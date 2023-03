Afinal, como regular o ambiente digital?

Não há, porém, um acordo sobre como resolvê-los. Qualquer iniciativa de regulação esbarra em uma tensão entre valores. Liberdade de expressão e censura, retrocesso e inovação, intervenção estatal e livre concorrência.

Recentemente, a Advocacia-Geral da União anunciou a criação de uma procuradoria de defesa da democracia. A medida, que teve como pano de fundo, os atos golpistas de 8 de janeiro, visa combater a desinformação no âmbito de políticas públicas.

Críticas não faltaram. Muitos consideraram a medida autoritária, já que ela pode permitir que o poder executivo, defina, de forma ideológica, o que é verdade ou não.

A atuação do judiciário, bastante incisiva durante as últimas eleições, é também alvo de críticas principalmente em razão de uma possível afronta ao princípio da separação de poderes.

E o que dizer de uma renovação legislativa sobre o tema pelo parlamento? As principais leis que regem o ambiente digital atualmente são a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Marco Civil da Internet (MCI) que devem ser aplicadas em conjunto com a Constituição Federal.

Neste ano o STF poderá julgar a constitucionalidade do artigo 19 do MCI . Nele é tratada a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos nelas postados. Segundo o artigo, “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.