.





Logo, fobia é sinônimo de medo e, definitivamente, as condutas classificadas como transfobia, homofobia e etc não possuem qualquer relação de medo. Entretanto, considerando que muito provavelmente o impacto deste questionamento será nenhum, sigamos com a nomenclatura “errada” para manter o entendimento.





Retomando: antes de entrar no mérito da análise da conduta do parlamentar, é preciso destacar que os representantes da esquerda demonstraram uma incoerência na reação à conduta do Deputado que merece ser questionada. Isto porque, historicamente, os representantes da esquerda política têm a tendência de avaliar condutas tidas como criminosas a partir da perspectiva do autor da conduta, como uma forma de humanizar a resposta estatal.





Assim, um furto não pode ser reduzido ao simplismo de se analisar que alguém subtraiu, dolosamente, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, como dispõe o art. 155 do Código Penal. Para esse viés, é preciso entender que, antes da análise da subtração, deve-se observar a análise da realidade social do agente, a desigualdade social em que o mesmo está inserido, a sua vulnerabilidade social e tantos outros itens.





Não por outro motivo, é muito bem aceita e circula com facilidade nos meios jurídico-acadêmicos a teoria da coculpabilidade, de autoria do jurista Eugênio Raul Zaffaroni (que foi juiz argentino, membro da Suprema Corte Argentina, mas que conhece mais de Direito Penal e Processual Penal Brasileiro que muito jurista por estas terras...). E o que diz esta teoria da coculpabilidade? Em síntese (e já peço desculpas pela singeleza aos preciosistas criminalistas de plantão), a teoria estabelece que o correto, quando da aplicação de uma pena criminal, é avaliar se a culpa do agente criminoso não deveria ser dividida com o Estado e a sociedade.





Daí o prefixo “co”, que significa “junto”, de modo que o Estado e a Sociedade seriam culpados juntamente com o agente criminoso pela sua negligência em face da pessoa (que culminou com a prática do ato punível). Neste contexto, se uma pessoa vulnerável, por qualquer razão, agiu de forma ilícita porque o Estado e a Sociedade falharam em receber esta pessoa no meio social, então a pena deveria ser dividida entre o agente criminoso e o Estado.





Terceiro parêntesis: viu como os prefixos, sufixos e radicais são importantes? Usei essa teoria de propósito só para falar desse prefixo. Há outras tão legais quanto, mas as outras não têm um prefixo para eu validar o questionamento acima. Além disso, o Zaffaroni é muito legal, vale a pena conhecer.





Retomando: E se esta premissa é verdadeira, por uma questão de coerência, não é possível escolher quem vai ter a sua conduta avaliada a partir da sua realidade social e quem não vai. Até porque fazer isso implicaria na incoerência de dizer que existem seres humanos menos protegidos pelo direito do que outros, o que não faz o menor sentido.





Obviamente, a própria teoria estabelece que o grau de coculpabilidade do Estado e da sociedade vai variar em cada caso. Não é sempre 50/50! Pode ser 70/30, 80/20 ou 100/0. O fato é que essa perspectiva antropológica deve sempre ingressar na realidade do julgador.





E como aqui estamos falando da interface entre direito e política (aquela zona gris onde ninguém se entende), é preciso ponderar que este julgador tanto será o representante do Poder Judiciário quanto todos os demais atores políticos quando do julgamento político do Deputado.





E é aí que entra a tônica do título deste singelo pensamento... Antes de analisar o que o Deputado fez, é preciso entender e buscar compreender quem o Deputado é. Em uma rápida pesquisa sobre manifestações do próprio, é possível perceber que o Deputado nasceu e cresceu em um ambiente cristão de grande rigidez.





Nesses ambientes, a realidade é exatamente como o Deputado a expõe: a Igreja e a Bíblia são interpretadas sem contextualização histórica (isto é, considerando o texto como atemporal) e os dogmas da Igreja Católica ortodoxa são transpostos de forma ainda mais rígida para parâmetros protestantes.





Curiosamente, o Deputado é integrante da Igreja Bola de Neve (sim, esse é o nome da agremiação religiosa), que tem um visual “descolado” e uma ambientação toda pensada para o “agrado” do jovem. Entretanto, as premissas religiosas são tão flexíveis quanto as da Opus Dei, de modo que é preciso compreender a realidade com que o Deputado cresceu e convive até hoje.





Além disso, em mais de uma oportunidade, o Deputado declarou expressamente que não tem vida sexual ativa, reservando-se ao grupo de pessoas que opta por ter relações sexuais apenas após a celebração do casamento. Ou seja, há um franco repúdio a qualquer manifestação de liberdade sexual como sinônimo de pecado. Este contexto é ainda permeado pela ideia de que o conceito de família é rígido, no sentido de que a família é a expressão e veneração da sagrada família, composta por José, Maria e Jesus.





Nesta perspectiva, a sagrada família é única e formada por seres desiguais, mas todos santos entre si, de modo que a todos se deve reverência (centralizada, obviamente, na figura de Jesus). A partir desta lógica, tem-se que a alteração desta modelagem de família é, em último caso, a subversão ou violação do legado modelar deixado pela sagrada família, o que implica em pecado e afronta ao próprio Deus.





Esse modo de interpretar e viver no mundo ainda implica na impossibilidade de igualdade entre esses membros da família. A igualdade entre homem e mulher aqui implica na violação das funções sagradas atribuídas a cada um dos seus membros, o que torna explicável a compreensão sobre a necessidade de submissão da mulher ao marido e o absoluto repúdio a toda a pauta feminista.





Veja-se que, ao fim, o Deputado Nikolas Ferreira é coerente com o mundo que ele cresceu e vive. Ele expressa tudo aquilo que ele é, goste você ou não dele e do que ele expressa.





Você deve estar pensando agora: e o que faz dele vítima, como eu sugeri no título do texto?





E eu te respondo: ele é vítima da falta de adequada informação social de que o mundo não é uma bolha uniforme e monocromática.





Ele é vítima da nossa incapacidade de entender que o mundo é imensamente mais complexo do que nosso microcosmo limitado é capaz de absorver. Ele é vítima da nossa incapacidade de furar bolhas e fazer o que Jesus Cristo fez na sua passagem pela terra: ir ao encontro do diferente, do que me assusta, do que causa revolta, do disforme, do doente, do marginal e do degredado.





Ele é vítima de uma sociedade que pauta a conduta do outro pela sua o tempo inteiro e quer que a sociedade inteira, em toda a sua complexidade, seja reduzida à sua própria visão de mundo. Somos um grupamento de pessoas que não quer conviver no mundo, mas sim quer que o mundo se curve e se dobre à própria vontade para que o mundo inteiro caiba em si.





Sim, estou falando de todos nós. Eu, você e o Deputado somos incapazes de entender, de forma natural, que o mundo não é como eu quero e as pessoas não vão agir ou ser no mundo como eu gostaria, mas sim como elas mesmos querem. Eu, você e o Deputado somos incapazes de reconhecer a nossa pequenez no mundo e agir de tal forma a criar mecanismos de convivência entre o que me apraz e o que não me apraz.





Eu, você e o Deputado somos vítimas de uma forma maniqueísta de pensar que só admite a existência de certo e errado, bom e mau, santo e pecador, sem entender que a vida é muito mais complicada do que uma chave que se vira para um lado ou para o outro. Antes de condenar o Deputado, precisamos entender qual foi o contexto que fez com que ele tivesse voz.





E ouso dizer que o contexto é a inexperiência do outro. Ouso dizer que o Deputado nunca teve a oportunidade de conviver com um membro da comunidade LGBTQIA para descobrir (e seria com grata surpresa) que são pessoas comuns, com interesses comuns e sem absolutamente nada de diferente dele mesmo. É gente que estuda, trabalha, paga boletos e reclama do governo.





Ouso dizer que ninguém (ou muito poucas pessoas) da comunidade LGBTQIA se disporia a conviver com o Deputado para conhece-lo por detrás das câmeras, fora do cenário de embate e do like, desarmado (em todos os sentidos), para descobrir que talvez ele seja muito menos do que a gente imagina. Ouso dizer que talvez ele (como todos nós) seja apenas desinformado do outro e se alimenta (e alimenta a própria realidade) a partir da repetição da visão da própria bolha.





E sabe o que a gente faz com o que não conhece? Desumaniza, afasta, agride e mata. Os Europeus fizeram isso nas suas colônias; nós fizemos isso com nossos indígenas; nós ainda fazemos isso com a comunidade LGBTQIA . Não tem diferença, a não ser a do contexto histórico, pois a tônica é sempre a mesma: o que se desconhece é, automaticamente, classificado como perigoso e digno de ser repelido.

A diferença agride, em última instância, o conforto e a segurança da sensação de estabilidade e permanência que a nossa própria realidade alimenta em nossa mente. Saber que alguém pode ser diferente expõe a minha própria limitação de ser algo diferente do que sou hoje. E isso assusta. As vezes apavora, mormente quando não se tem total segurança sobre o que se é no mundo.





A agressividade das manifestações do Deputado é muito típica desse desconhecer. E aí eu te convido a fazer esse raciocínio as avessas. Ou seja, qual comportamento seu replica o que o Deputado fez? É sua visão sobre o morador do interior? Sobre bolsominion? Ou quem sabe sobre o empresário? Talvez sobre a Polícia? Vá saber não é o PT? Ou qualquer político de forma generalizada! Qual é o seu objeto de voracidade ao sabor “Nikolas Ferreira”?





O Deputado é só um sintoma de algo muito maior e muito mais grave do que o Deputado em si. É preciso entender que ele não é ele, mas um grupo imenso de pessoas que o elegeu e que estão por aí ao nosso lado e muito provavelmente pensam e agem como ele (só que sem aparecer na televisão).





Talvez melhor do que classificar o Deputado como inimigo público seja olhar para o lado e criar o hábito de observar quantas vezes fazemos exatamente como ele; quantas pessoas ao nosso redor fazem exatamente como ele e a gente não se dá (e não dá ao outro) a oportunidade de superar a ignorância do desconhecido.





A pena do Deputado deve ser abrandada porque a sociedade precisa se responsabilizar por não ter ensinado a ele, e às pessoas que concordam com ele, que todos (sem exceção) têm o direito (assim como ele mesmo) de ser e viver no mundo como acham correto. E se o modo de vida dele é lícito (e indubitavelmente é), também é preciso que fique claro para ele que suas premissas não são únicas e que não é possível impor ao outro (que é tão livre quanto o Deputado) que se paute e se dobre ao seu modo de vida.





O ilícito do Deputado (e eu, particularmente, entendo que há ilicitude) não está no desprezo a um modo de vida diferente do seu. Precisamos reconhecer que todo mundo faz isso. Inclusive eu faço isso em relação ao Deputado e desprezo de forma veemente o modo de vida dele.





A questão é que o meu desprezo não se convola em uma tentativa de impor ao Deputado o meu modo de vida, de tal forma que me reservo ao direito de discordar e não compactuar, reconhecendo que ele tem o direito e a liberdade de viver como entende justo e adequado. Por isso, o ilícito dele está na tentativa de impor ao outro a sua visão de mundo, o seu modo de vida e a sua perspectiva de vida boa.





A vida pode ser boa de muitas formas... de tantas formas que é impossível a uma pessoa sequer conhecer todas as possibilidades que o mundo entrega em uma breve vida humana. É preciso respeitar as divergências e entender que cabe a cada um de nós vigiar com cautela nossos julgamentos para evitar fazer a mesma coisa que julgamos combater na conduta do outro.





Ao Deputado, espero que entenda, com a reação causada, que o Brasil é muito maior do que seus eleitores e suas ideias. Espero que perceba que só é possível conviver (do prefixo “co” que significa “junto”, logo “viver junto”) pacificamente quando a existência do outro for respeitada como ela é e não como eu quero que ela seja. E há espaço para todos, basta que a gente entenda que os meus espaços e a minha vida não precisam ser alterados ou eliminados para que a sua seja viável.

Por Hudson Cambraia

Direito Tributário é daquelas matérias que quase todos os alunos de Direito têm pavor e estudam para passar e ficar livre. Os professores de Tributário são, na maioria das instituições, um dos grandes desprestigiados nas bancas de monografia por falta de público. Ficam abraçados aos professores de Direito Internacional (público e privado), Direito Econômico, Direito Eleitoral e Direito Financeiro.

Entretanto, este desprestígio é infundado, pois é uma das matérias mais instigantes do Direito e de maior impacto na vida do cidadão. Talvez apenas seja mal abordada no cotidiano (o que abre um grande flanco para uma mea culpa em momento oportuno...)

Fato é que entra governo e sai governo, a primeira pauta a ouriçar jornalistas e especialistas (que normalmente só falam para os seus) é a necessidade urgente de uma reforma tributária. Curioso que eu acompanho a ascensão e queda de governos há quase 10 mandatos e esse negócio é sempre urgente.

Atentem-se crianças, não são 10 anos, mas 10 mandatos, a ver: Itamar Franco; FHC 1.0; FHC 2.0; Lula 1.0; Lula 2.0; Dilma 1.0; Dilma 1.5; Temer 1.5; Bolsonaro; e agora Lula 3.0.

A grande curiosidade é que, apesar da premente urgência, a tal da reforma nunca sai. E aí a gente vai levando, cambaleando de um lado para o outro, ganhando uns lampejos de esperança em voos de galinha econômicos (e isso nem é piada) e tropeçando aqui e acolá. Vez ou outra sai uma “minirreforma” que quase ninguém vê resultado...

Para surpresa de absolutamente zero pessoas, entrou o novo governo e a primeira temática a rondar o noticiário era a necessidade de uma reforma tributária. Aí veio o governo e joga no vento um nome novo (afinal, ninguém quer copiar o coleguinha e correr o risco de perder a exclusividade da paternidade da criança): “novo arcabouço fiscal”.

Qual a vantagem? Ninguém entende muito bem que raio é isso e fica mais difícil de discutir.

O Ministro da Fazenda vem com umas explicações meio soltas, a imprensa consegue uns vazamentos seletivos, aparentemente de interesse do governo para testar a reação, e os agentes do mercado são questionados sobre as expectativas nutridas com a mudança. Não se pode negar que isso ajuda a render muitas entrevistas.

Considerando esse cenário todo, resolvi trazer esta questão aqui com dois objetivos: primeiro, tentar explicar esse negócio para alguém que, talvez, ainda não tenha absoluta clareza a respeito; segundo, tentar te convencer (sem pressão...) que, definitivamente, a proposta está muito longe de ser uma solução para o problema (real).

Então vamos por partes. Tentando dar sentido para tudo que tem por aí, o novo arcabouço fiscal nada mais é do que um conjunto de regras e medidas que vai tentar equilibrar as receitas e as despesas governamentais.

O leitor mais atento vai se lembrar de ouvir algo parecido com outro nome: teto de gastos. E se você fez essa conexão, já ganhou uma estrelinha!

O tal do teto de gastos foi criado pelo governo Temer 1.5 e tinha uma premissa relativamente simples (obviamente com um texto complicado feito a vida...): inseriram na Constituição uma limitação de gastos que o governo poderia efetuar tendo como base de cálculo os gastos dos exercícios anteriores, corrigidos pela inflação.

Ou seja, na proposta do Temer 1.5, era como se o Estado fosse um inconsequente adolescente que teve a imposição de um limite na mesada. Se gastasse muito dinheiro na balada e faltasse o do lanche, o estômago ia ter que ficar roncando.

A galera gostou, aplaudiu e achou bonito. Eram medidas de austeridade fiscal. Vários especialistas vieram para explicar como era importante ter um limite de gastos e impedir o aumento da dívida. Independentemente do valor ou desvalor da proposta (o que vai depender de qual lado da torcida de futebol você está), tinha uma pedra no meio do caminho.

Qual era: nós estamos no Brasil e aqui não é terra para amadores... é sempre importante lembrar isso.

E por que essa lembrança é importante? Porque na primeira situação em que o teto de gastos se mostrou um impeditivo para o governo gastar a gente sabe o que aconteceu. O teto foi furado! E aí a gente “descobriu” que até tinha um teto, mas era de bolha de sabão.

Dali em diante, esse teto se tornou um ótimo exemplo acadêmico, sem absolutamente qualquer repercussão prática. O governo queria gastar e não podia. E aí você pode imaginar um diálogo assim dentro do Palácio do Planalto:

- Meu Deus, não podemos gastar mais por causa do teto!

- O que fazer?

- Bora lá furar o teto de gastos.

- Problema resolvido!

Estávamos todos diante de um Frankstein jurídico sensacional, com todos os ingredientes para uma sopa tupiniquim com aquela marquinha de placa de botequim que a gente vê na internet: “Pode gastar? Não pode! Mas se quiser, aí pode!”

O exemplo mais contundente que tivemos em um passado recente foi a denominada, carinhosamente, de PEC Kamikaze, que nada mais era do que a PEC que, em pleno período eleitoral, permitiu ao governo estourar absolutamente todos os limites de gastos possíveis e imagináveis. E o teto? Ora o teto... sabe-se lá o que é isso.

É óbvio que o governo entrante, então na oposição, deu o maior berro e disse que estava errado. Afinal, o dinheiro do Estado fora gostosamente utilizado para financiar a campanha de reeleição do governo vigente.

Um parêntesis necessário: é preciso lembrar que nós estamos no Brasil e aqui a galera dá risada na cara do perigo. Então antes de você ficar chateadinho ou todo inflamado com o que eu disse, lembra que todos (todos!) os governos que se candidataram à reeleição usaram a máquina do Estado para isso. As crianças não vão lembrar, mas fatalmente os adultos da sala se lembrarão do Lula batendo a mão melada de petróleo nas costas da Dilma para empurrá-la rampa do Planalto acima. A questão do último governo foi só a dimensão da fatura, que corou até o mais malemolente dos malandros.

Voltando: apesar da grita com o uso do dinheiro público na campanha, também para a surpresa de zero pessoas, a oposição votou favoravelmente ao furo do teto de gastos. Isto porque os aderentes ao atual governo também criticam a existência de um teto de gastos públicos, ao argumento de que o Estado não pode ter limite para gastar, sob pena de impor restrições em áreas sensíveis para a população (como saúde e educação).

Entra o novo governo e manteve-se a crítica ao teto de gastos. Só que aí tem um probleminha técnico que pouca gente explica e faz toda a diferença para continuar esse texto... Então tenha paciência e me acompanha aqui.

Você consegue furar o seu teto de gastos (vulgarmente conhecido como salário)????

Se o teto de gastos é o tanto de dinheiro que o governo tem, como raios ele fura o teto? Não sei na sua casa, mas na minha casa se eu quiser furar o teto de gastos eu tenho certeza que o SPC deixa fazer uma vez só.

Eis o pulo do gato: com o governo é diferente. Neste quadrado é possível aumentar o próprio salário e furar o teto tomando poupudos empréstimos por meio de emissão de títulos de dívida pública. Seria como você sair assinando notas promissórias e pegando o dinheiro para fechar a conta do mês.

O problema é que os juros dessa dívida aumentam ou diminuem de acordo com o humor do fantasmagórico mercado (que nada é do que as pessoas e empresas que compraram esses títulos e dizem se confiam ou não que o Estado vai pagar ou dar calote).

É interessante que tem uma galera que fica muito impressionada e soltando umas frases de efeito na internet do tipo: “o mercado não se incomoda com gente passando fome, mas fica todo arrepiado com regras que afrouxam o controle de gastos do governo”. O engraçado é que essa pessoa acha que está lacrando, quando na verdade ela está dizendo a mais óbvia verdade.

E o raciocínio é simples! Imagina que você emprestou R$ 50.000,00 para o seu cunhado (entendeu que é para o cunhado?) e recebeu de volta uma nota promissória de R$ 55.000,00 (jurinho muito camarada por sinal...).

Aí eu vou te dar dois cenários.

Cenário 1: você olha o seu cunhado trabalhando direitinho todo dia, juntando grana, ficando em casa no fim de semana, trocou o carro 2.0 por um 1.0, tirou o clube das crianças e trocou a viagem de fim de ano por um fervoroso natal em família com refri e farofa, perto de casa e brigando por causa de política.

Cenário 2: você vê seu cunhando metendo o pé na jaca, rodando de carro zero esportivo do ano, passeando com a família na Disney, churrasco todo fim de semana e desfilando um guarda roupa novo a cada ida ao shopping.

Detalhe: nos dois cenários o seu cunhado não trocou de emprego e continua ganhando o mesmo salário. Aí eu te pergunto: em qual dos dois cenários você vai acreditar que o seu cunhado vai te pagar meu consagrado??? E eu te pergunto mais: o que a fome das criancinhas na rua interferiu no seu raciocínio para responder à pergunta anterior???

Em resumo, os agentes do mercado só querem “o deles”. Não esperem absolutamente nada mais do que isso. E ouso dizer que você aí que está lendo, se estivesse neste lugar, não deixaria a fome que assola o nosso país interferir no seu interesse em receber o dinheiro que emprestou.

Ou seja, assustar o mercado significa virar para o seu credor e acender um charuto com uma nota de cem mostrando a carteira vazia. Essa dívida, obviamente, vai ficar mais cara para compensar as emoções.

Via de consequência, para fazer um contraponto a isso, o atual governo, que não pode deixar de falar contra o teto, mas não pode negar a realidade, vem com esse novo arcabouço fiscal que nada mais é do que uma tentativa de controlar os juros e a bolsa, acalmando o mercado com o recado de que ninguém vai comer picanha com o dinheiro deles.

Em suma, estamos diante de um gigantesco mais do mesmo! Um teto de gastos sem nome de teto de gastos. Não se engane, com nominhos bonitos, o corte vai ser onde "dá para cortar": investimentos, obras, saúde, educação, pi pi pi, pó pó pó...

E esse mais do mesmo não chega nem perto de encarar o ponto mais dramático de toda essa história e que ninguém até hoje chegou perto de ter coragem de tratar abertamente: o Estado brasileiro consome as riquezas do país e é um indutor da nossa pobreza.

E o Estado começa a sugar a riqueza exatamente da base da pirâmide, ao promover uma ampla tributação sobre o consumo de forma absolutamente desregrada. Em terras tupiniquins, a tributação total sobre consumo chega a 43%!

Pescou? Faz a conta aí do que isso significa! Em termos práticos, é como se a sua capacidade de comprar (o “poder de compra”) fosse reduzido pela metade porque a outra metade é custo tributário. E só para lembrar que neste percentual aí não está incluída a tributação sobre a folha de pagamento (Imposto de Renda, FGTS e INSS) e sobre o patrimônio (IPTU/IPVA).

Para as pessoas de baixa renda é um mecanismo absurdamente injusto, já que quanto mais baixa a renda maior parte dela (para não dizer tudo) vai para o consumo (que é um nome bonito para expressar a batalha diária para colocar arroz e feijão no prato).

E em que esse novo arcabouço fiscal mexe em relação a este vespeiro que atormenta quem tem boletos de estimação? Nada!

Voltamos ao quadro inicial, em que o governo atua para garantir que a sua própria dívida permaneça com juros baixos para que possa novamente emitir novas dívidas, para fechar a conta e assumir mais dívidas, para pegar novas dívidas e começar e recomeçar tudo infinitas vezes. E daí que, trocando em miúdos, vamos mudar tudo para manter tudo absolutamente como sempre esteve.

E como disse o belo horizontino Djonga: “esquerda de cá, direita de lá! E o povo segue firme tomando no centro... onde a tristeza do abuso é da maioria e o prazer de gozar sobra p’ra 1%”.