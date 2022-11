Torcedores do Brasil fazem selfie na praça de Doha com bandeiras de países que disputam a Copa do Mundo (foto: Anne Christine Poujoulat/AFP)

Hoje é dia de festa. Começa a Copa do Mundo. São 32 seleções em campo. Qual delas erguerá a taça? Timaços prometem belos espetáculos. A qualidade e a garra das equipes deixam claro que ganhará a que tiver a mãozinha da Fortuna.









Às vezes, ela olha para uma pessoa. Acha-a simpática. Cobre-a de êxitos – a eleita passa no concurso, arranja o parceiro certo, ganha saúde de ferro, faz as viagens dos sonhos. Enfim, é afortunada.





Outras vezes, a ilustre senhora acorda de mau humor. Ao sair de casa, encontra um adulto ou uma criança. Não importa. Faz tudo dar errado na vida da criatura. A coitada fica sem dinheiro, a tevê pifa, o namorado se vai, Papai Noel se esquece do presente. É pessoa desafortunada.





Por ser a dona da sorte e do azar, Fortuna tem vários nomes. Alguns a chamam de destino. Outros de fado. Muitos falam em ventura ou desventura. Seja com que nome for, uma coisa é certa. Fortuna não olha o que faz. É cega. Na Copa, fará a escolha.

A sorte está lançada

O juiz apita. A bola rola. Pés e cabeças a disputam com agilidade, inteligência e garra. O resultado será um entre três. O time pode ganhar, empatar ou perder. Se o placar depende do humor da deusa grega, a boa regência depende de nós. Em caso de dúvida, o dicionário ajuda. A alternativa, então, só pode ser uma – acertar ou acertar:





1. O time ganha de outro por ou de: O Brasil ganhará da Suíça por 3 a 0 (ou de 3 a 0).





2. O time perde para outro por ou de: A Suíça perderá para o Brasil por 3 a 0 (ou de 3 a 0).





3. O time empata com outro por ou de: A Suíça empatará com o Brasil por 3 a 3 (ou de 3 a 3).

A escolher

O plural de gol? Nós preferimos gols. Os portugueses ficam com golos. Há, também, gois.

Futebol e balípodo

Futebol é… futebol. A palavra, que veio da língua inglesa, tem duas partes. Uma: foot, que quer dizer pé. A outra: ball, que significa bola. Em bom português: bola no pé. Nacionalistas tentaram colorir de verde-amarelo o nome do esporte. Chamaram-no balípodo. Inspiraram-se no grego ballo (lançar) e podós (pé). A novidade não pegou. Virou folclore.

Embaixadinha

No futebol, há jogadores pra lá de hábeis. São capazes de dar sucessivos toques na bola – com os pés, as coxas, os ombros ou a cabeça – sem que ela tenha contato com o chão. O espetáculo se chama embaixada. Mas o nome não tem nada a ver com representação diplomática, Itamaraty & cia. Tem a ver com a forma como se toca na pelota – por baixo. Malandro, o pé começa a manobra embaixo da redonda.

Tanto faz

O assunto é Copa. Com ela, o vocabulário esportivo. Algumas palavras encucam. É o caso de esporte e desporto. Ora, uma diz presente. Ora, a outra pede passagem. Ambas parecem ter o mesmo sentido. Empregar uma ou outra é questão de capricho? Ou elas têm significados diferentes?





Antes, só desporto tinha vez. Depois, nos fins do século 19 e início do 20, apareceu esporte. Coelho Neto, escritor que morreu em 1934, adorava a forma antiga. Achava-a pra lá de charmosa.





Ele mexeu os pauzinhos e ressuscitou-a. A danada chegou a figurar no nome da Confederação Brasileira de Desporto (CBD), que, hoje, é a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As duas formas – esporte e desporto – são muito usadas em português. Elas têm o mesmo significado. Querem dizer exercício físico praticado com método.

Leitor pergunta

Islã se grafa com inicial maiúscula ou minúscula?

. Gabriela Silva, Porto Alegre





No sentido de islamismo (religião muçulmana), grafa-se com inicial pequenina como catolicismo, espiritismo, budismo. Na acepção de mundo muçulmano, é nome próprio.

Recado

“No futebol, o pior cego é o que só vê a bola.”





. Nélson Rodrigues