A floresta amazônica ocupa as manchetes dia sim e outro também. Ambientalistas e investidores pressionam o governo. Querem parar o desmatamento e as queimadas. A luta é árdua e promete ser longa. Enquanto os embates se sucedem, vale uma curiosidade. Por que Amazonas se chama amazonas? A história vem da mitologia grega.





As amazonas

Elas formavam o clube das luluzinhas. Na terra delas, só viviam mulheres. Eram guerreiras pra lá de valentes. Armadas de arco e flecha, enfrentavam os inimigos montadas em cavalos. Chamavam-se amazonas. O nome tem tudo a ver com o comportamento das ilustres senhoras. Em grego, mazos quer dizer seio. A significa não. (É o mesmo a que aparece em anormal, amoral, atípico.) Coladas, as duas partes justificam a denominação. Elas arrancavam o peito direito para segurar melhor o arco. Naquele reino feminista, homens não tinham vez. Mas, um dia por ano, a situação mudava. As donas do pedaço deixavam-nos entrar na cidade. Aí, namoravam à beça. Nove meses depois, nasciam os bebês. As meninas ficavam com as mães. Os meninos tinham outro destino. Uns eram entregues ao pai. Outros eram mortos.





O Amazonas

No século 16, Francisco Orellana descobriu o norte do Brasil. Quando chegou perto de um rio muito grande, foi atacado por mulheres guerreiras montadas a cavalo. Lembrou-se, então, das amazonas gregas. É por isso que o Rio Amazonas se chama Amazonas. E mulher que monta cavalo, amazona. O homem, cavaleiro.





Motosserra

No mar sem fim de árvores da floresta, um ruído sufoca o farfalhar das folhas, o gorjeio dos pássaros, o assobio das cobras, o uivo dos lobos, o rugido da onça. É o ronco da motosserra. A palavra se escreve desse jeitinho.





Leitor pergunta

Li no Estadão: “Maioria das grávidas mortas por covid-19 é brasileira”. Fiquei na dúvida: é ou são?





Rodrigo Melo, lugar incerto





Trata-se do partitivo. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito (maioria) ou com o complemento (grávidas): Maioria das grávidas mortas por covid-19 é brasileira (concorda com maioria). Maioria das grávidas mortas por covid-19 são brasileiras (concorda com grávidas). Parte dos estudantes saiu (concorda com parte). Parte dos estudantes saíram (concorda com estudantes). Metade das frutas apodreceu (concorda com metade). Metade das frutas apodreceram (concorda com frutas). Maior parte da população vai votar em outubro (só tem singular porque parte e população são do mesmo número).