A democracia racial está em ruínas?

O mito da democracia racial foi, até recentemente, um dos pilares da sociedade brasileira. De maneira geral, chamamos de mito da democracia racial a ideia, largamente difundida, de que a relação entre brancos, negros e indígenas no país é marcada, fundamentalmente, pela harmonia e que situações de racismo e discriminação seriam apenas episódicas.

Por essa razão, uma das estratégias adotadas pelas organizações dos movimentos negros nos últimos 40 anos esteve em denunciar a falácia do mito da democracia racial. Essa estratégia teve como um dos seus efeitos mais imediatos o aumento da conscientização da população negra, que passou a reivindicar com maior veemência ações políticas efetivas para o combate ao racismo.

O recente aumento nas denúncias de casos de racismo também pode ser interpretado como um dos efeitos dessa estratégia de denunciar o mito da democracia racial. Revela ainda que o racismo explícito saiu do armário. A ideia de uma coexistência harmoniosa entre brancos e negros parece estar em ruínas diante da realidade contenciosa a que assistimos quase que cotidianamente nos noticiários.

Nos últimos dias três casos de racismo que ganharam bastante visibilidade na mídia apontam para um inequívoco processo de corrosão do mito da democracia racial. Em Patos de Minas, Madalena Gordiano foi mantida em condições análogas à escravidão por 38 anos , sendo passada de mãe para filho como se fosse um objeto. Madalena só conseguiu ser resgatada após deixar bilhetes solicitando pequenas quantias de dinheiro emprestado aos vizinhos, que desconfiaram dos pedidos e acionaram o Ministério Público do Trabalho. A família que a mantinha escravizada negou as denúncias sob a desculpa de que não a consideravam uma empregada, pois ela era “quase da família”.

O terceiro caso envolveu o meia Gerson, do Flamengo, que relatou ser vítima de racismo por parte do jogador Juan Pablo Ramírez, do Bahia . Segundo Gerson, o técnico adversário ainda minimizou a situação. Após a partida, o técnico do Bahia foi demitido (segundo o clube não em decorrência de sua intervenção no caso de racismo relatado) e o clube afirmou que investigaria a acusação de racismo.