Com a mesma pronúncia, nunca confunda acento e assento

"A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil, o escrever dá-lhe precisão." ir Francis Bacon





(foto: REPRODUÇÃO DE INTERNET ) uê no Twitter

Post publicado no Twitter gerou um senhor auê. Comentários e sugestões fizeram a festa. Foram tão interessantes que inspiraram a coluna. O texto trazia uma diquinha de português – a diferença entre acento e assento. A pronúncia é a mesma, mas a grafia não se conhece nem de elevador. Com c, a palavra significa sinal gráfico. No caso, o circunflexo. Com ss, o lugar para sentar-se.





A diquinha

“Ônibus tem um acento e vários assentos.”





Para acertar sempre, pintaram duas sugestões:





1. Acento tem seis letras; assento, sete.





2. Em sentar aparece o s. Daí por que a letra estar presente em assento.





Piada

Um leitor se lembrou de piada que aprendeu em tempos idos e vividos:





Chovia muito. Um homem entrou no ônibus. Como era o único passageiro, escolheu um lugar para sentar-se – justamente sob uma goteira. O cobrador perguntou:





– Por que o senhor não troca de lugar?





A resposta:





– Trocar com quem?





O cobrador pensou com seus botões: talvez, em vez de trocar, devesse usar mudar. Mas era tarde. O passageiro se preparava para descer.





De frente pra trás, de trás pra frente

Ops! Sem acento, a frase pode ser lida de frente pra trás e de trás pra frente. Trata-se de palíndromo. Palavras, frases ou números lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda ficam iguaizinhos. O time dos bivalentes é privilegiado. Só eleitos fazem parte da equipe. É o caso de 11, 1001, 202, Ana, Dad, Irene ri, Amor a Roma, Tucano na Cut, Subi no ônibus.





Parece, mas não é

Avião da Air India, com 190 pessoas a bordo, saiu de Dubai rumo a Calcute. Repatriava indianos presos nos Emirados por causa da pandemia. Ao pousar, derrapou, ultrapassou a pista e se partiu em duas partes. O noticiário falou em “partir-se ao meio”. Vamos combinar? Duas partes não significa ao meio. A propriedade vocabular contribui pra informação precisa.





Dose dupla

O lobo-guará andava sossegado pelo cerrado. Sem querer, virou celebridade. O Banco Central anunciou que ele figuraria na nota de R$ 200. Notícias fizeram a festa. Numas e noutras, o nome aparece no plural. É aí que pinta a dúvida: lobos-guará ou lobos-guarás? Lobo-guará joga no time dos compostos por dois substantivos. É o caso de força-tarefa, vale-transporte, vale-refeição, pombo-correio, salário-família, caneta-tinteiro, papel-moeda.





No caso, se o segundo der ideia de finalidade, semelhança ou limitar o primeiro, impera a dose dupla – flexiona-se o primeiro ou os dois: lobos-guará e lobos-guarás, forças-tarefa e forças-tarefas, vales-refeição e vales-refeições, pombos-correio e pombos-correios, salários-família e salários-famílias, canetas-tinteiro e canetas-tinteiros, papéis-moeda e papéis-moedas.





Mais exemplos

Caneta-tinteiro (canetas-tinteiro, canetas-tinteiros), café-concerto (cafés-concerto, cafés-concertos), peixe-espada (peixes-espada, peixes-espadas), carro-bomba (carros-bomba, carros-bombas), posto-chave (postos-chave, postos-chaves), país-símbolo (países-símbolo, países-símbolos), decreto-lei (decretos-lei, decretos-leis), homem-rã (homens-rã, homens-rãs).





Leitor pergunta

Confundo mas e mais. Pode me dar uma dica pra acertar sempre?





Beto Saraiva, Boa Vista





Mais é o contrário de menos: Trabalho mais (menos) que ele. Se pudesse, comeria mais (menos). Maria é mais (menos) tolerante que Paulo.





Mas quer dizer porém, todavia, contudo, no entanto: Estudei muito, mas (porém) tirei nota baixa.





Superdica: mais soma. Por isso tem mais letras que mas.