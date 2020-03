Em tempo de coronavírus, fala-se álcool gel ou álcool em gel?

Encontro de gênios

Charles Chaplin e Albert Einstein se encontram pela primeira vez. O gênio da física diz ao gênio do cinema mudo: “O que mais admiro na sua arte é a universalidade. Você não diz uma palavra e, ainda assim, todo o mundo o entende”. A resposta: “É verdade. Mas sua fama é ainda maior: o mundo admira você sem entender uma palavra do que você diz”.





CNN Brasil

Domingo estreou a CNN Brasil. Uma das atrações é o programa comandado por William Waak – Face a face. A questão: com crase ou sem crase? Palavras repetidas têm alergia ao acento grave. Não aceitam o sinalzinho nem a pedido dos deuses: face a face, cara a cara, semana a semana, frente a frente, uma a uma, gota a gota.





Xô! Xô! Xô!

Gustavo Bebianno morreu na madrugada de domingo. O ex-secretário geral da Presidência da República estava em casa quando sofreu um … enfarte, enfarto ou infarto? Tanto faz. O dicionário abona as três formas. Você escolhe.





Historinha árabe

A morte comunicou a Deus que ia matar 10 mil pessoas. Passado algum tempo, ela reencontra o Senhor. Irado, o Todo-Poderoso lhe diz:

– Você mentiu. Disse que mataria 10 mil pessoas, mas matou 100 mil.

A morte respondeu: – Matei 10 mil. O restante morreu de medo.





Analogia

Álcool gel ou álcool em gel? Dizemos sabão líquido, sabão em pó, sabão em barra. Também dizemos guaraná em pó e guaraná em comprimidos. A forma vale para álcool: álcool líquido e álcool em gel.





Fantasmas na língua

O coronavírus causa estragos. O pior: dissemina-se rapidamente. Para lhe frear o avanço, os governos tomam medidas – suspendem aulas, shows e espetáculos esportivos. Em casos mais severos, proíbem a população de sair de casa. É o caso da Itália e da Espanha. Criam-se, então, cidades fantasmas. Assim mesmo – sem hífen e com plural: trem fantasma (trens fantasmas), funcionário fantasma (funcionários fantasmas), navio fantasma (navios fantasma).





Esnobismo caipira

O leitor João Moreira Coelho escreve: “O modismo parece ter-se originado na área diplomática. Trata-se de tradução equivocada do verbo to play. Em inglês, to play tem vários significados:

The children are playing = As crianças estão brincando.

She plays the piano = Ela toca piano.

They play basket ball = Eles jogam basquete.

Brazil plays an important role in the world economy = O Brasil desempenha (melhor ainda, tem) papel importante na economia mundial.

Mas os diplomatas dizem que “o Brasil joga um papel importante na economia mundial”. O Brasil não joga papel nenhum. Papel joga-se no lixo. Tampouco “Fernanda Montenegro joga papel central na nova peça”. A tradução equivocada cheira a esnobismo caipira.

Assexuado

“É histeria”, disse Bolsonaro ao se referir aos cuidados para frear a disseminação do coronavírus. Em consequência, furou a quarentena e foi pras ruas. Cumprimentou os manifestantes e tirou selfies com homens e mulheres. Ao recolher-se, ficou curioso. De onde vem a palavra histeria? O dicionário de etimologia responde: vem do grego hystera. Na língua de Platão e Aristóteles, hystera quer dizer útero. Por isso, antigamente, quando Eva usava fraldas, histeria era chilique de mulher, sintoma de desordem no útero. A realidade se encarregou de enterrar a crença. Histéricos se multiplicam no norte, no sul, no leste e no oeste – sem discriminação de sexo.





Leitor pergunta

Além de safra de produtos agrícolas (arroz, soja, milho), o Aurélio e o Houaiss falam em safra de gado e de cardumes. O sentido do substantivo é amplo, não?

n João Celso, lugar incerto





Isso mesmo. Falamos em safra de talentos, de boas notícias, de crianças inteligentes. E por aí vai.

lll

Sei que dó é um substantivo masculino, mas já estou cansada de ouvir as pessoas dizendo “tenho tanta só”. Aceita-se dó no feminino?

n Karla Fernandes, Brasília





Dó é masculino e não abre: Tenho muito dó dos italianos obrigados a ficar em casa. O dó é nota musical.