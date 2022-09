Jair Bolsonaro é presidente candidato. Em outras palavras: presidente que se tornou candidato (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Presidente candidato?

Jair Bolsonaro é presidente candidato ou candidato presidente? Parece jogo de palavras. Mas não é. Questão semelhante quebrou a cabeça dos brasileiros no século 19. Em “Memórias póstumas de Brás Cubas”, Machado de Assis escreveu: “Não sou um autor defunto, mas um defunto autor”.





Candidato Sabia? Se depender da etimologia, candidato andaria de mãos dadas com os anjos. A latina quer dizer vestido de branco. Por quê? Na Roma dos Césares, o postulante a cargo eletivo punha roupa branca. Com a cor, que simboliza a pureza, o sabido vinculava a própria figura à ideia de inocência, lusura. Que tal?

Plural de modéstia

A campanha eleitoral está no ar. Com ela, volta ao cartaz um pluralzinho pra lá de especial. Uns o chamam de plural de modéstia; outros, de plural majestático. No fundo, no fundo, ele não passa de um enganador. É singular. Mas faz de conta que não está nem aí pro número a que se refere.

Truque





É o caso daquele político que, em comício na cidadezinha do interior, disse:





– Nós queremos ser bondoso e competente.

Reação

O povo se entreolhou. Pensou que o candidato tinha faltado às aulas de concordância. Talvez tenha. Mas, ali, o homem usou o plural de modéstia. Reparou? O verbo concorda com um sujeito de fachada (nós), mas o adjetivo, que não é bobo, concorda com o sujeito verdadeiro – eu. Parece erro de concordância, não? Em língua de gente sem disfarce, diríamos:





– Eu quero ser bondoso e competente (referência a uma pessoa).





– Nós queremos ser bondosos e competentes (referência a mais de uma pessoa).

Mais exemplos

Imagine estas frases na boca de Jair Bolsonaro. Elas servem como luva para o plural majestático:





Nós somos presidente dos brasileiros. (Eu sou o presidente dos brasileiros.)





Nós somos moderno e amigo do povo. (Eu sou moderno e amigo do povo.)

Moral da história

O pseudomodesto é pai dos tucanos. Fica no muro – meio cá, meio lá. O verbo vai para o plural. Os adjetivos e substantivo não.

Manter

“Se o técnico manter a equipe, o resultado será previsível.” Ops! Se manter? Nãoooooooooo! O futuro do subjuntivo sofre. E não é de hoje. A razão do martírio se chama semelhança. Em muitos verbos, o futuro tem a cara do infinitivo (se eu cantar, se eu vender, se eu partir). Mas, em alguns casos, a história muda de enredo. É bom, por isso, saber a formação de tempo tão sofisticado. Ele nasce do pretérito perfeito do indicativo. Mais precisamente: da 3ª pessoa do plural menos o -am final. Assim:





Pretérito perfeito: eu mantive, ele manteve, nós mantivemos, eles mantiver(am)





Futuro do subjuntivo: se eu mantiver, ele mantiver, nós mantivermos, eles mantiverem. Logo: Se o técnico mantiver a equipe, o resultado será previsível.

Leitor pergunta

Mikail Gorbachev morreu. O falecimento do líder soviético repercutiu no mundo todo. Na biografia dele, aparece que foi ganhador do Prêmio Nobel. Qual a pronúncia correta de Nobel?

• Tatiana Maria, Recife





Nobel se pronuncia como Mabel e papel. Oxítona, a sílaba tônica é a última.

A pessoa usa nós, mas quer dizer eu. Assim, como quem não quer aparecer. Antes, o recurso era empregado por reis, papas e dignitários da Igreja. Daí o nome majestático. Depois, baixou de status. Oradores passaram a socorrer-se dele como expediente retórico. Só pra impressionar.