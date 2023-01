Os sete prazeres capitais

(foto: bnmk0819/Freepik)

Música pela manhã, cochilo depois do almoço, goiabada com queijo (ou só o queijo), vinho bom, gol do seu time, carinho de filha, beijo da mulher amada.A ordem dos prazeres não importa. Prazeres meus, nossos.Certamente alguns trocariam apenas a goiabada por outro doce. Eu, nem a goiabada e muito menos o queijo.Outros, a música da manhã pela tarde. Bom também! Música a qualquer hora.O cochilo da tarde, nem sempre possível, mas necessário, pode ser no filme sem graça pós jantar.Cochilar é ótimo e imprescindível!O cachimbo não precisa cair pra lhe acordar.A alma precisa banhar-se num bom vinho. Tem que ser bom. Caso contrário, não chega no cerne. Não desentope artérias, nem a rigidez dos conceitos.O gol pode ser substituído por qualquer outra coisa que lhe cause alegria. Alegria sua. Vontade de gritar gol e vibrar com socos no ar. Vibrar no vazio das coisas. É esse o sentido do infinito prazer do antes e do depois.O carinho de filha, só pode ser trocado pelo de filho. Insubstituível!Ou melhor, substitua pelo abismo que lhe habita a alma.E o beijo da mulher amada?! Substitua ao seu gosto pelo da pessoa amada. Mas, não abra mão do seu amor.Amor seu. O do outro é do outro. Coisa pessoal e intransferível.O relógio estampado para o mundo 00:49 de Janeiro.São muitos janeiros. Incrível, janeiros não acabam.Janus é um Deus cruel. Deuses não morrem.Nós passamos. Apodrecemos com saudade.Tortura a tolerar, ainda bem.Vida que segue a procura de esquinas.