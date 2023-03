O avanço do uso da nanotecnologia em cosméticos e cosmecêuticos

(foto: hanacosvietnam.com/Reprodução)





Cosméticos são preparações utilizadas há muito tempo pelo ser humano, principalmente para fins regenerativos e apreciados por todos os gêneros. Eles podem ser definidos como preparações usadas externamente, formulados a partir de uma única ou combinação de substâncias obtidas de fontes naturais, ou artificiais. Os cosmecêuticos podem ser descritos como preparações que contêm ingredientes terapeuticamente ativos, com efeitos reparativos na aplicação de superfície.







Esses produtos têm efeitos restauradores quantificáveis %u200B%u200Bna pele e cabelos, utilizados para o tratamento de diferentes condições, como cabelos danificados, rugas, fotoenvelhecimento, ressecamento da pele, manchas claras, hiperpigmentação, dentre outros. Atuando como uma ponte entre medicamentos e produtos de beleza, prometem uma Esses produtos têm efeitos restauradores quantificáveis %u200B%u200Bna pele e cabelos, utilizados para o tratamento de diferentes condições, como cabelos danificados, rugas, fotoenvelhecimento, ressecamento da pele, manchas claras, hiperpigmentação, dentre outros. Atuando como uma ponte entre medicamentos e produtos de beleza, prometem uma melhora na saúde da pele.

Quando há nanotecnologia aplicada aos cosméticos ou cosmecêuticos, falamos em produtos potencializados, pois, as partículas nano fazem com que tais cosméticos sejam mais eficazes e muitas vezes em uma escala menor de tempo. Para se ter uma ideia do tamanho de uma nanopartícula, a equivalência é de um bilionésimo do metro ou mil vezes menor que a escala micrométrica, tamanho de uma bactéria, por exemplo.





Mas, por que há tantos olhares para essa área?





Em 2019, o tamanho do mercado internacional de nano materiais foi estimado em US $8,5 bilhões e espera-se um aumento com taxa de crescimento anual de até 13,1% dos anos de 2020 a 2027. Por isso, cosmecêuticos também são considerados um dos segmentos de crescimento mais rápido da indústria de cuidados pessoais, onde o mercado está se expandindo maciçamente.





A incorporação dessa tecnologia aos cosméticos está cada vez mais popular, pois esses produtos oferecem mais vantagens em relação aos cosméticos de uso tradicional. Essas vantagens compreendem, principalmente, a maior capacidade de entrega de ativos nas camadas mais profundas da pele, a estabilidade de ativos nanoencapsulados, garantindo seu efeito por um prazo mais longo, e a maior segurança do produto final, uma vez que são necessários menores concentrações dos ativos para ser ter o mesmo efeito.





A adoção de vários nanomateriais durante o desenvolvimento de cosméticos e cosmecêuticos resulta em produtos que podem ser classificados como nano cosméticos e nano cosmecêuticos, respectivamente. Ou seja, produtos com vantagens importantes de ação prolongada, aumento da biodisponibilidade (concentração do ativo no tecido-alvo), menores efeitos adversos, maior segurança, além do melhor sensorial.





Os fabricantes empregam ingredientes nanométricos para melhorar a proteção UV, penetração de ativos na pele, conferir estabilidade na cor, controlar a liberação de fragrância, qualidade no sensorial, efeito antienvelhecimento e uma variedade de outras propriedades. Eles prolongam a duração da ação controlando a liberação de ingredientes ativos, melhorando a biocompatibilidade ou aumentando a capacidade de carga do ativo.





São por esses motivos que as marcas de cosméticos mais tecnológicas tentam utilizar em seus produtos ativos explorando técnicas de nanotecnologia. A maior potência do ativo quando nanoencapsulado, aumenta a performance do cosmético, ao mesmo tempo em que reduz custos de produção, uma vez que são necessárias menores concentrações dos ativos para se ter o efeito equivalente do mesmo ativo não-nanoencapsulado.





Usuários comuns de cosméticos sempre são beneficiados pelo uso de nanopartículas nos produtos. Entretanto, esses benefícios são ainda mais importantes para pessoas dependentes de cosméticos como coadjuvante em tratamentos dermatológicos. Peles que apresentam condições raras como, dermatites, psoríase e até mesmo vitiligo, precisam de produtos eficazes para melhorar não só a aparência de sua pele, como também o conforto no dia a dia, o que está intimamente relacionado à qualidade de vida desses pacientes.





Portanto, produtos cosméticos contendo nanopartículas capazes de promover o fortalecimento da barreira da pele em menor tempo, são aliados impostantes nos tratamentos de lesões de pele e proporcionam a qualidade de vida e o conforto que a pele de cada indivíduo precisa.