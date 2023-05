Pelé, 'aquele que é fora do comum', virou verbete do Michaelis

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, também está imortalizado no Michaelis (foto: Arquivo O Cruzeiro/EM/D.A Press - Julho/1975 )



Pelé no dicionário

Viva! Pelé virou palavra de dicionário. O Michaelis incluiu o verbete na edição digital. Quando for publicada a impressa atualizada, o rei do futebol estará lá. Agora, o apelido de Edson Arantes do Nascimento virou adjetivo ou substantivo comum.

"pe.lé® adj m+f sm f – Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira."

Outros casos

A língua tem outros casos de substantivos próprios que viram comuns. Aí, tal qual o pelé do verbete, escrevem-se com a inicial minúscula. É o caso de malhação do judas, nossos judas de cada dia, castanha-do-pará, joão-de-barro, maria vai com as outras, banho-maria, amélia, xerox (sinônimo de cópia).

Como é?

O leitor Tony Peter Floriano escreve: “Fico um pouco incomodado com frases que expressam ordens com verbos no infinitivo. Por exemplo: Favor fechar a porta. Parece que falta um verbo conjugado. Não seria melhor usar o imperativo? Assim: Por favor, feche a porta”.





Tony, a língua é um sistema de possibilidades. Generosa, oferece várias opções de dar o recado. O falante escolhe. Quanto mais conhecimentos tiver, mais livre será. Ele poderá escolher entre uma forma e outras. É o exercício de liberdade. O resultado só pode ser um – acertar ou acertar.





O infinitivo não foge à regra. Há dois jeitos de mandar e desmandar. Um: o infinitivo. O outro: o imperativo. Um e outro merecem nota 10. A escolha depende do gosto do freguês. Até Deus sabe disso. Nos Dez Mandamentos, Ele ordena:

1. Amar a Deus sobre todas as coisas



2. Não tomar Seu santo nome em vão



3. Honrar pai e mãe



4. Não matar



5. Não pecar contra a castidade

6. Não desejar a mulher do próximo

Outro jeito

Os mandamentos começam com verbo no infinitivo. Há outra forma de dar o mesmo recado. Ela conjuga o verbo. No caso, todos os mandamentos vão para o imperativo:

1. Ame a Deus sobre todas as coisas

2. Não tome Seu santo nome em vão

3. Honre pai e mãe

4. Não mate

5. Não peque contra a castidade

6. Não deseje a mulher do próximo

Olho vivo

Peca-se contra o paralelismo quando se misturam alhos com bugalhos. É o caso de mesclar o infinitivo com o imperativo:

1. Ame a Deus sobre todas as coisas

2. Não tomar seu santo nome em vão

3. Honrar pai e mãe

4. Não matar

5. Não pecar contra a castidade

6. Não deseje a mulher do próximo







Reparou? É a receita do cruz-credo. O autor criou um samba de confusão. Nada feito. Fique com uma ou outra. Dê às ordens a mesma forma. Misturar é proibido.

Leitor pergunta

Minha dúvida: cinquenta porcento ou por cento?





Rosângela dos Santos, Santos – SP





Percentagem ou porcentagem? Tanto faz. A primeira forma se inspirou no inglês. Na língua de Shakespeare, dizem percentage, filhote de per cent. A segunda vem da terrinha. Em Pindorama, dizemos por cento. Daí porcentagem.E a escrita? Há duas formas. Uma: com todas as letras. É o caso de sessenta por cento. A outra: com algarismos – 60%. Qual a melhor? A segunda. Ela tem duas vantagens. A primeira: é econômica. A segunda: é de leitura rápida. São exigências do mundo moderno.





A maior exigência, porém, é a clareza. Diante dela, cessa tudo que a musa antiga canta. Se escrever mais de um valor da porcentagem, esbanje. Repita o sinal em cada um deles: Os salários devem subir entre 1% e 3% (nunca entre 1 e 3%). Os descontos vão de 10% a 50%. Uns 30% ou 40% da população vivem com um salário mínimo.





Recado

“Ler abre portas.”





Leandro Karnal