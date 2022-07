O vazamento de dados da Uber

A Uber admitiu que houve alguns erros durante a antiga gestão (foto: Pixabay/Divulgação) A regulação de novas tecnologias e modelos de negócio disruptivos. Este tem sido um tema recorrente nesta coluna. Questões como a natureza das locações feitas por meio do Airbnb; o possível vínculo empregatício dos motoristas de aplicativos; a ausência de direitos mínimos para entregadores e a responsabilidade das plataformas e redes sociais passearam por aqui.





Fato é que nossa produção legislativa não acompanha a rapidez e o dinamismo do desenvolvimento tecnológico. Em razão disso, os temas são levados ao judiciário que, comumente, diante da ausência de regras especificas, precisa recorrer a uma ponderação de princípios para julgar os casos.





Na controvérsia envolvendo o Airbnb , por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) precisou definir se deveria prevalecer o direito de propriedade do dono do imóvel ou o direito da coletividade dos condôminos que se opunha à cessão de unidades do edifício por meio da plataforma.









Diante desse cenário, há quem afirme que as empresas responsáveis pelo desenvolvimento destas novas tecnologias acabam se aproveitando desse vácuo legislativo para obterem vantagens competitivas e desrespeitarem direitos básicos de trabalhadores e consumidores. Por outro lado, há o argumento de que as leis não podem inibir a inovação e que, por isto, a intervenção legislativa do Estado deve ser limitada.





É comum, então, que o debate faça parte das estratégias dos agentes envolvidos e não é raro que haja movimentos de pressão para que prevaleça o ponto de vista que lhes favoreça. Há inclusive, fóruns próprios para a devida discussão, como ocorre nas audiências públicas perante o judiciário e o congresso nacional.





Vez ou outra, porém, são divulgados métodos, um pouco mais obscuros seguidos pelas grandes empresas de tecnologia para o desenvolvimento e expansão de seus negócios.





Nesta semana ganhou repercussão a publicação de uma série de textos pelo jornal britânico The Guardian contendo revelações sobre as estratégias utilizadas pela UBER durante a rápida expansão mundial de seus negócios ocorrida entre 2013 e 2017.





Os textos baseiam-se em documentos vazados por um ex-diretor da empresa. Neles há milhares de emails e mensagens de texto trocados entre o cofundador da empresa, Travis Kalanick, e seus executivos.





Segundo o jornal, os arquivos revelam que a UBER teria desrespeitado a lei de vários países, de forma deliberada e teria usado os protestos e a violência contra seus motoristas como marketing para a empresa.





A empresa teria ainda escondido informações das autoridades e oferecido dinheiro para empresários de mídia europeus garantirem cobertura favorável aos seus interesses





Por fim, teria feito lobby para a aprovação de leis junto a políticos de diversos países. São citados o presidente francês Emmanuel Macron que à época ocupava o cargo de ministro da economia do país e Joe Biden, então, Vice presidente dos Estados Unidos.





Segundo consta no texto, o político americano teria alterado o texto de um discurso que faria no Fórum Econômico de Davos, somente para elogiar a empresa.





Ao ser procurada pelo jornal inglês, a UBER admitiu que houve alguns erros durante a antiga gestão e que as supostas práticas não estão de acordo com seus valores atuais.





O que podemos concluir é que tanto as supostas estratégias adotadas pela empresa quanto sua resposta ao jornal não são lá muito inovadoras.





O autor desta coluna é Advogado, Especialista e Mestre em Direito Empresarial. É sócio fundador do escritório Ribeiro Rodrigues Advocacia





Sugestões e dúvidas podem ser enviadas para o email lfelipe@ribeirorodrigues.adv.br